Per la settimana che intercorre fra lunedì 24 e domenica 30 ottobre 2022, l’Oroscopo vedrà indiscutibilmente l’eclissi di Sole nella giornata del 25 ottobre 2022 che si verificherà nella costellazione dello Scorpione. Questo influirà in tutti i segni dello zodiaco, che riceveranno molta energia positiva e più saggezza.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni zodiacali della settimana.

L’oroscopo settimanale: ritorno in vetta per il Leone

1° Acquario: state preparando il terreno per qualcosa di grandioso, e nel corso della settimana potreste avere tanti obiettivi raggiunti e tanti altri in corso.

Avrete delle riunioni molto significative con qualche amicizia, mentre in amore ci saranno tutti i presupposti per andare a vivere insieme al partner oppure per poter prospettare qualche bella esperienza da vivere da soli. Avrete un weekend ricco di novità, specialmente sul settore professionale.

2° Leone: ritornare in vetta alla classifica dell’oroscopo per voi sarà come ricevere uno scossone, ma non esiterete a prendere la palla al balzo e rimboccarvi le maniche. Fare progetti ora come ora potrebbe avere degli effetti benefici sul piano pecuniario. Sotto il profilo sentimentale avrete bellissime novità, sia che siate in coppia che single. Sarete in procinto di innamorarvi ancora, con una persona nuova oppure in modo molto più forte del vostro partner attuale.

Farete ottime conoscenze nel corso del fine settimana.

3° Bilancia: avrete una settimana che vi porterà delle rivoluzioni in amore, probabilmente la proposta che attendevate da tanto tempo e che adesso potrebbe finalmente vedere la luce. Secondo l’oroscopo anche le energie saranno al massimo, e questo influirà positivamente sul lavoro ma soprattutto sulla vostra concentrazione.

Fate attenzione a qualche lieve malessere. Avrete anche una stabilità rassicurante nelle amicizie.

4° Ariete: avrete tanta passionalità nel corso della settimana, probabilmente con il partner. Che sia comunque una avventura o meno, potreste comunque avere a che fare con delle emozioni uniche. Potreste innamorarvi di qualcuno, o comunque rafforzare l’intesa di coppia.

Sul piano lavorativo non ci saranno né alti né bassi, per cui avviare un progetto adesso potrebbe farvi salire nella vostra scalata al successo. Nel fine settimana avrete le amicizie dalla vostra parte per poter sperimentare tanto divertimento con pochi gesti, secondo l’oroscopo.

Chance lavorative per Cancro

5° Capricorno: avrete pochissimi imprevisti a fronte di una settimana che complessivamente scorrerà liscia come l’olio, secondo l’oroscopo. I guadagni potrebbero facilmente incrementare grazie ad una squadra che stavolta condividerà i vostri obiettivi, ma non sempre però riuscirete a raggiungerli. Nella coppia si creerà un clima di passionalità molto piacevole, mentre in famiglia potreste avere qualche bella sorpresa che vi renderà abbastanza contenti.

6° Pesci: vi preparerete per delle giornate molto interessanti sotto il profilo pratico, mentre con la squadra di lavoro sarete sempre più collaborativi e pronti per ricevere sempre più guadagni. Avrete a che fare con qualche perplessità che però non vi fermerà, al momento. In famiglia ci saranno delle persone che vi considereranno dei punti di riferimento molto solidi e promettenti. Avrete un fine settimana molto divertente.

7° Cancro: avrete delle chance sul lavoro che potrebbero essere molto produttive e portarvi successivamente ad un aumento dei guadagni. Riuscirete finalmente a realizzare qualche progetto a cui tenete molto, però dovrete fare i conti con una situazione amorosa che sta subendo qualche turbolenza interna.

Avrete anche delle situazioni amicali non esattamente idilliache, mentre nel fine settimana avrete dei momenti di tregua molto riposanti.

8° Sagittario: avrete qualche problematica da risolvere il prima possibile e che potrebbe portarvi parecchio stress. Dovrete lavorare di più per poter far accrescere la vostra carriera, ma per il momento i guadagni potrebbero risultare un po’ deludenti. Affidarvi ad una routine in questo momento potrebbe essere molto rassicurante per voi, secondo l’oroscopo. Sgomberare la mente dalle questioni negative potrebbe essere l’attività principale del weekend.

Toro nervoso

9° Toro: purtroppo avrete a che fare con un po’ di nervosismo e di ansia, probabilmente a causa di alcune faccende personali che vi hanno smossi.

Sarà prudente avviare un periodo di pausa per poter ricaricare le energie e riprendere in mano le redini del vostro lavoro quanto prima, ma al tempo stesso ci saranno le amicizie che costituiranno un supporto valido in quelle serate più monotone del solito. Secondo l’oroscopo avrete un weekend che potrebbe essere davvero molto originale secondo i vostri standard.

10° Gemelli: avrete un atteggiamento molto più dubbioso nei confronti della vostra relazione. Probabilmente calerà la passionalità e l’intesa di coppia, oppure potreste fare un incontro che vi metterà di fronte ad un bivio importante nella vostra vita. Dovrete fare una scelta molto impegnativa sul lavoro, mentre dovrete risparmiare su alcune spese superflue.

Nel weekend quindi lo shopping potrebbe essere ridotto al minimo, secondo l’oroscopo.

11° Scorpione: avrete un bel po’ da fare nel corso di questa settimana, secondo l’oroscopo. Avrete degli imprevisti, probabilmente dovuti a qualche responsabilità in famiglia che non riuscite più a reggere. Dovrete fare molta attenzione alla vostra salute e ai comportamenti che prenderete in merito al vostro fisico. Secondo l’oroscopo andrà meglio nel fine settimana, dove svagarvi sarà per voi e i vostri amici una priorità.

12° Vergine: il lavoro potrebbe subire una forte battuta d’arresto, così come la vostra creatività. Dovrete sforzarvi di fare del vostro meglio nonostante ci siano delle avversità sempre dietro l’angolo, perché alla fine i vostri sforzi verranno ripagati. Dovrete attendere la fine della settimana per vedere i primi spiragli di luce, secondo l’oroscopo. Nel frattempo, il fine settimana si prospetta all’insegna del relax.