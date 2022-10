L'Oroscopo di domani 19 ottobre è pronto a mettere in chiaro l'Astrologia del giorno in relazione al giro di boa settimanale. Ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro simbolo astrale di nascita? In primo piano nel contesto le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Tutto pronto quindi per evidenziare chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà la massima compatibilità con le stelle del periodo.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 19 ottobre, segno per segno: in primissimo piano l'amore e il lavoro.

Previsioni astrologiche del 19 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 19 ottobre predice un mercoledì altamente positivo. In campo sentimentale, le vostre capacità di adattamento ai cambiamenti vi porteranno tanta buona fortuna. Sarete infatti più calmi e inclini a cercare armonia in seno al vostro rapporto. Le gioie dell'amore vi stanno man mano tendendo sempre più le braccia, mentre il vento del buon cambiamento si prepara a portare molti di voi in direzioni sorprendenti. Vedrete il partner sotto una luce nuova e questo vi aprirà completamente a nuovi scenari. Calore umano, slancio attivo verso l'esterno e sorriso travolgente vi caratterizzeranno in questa dolce giornata di ottobre, segnata da diversi pianeti benevoli.

Sarete nella vostra forma migliore, con molte frecce al vostro arco pronte da scoccare in varie occasioni: pronti a centrare svariati obbiettivi? Nel lavoro, il vostro intuito sarà estremamente sviluppato; potreste persino anticipare le mosse dei vostri concorrenti.

Toro: ★★★★. Giornata favorevole alla serena convivenza con tutti, anche se compatibile con lievi intoppi probabilmente a metà pomeriggio o verso sera.

In amore, una grande gioia di vivere vi accompagnerà da oggi e fino a fine settimana, portata dalla splendida e rinvigorente presenza della Luna in Leone. Avrete tanta voglia di divertirvi e magari anche di passare più tempo possibile con la persona amata. Perché non organizzare una bella cena con annesso dopo cena al peperoncino?

Vedrete, lui/lei sarà davvero felice e in cambio vi darà la possibilità di trascorrere un periodo molto speciale da vivere insieme in impagabile affettiva. Sentirete, per ovvi motivi, l'esigenza di ricaricarvi energeticamente: immergetevi nella natura semplicemente facendo camminate all'aria aperta; così facendo vi sentirete immediatamente rinvigoriti e anche ringiovaniti. Sul lavoro sarete molto creativi. Urano nel segno vi consentirà di dare il meglio di voi, soprattutto in nuove attività.

Gemelli: ★★. Un periodo certamente poco confacente al vostro carattere sta per arrivare. In generale potreste accusare momenti flemmatici, poca voglia di fare e tantissima stanchezza mentale: che succede?

Nel caso aveste a che fare con situazioni difficili, calma: mettetevi l'animo in pace cercando risposte o consigli in qualcuno che "ci è passato prima di voi...". In amore, le stelle potranno portare dei problemi, forse quando cercherete di sintonizzarvi con la persona amata: evitate di forzare la mano, siate pazienza. Per ripristinare un contatto emotivo che si fosse interrotto, inutile affidarsi alla razionalità: in certi casi un abbraccio è meglio di mille parole; provateci! A volte peccate un po' di ingenuità a causa del vostro animo gentile. E' possibile quindi che qualcuno si approfitti della vostra sincera disponibilità. Fate particolare attenzione alle persone che vi si avvicineranno: alcuni pianeti vi invitano alla prudenza.

Nel lavoro, anche se siete insoddisfatti, cercate di non portare questo malumore in ciò che fate.

Oroscopo di mercoledì 19 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Una giornata buona, intrisa di semplice normale tranquillità. In amore, una schiera di pianeti vi guarderà con sufficiente buon'occhio, facendo in modo che alcune delle vostre mete reali - come anche quelle ideali - si avvicinino sempre di più a quelle del vostro compagno/a di vita. In particolare qualcuno vi aiuterà a mutare in modo intelligente la vostra vita pratica e parte di quella intima: ne uscirete completamente trasformati, anche grazie all'appoggio di chi avete accanto. Un cielo particolarmente radioso presto vi vedrà splendere: diversi pianeti sono pronti ad appoggiarvi incondizionatamente in ogni vostra iniziativa, ma non subito.

La forza di decisione sarà guidata dalla razionalità, mentre il vostro classico temperamento accentratore sarà modulato sull'autocontrollo. In ambito lavorativo finalmente riuscirete a ottenere l'approvazione di tanti colleghi. E' ora di dimostrare quel che valete!

Leone: ★★★★★. Bella questa Luna, da martedì presente nel vostro segno. In amore, la vostra capacità di auto-analisi vi permetterà di comprendere sensibilmente ciò che la persona amata vuole. Saranno favorite dalla Luna le azioni di tipo amoroso, arrivando così a un'unione completa sul piano fisico e mentale, oltreché emotivo. Grazie all'Astro d'Argento il periodo certamente è già pronto a donarvi un fascino unico, il che sbaraglierà eventuali titubanze, riaccendendo il desiderio negli occhi di chi amate.

Non rimanete un minuto di più a riflettere sugli errori del passato, ma approfittate piuttosto della vita e delle occasioni che vi offre. L'assoluta libertà di cui godete darà occasione a molti di voi di accorgersi di suscitare grandi entusiasmi nelle persone che interessano. Potreste ottenere un eccellente indice di gradimento. Nel lavoro sarete lucidi, determinati e disinvolti. Se avete scelto una libera professione, avrete la possibilità di fare gran salto qualitativo.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 19 ottobre, promette un mercoledì vincente in mote situazioni. In amore potrebbe essere il giorno ideale per definire eventuali cose da fare in futuro. Il sostegno della persona che vi ama sarà determinante per la realizzazione di progetti o quant'altro.

Le grandi capacità organizzative che avete vi permetteranno di attuare un importantissimo progetto di coppia: verrà particolarmente apprezzato e sostenuto dal partner, nonché dalla famiglia e dai migliori amici. Le stelle, vi regaleranno idee molto presto brillanti unite a tantissima voglia di condividerle con le persone della vostra vita che contano veramente. Invitate al più presto qualcuno tra i vostri amici, magari per vivere insieme a voi qualcosa di insolito o di particolarmente stuzzicante: di certo si divertiranno da impazzire e vi ringrazieranno di cuore. Nel lavoro, il vostro buon carattere, il tatto e la cura attenta ai rapporti umani saranno un tratto distintivo dell'immagine che darete nel posto dove operate.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 19 ottobre.