La terza settimana del mese di ottobre entra nel vivo e porta nuovi cambiamenti e novità per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 18 ottobre 2022 dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 18 ottobre: la prima sestina

Ariete: in amore è un momento interessante per le relazioni, ora tutto sembra più chiaro nella vita di coppia. Nel lavoro cercate nuove soluzioni, ma attenzione a possibili discussioni.

Toro: per i sentimenti occorre fare attenzione a causa della Luna dissonante, potreste sentirvi a disagio.

Nel lavoro sarebbe meglio evitare qualsiasi tipo di contrasto, ci vorrà cautela.

Gemelli: a livello sentimentale - con la Luna favorevole, assieme a Venere - sono emozioni importanti quelle che vivrete. Nel lavoro potreste fare qualcosa di nuovo in vista del futuro.

Cancro: in amore è meglio gestire con attenzione le parole, non prendete tutto di petto in questa giornata. A livello lavorativo state cercando di rimettervi in gioco, qualcosa è cambiato ultimamente.

Leone: a livello sentimentale - con la Luna che si trova nel segno - è un momento di maggiore forza, c'è una buona carica di energia. Nel lavoro potrete ottenere nuovi risultati.

Vergine: nei sentimenti le stelle aiutano e quindi avrete la possibilità di portare avanti nuove idee.

Nel lavoro sono favorite le nuove strategie e in particolare coloro che vogliono rimettersi in gioco.

Previsioni e oroscopo del 18 ottobre 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore potrete raggiungere delle belle soddisfazioni. Se con una persona non vi trovate bene potreste anche cambiare. Nel lavoro giornata interessante per gli incontri professionali.

Scorpione: in amore la situazione è al momento pesante, in particolare per chi sta vivendo due storie parallele. Nel lavoro sarà possibile rilanciare un progetto, le cose vanno meglio in questa fase della settimana.

Sagittario: a livello amoroso potreste fare degli incontri interessanti. C'è una buona carica di vitalità. Nel lavoro avete ricevuto qualche buona soddisfazione e nuove prospettive.

Capricorno: a livello sentimentale è una giornata a metà, con il pomeriggio migliore della mattinata. Venere aiuta i nuovi incontri. Nel lavoro se vi propongono di portare avanti dei progetti questo è il momento migliore per cercare nuove alleanze.

Acquario: per i sentimenti sarebbe meglio evitare le complicazioni, se state cercando delle risposte non rimandate nulla. Nel lavoro - con la Luna - in opposizione qualche problema potrà nascere.

Pesci: in amore le discussioni porteranno via gran parte della giornata, ci saranno dei miglioramenti solo dal prossimo weekend. Nel lavoro entro la fine del mese potrete proporre una soluzione o fare una nuova scelta.