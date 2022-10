Lunedì 10 ottobre troveremo sul piano astrale il Sole assieme a Venere transitare nel segno della Bilancia, nel frattempo Mercurio sosterà sui gradi della Vergine. La Luna insieme a Giove, invece, proseguiranno il moto in Ariete, così come Nettuno resterà stabile in Pesci e Plutone continuerà a risiedere in Capricorno. Saturno, intanto, protrarrà la sosta in Acquario come Marte permarrà nel segno dei Gemelli. Il Nodo Nord e Urano, in ultimo, rimarranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: cambio look. Complici i molteplici cambiamenti esistenziali dell'ultimo periodo, i nati Acquario avranno buone chance di desiderare di apportare un cambio alla loro immagine, ad esempio virando su un'acconciatura più eccentrica o facendo una capatina da un tatuatore di tendenza. Tale look mutato riscuoterà grandi consensi e il segno Fisso sarà ben lieto di accettare i complimenti che riceverà.

2° posto Gemelli: intuitivi. Farla in barba al primo segno d'Aria, nella giornata che inaugurerà la settimana, non sarà affatto semplice, in quanto i nativi godranno presumibilmente di spiccate doti intuitive che gli permetteranno di anticipare gesti e azioni altrui.

3° posto Capricorno: acqua in bocca.

Qualcosa nel nucleo famigliare potrebbe turbare l'armonia dei nati Capricorno questo lunedì ma, nonostante ciò, il segno Cardinale riuscirà a non intervenire in alcun modo, facendo finta di non esserne al corrente. Il tarlo rimarrà nelle loro menti anche nelle giornate seguenti, col rischio di essere sviscerato in maniera più esplosiva.

I mezzani

4° posto Leone: affaccendati. Le attività da portare a compimento nel ruolino di marcia quotidiano dei felini saranno, c'è da scommetterci, più del solito ma i nativi non si tireranno indietro e le adempieranno tutte entro le ore serali.

5° posto Sagittario: amici in primo piano. Un po' per prendersi una pausa dal lavoro e un po' per evitare di litigare col partner, i nati Sagittario potrebbero scegliere di trascorrere una giornata scanzonata in compagnia di vecchie amiche, dove il vero protagonista sarà esclusivamente il buonumore.

6° posto Ariete: ostinati. Ottenere ciò che hanno in mente sarà, c'è da scommetterci, la prerogativa essenziale dei nati Ariete in questo giorno autunnale, col segno di Fuoco che alzerà la voce o sbatterà i pugni sul tavolo se necessario allo scopo.

7° posto Bilancia: scuse da ricevere. Una persona cara, probabilmente la dolce metà, potrebbe sentirsi in dovere di farsi perdonare dai nati Bilancia a seguito di una parola fuori posto detta ultimamente, così il segno Cardinale riceverà un dono quanto inaspettato tanto gradito.

8° posto Scorpione: illusioni. Il celebre proverbio "Non è tutto oro quello che luccica" calzerà, con tutta probabilità, a pennello per descrivere il lunedì di casa Scorpione, in quanto i nativi si lasceranno convincere troppo facilmente ad acquistare qualcosa o a stringere una tempestiva collaborazione, quando invece dovrebbero evitare categoricamente ciò.

9° posto Pesci: crescita lenta. Che si tratti di un progetto professionale, dell'educazione da impartire alla prole o di una plantula in fase vegetativa, i nati Pesci avranno buone possibilità di notare come la crescita non avverrà con la velocità che credevano inizialmente.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: contrattempi. Un imprevisto di natura pratica potrebbe far spazientire i nati Vergine in queste ventiquattro ore, col segno di Terra che cercherà di venirne a capo cercando soluzioni troppo macchinose, quando servirebbe mettere in campo la loro amata logica.

11° posto Toro: muso lungo. Lunedì che partirà probabilmente con umore tendente al basso per i nati Toro, in quanto questi ultimi faticheranno ad accettare delle costrizioni legate al nucleo familiare, ad esempio accompagnare il fratello in piscina o fare la spesa prima che chiuda il supermercato.

12° posto Cancro: sfaticati. La voglia di rimboccarsi le maniche non busserà, con ogni probabilità, alla porta di casa Cancro in questo giorno d'inizio stagione, coi nativi che preferiranno godersi il loro tempo libero giocando ai videogame o gustandosi le ultime puntate della loro serie tv preferita.