Martedì 25 ottobre troveremo sul piano astrale il Sole, Venere e la Luna (la quale si farà Nuova alle ore 7:18) transitare nel domicilio dello Scorpione, nel frattempo Mercurio sosterà in Bilancia. Giove, invece, continuerà il moto in Ariete, così come Nettuno resterà stabile in Pesci e Marte rimarrà nel segno dei Gemelli. Saturno, intanto, protrarrà il transito in Acquario come Plutone permarrà nel segno del Capricorno. Urano assieme al Nodo Nord, infine, risiederanno nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno entusiasmante per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: liberazioni. Le energie vibrazionali del Novilunio nel segno doneranno, con ogni probabilità, ai nati Scorpione la gradevole sensazione di essere pronti a liberarsi di un fardello, come una relazione tossica o un lavoro poco remunerativo, così da lasciar spazio al nuovo che avanza.

2° posto Pesci: affascinanti. L'astro dell'intangibilità trino allo Stellium nell'amico Scorpione farà probabilmente aumentare esponenzialmente il fascino del dodicesimo segno zodiacale in questo splendi martedì, giornata dove saranno più che probabili conquiste affettive e flirt appassionanti.

3° posto Capricorno: pezzi del puzzle. Ventiquattro ore, specialmente in mattinata, durante le quali il terzo segno Cardinale avrà ottime chance di notare come alcune intricate e misteriose questioni che lo riguardano inizino a divenire sempre più comprensibili.

A fronte di ciò, i nativi avranno a disposizione le prossime due settimane per decifrare il tutto e far incastrare alla perfezione i pezzi del loro puzzle esistenziale.

I mezzani

4° posto Cancro: grati. Grazie al sostegno dei Luminari e di Nettuno, i nati Cancro potrebbero trascorrere una giornata godendo di un grado di consapevolezza più marcata, capace di farli essere grati anche per le piccole soddisfazioni del vivere quotidiano.

5° posto Leone: a tamburo battente. Martedì pieno di impegni, perlopiù legati al lavoro e alla famiglia originaria, quello al quale probabilmente dovranno rapportarsi i felini ma, nonostante un ruolino di marcia stracolmo, non si arrenderanno e proseguiranno diritti per la loro strada.

6° posto Bilancia: focus domestico. A reclamare a gran voce le attenzioni native sarà, c'è da scommetterci, il nido domestico, col segno d'Aria che sarà chiamato a dare nuova linfa vitale a una stanza in disuso, magari per accogliere un nipotino oppure un figlio di ritorno dall'Erasmus.

7° posto Vergine: aiuti insperati. Complice il trigono tra il Luminare femminile e il pianeta delle trasformazioni, i nati Vergine avranno grandi possibilità di ricevere un aiuto insperato legato alla sfera burocratica, così riusciranno a sbloccare ciò che si era inceppato nell'ultimo periodo.

8° posto Gemelli: riflessivi. Indotti dal parterre planetario, Novilunio in primis, a concentrarsi maggiormente sulla loro interiorità, i nati Gemelli potrebbero vivere questo giorno autunnale assumendo un mood riflessivo, specialmente nel ménage amoroso.

9° posto Ariete: doverosa pausa. Sebbene non dovrebbe essere necessario vivere la giornata in maniera letargica, i nati Ariete farebbero meglio a mettere in stand-by un settore o una persona che, nel corso di questo martedì, sanno bene che potrebbe destabilizzarli.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: perplessi. Sia che si tratti di un'amica insolitamente fredda nei loro confronti che di un partner più pensieroso del solito, gli arcieri avranno buone chance di non comprendere bene cosa succederà ai loro rapporti relazionali durante questo 25 ottobre.

11° posto Toro: sfiduciati. In attesa del Plenilunio nel segno del 7 novembre, quando avranno le idee più chiare su come agire, per i nati Toro questo agglomerato di pianeti ostici minerà presumibilmente la loro fiducia nel prossimo futuro.

12° posto Acquario: bizzosi. Poco lucidi ed estremamente nervosi, i nati sotto il segno dell'Acquario trascorreranno, c'è da scommetterci, una giornata da bollino rosso, durante la quale saranno pronti a far emergere la loro ira alla minima provocazione.