L'Oroscopo di domani 20 ottobre è pronto a valutare la giornata di metà settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di giovedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di conoscere in anteprima chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare sull'appoggio benevolo dell'Astrologia quotidiana? Andiamo a scoprirlo insieme iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, come sempre analizzando nei dettagli cosa avrà da dirci l'oroscopo di giovedì 20 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 20 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 20 ottobre sottolinea una scena astrale particolarmente favorevole. Il periodo donerà il sorriso per tutta la giornata. La Luna, armonica al segno, regalerà un tocco di ottimismo che saprete infondere anche al vostro partner: magari in questo momento ne ha davvero bisogno. La serenità per la vostra vita di coppia farà da base fondamentale per un cammino facile e fortunato. Insieme a chi amate sarete brillanti mentalmente, coloriti anche da un pizzico d'umorismo: sarà un punto di forza per il vostro carattere. Una nuova intuizione presto vi sosterrà, avrete all'improvviso un modo nuovo di guardare alle cose.

Una visione più profonda e intensa farà si che le difficoltà non vi spaventino più. Nel lavoro, avrete un'iniezione di energia vitale. Nella vostra attività ritroverete stimoli nel volersi migliorare costantemente: una forza d'azione vincente contraddistinguerà il vostro operato,

Toro: ★★★★★. Quante buone opportunità da sfruttare nel corso dei prossimi giorni; ad ogni modo se c'è da concludere un accordo di lavoro o fare una scelta di famiglia sarà bene decidere entro metà settimana prossima.

In amore, romanticismo e atmosfere uniche vi saranno regalate dalle stelle, così la vostra dolcezza vi farà ottenere tutto dal vostro partner. Riservati e prudenti, sentirete ora la necessità di esternare i vostri sentimenti alla persona amata con un pizzico di ardore maggiore. La vostra vita sociale è in continuo fermento e, grazie ai frizzanti influssi della Luna in Vergine, la vostra presenza potrebbe essere richiesta ovunque.

La sensazione di felicità che proverete non avrà niente di irreale o di illusorio, anche perché sarete tangibilmente molto apprezzati. Nel lavoro, se state pensando in questa giornata d’autunno di migliorare eventuali risultati professionali, potrete contare sull'appoggio di un collega che, in una prospettiva di lungo periodo, vi stimolerà a realizzare qualcosa di apprezzato.

Gemelli: ★★★. Situazione leggermente più complicata del solito, in questo caso da gestire al mattino con un po' di cautela. Proprio in questi giorni, alcuni progetti risultano terribilmente in ritardo ma non impossibili da concludere. Andrà molto meglio a partire da sabato e domenica prossima. In amore, non riuscirete a godere come vorreste questa giornata autunnale.

Forse mancherà un po' di tranquillità a causa del cattivo aspetto delle stelle. In qualche caso il partner potrebbe accusarvi di essere troppo freddi o scontrosi; probabilmente avrete solo bisogno di essere lasciati in pace e riposare tranquillamente. Questo giovedì potreste tendere ad addossare agli altri alcune colpe per degli errori che non avete commesso. Un cielo grigio vi renderà a tratti particolarmente dispettosi e vendicativi, anche nei confronti di persone completamente innocenti: fate i bravi, se potete! In ambito lavorativo, saranno i dettagli a fare la differenza. È importante che rispettiate le regole poste in essere.

Oroscopo di giovedì 20 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Situazione difficile, contrastata ma anche stimolante. Tranquilli, presto tornerà il gusto dell'avventura ed sarà anche possibile rimettersi in gioco. In amore intanto, questo giovedì alcune certezze o qualche consapevolezza potrebbe vacillare. Nel rapporto certe conquiste fatte (non a fatica) andranno tenute ben strette, anche perché non si tratta di cose effimere ma di un sicuro valore affettivo. Marte dispettoso in qualche occasione vi spingerà a difendere anche ciò che ancora non è vostro: con molta determinazione e a costo di litigare con qualcuno abbastanza presuntuoso non vi farete passare la mosca al naso.

Potreste trovarvi di fronte ad una verità scomoda: il vostro primo desiderio sarà quello di fare finta di niente e di mettere la testa sotto la sabbia. Cercate invece di affrontare il tutto a testa alta, vedrete che ne uscirete vincitori! Nel lavoro, in questa giornata risolverete con fine diplomazia una questione spinosa che si è venuta a creare tra i vostri colleghi.

Leone: ★★★★. Chi ha lavorato bene nel passato adesso sta raccogliendo proprio in questi giorni un successo personale. È un buon cielo questo di giovedì, soprattutto per chi vorrebbe (ri)trovare l'amore o scoprirlo per la prima volta in questi giorni. In coppia dimostrerete la vostra solida affettività con la cura attenta che sapete dimostrare verso la persona amata.

La vostra indole affabile vi donerà infatti una delicatezza di modi che faciliterà l'espressione dei sentimenti. Sapete bene come mettere gli altri a proprio agio, con il vostro modo di fare sempre molto amichevole e aperto. Non sempre però gli altri riescono a mettere voi a vostro agio, così in alcuni momenti sarete comunque potreste sentirvi poco coccolati e forse anche un po' messi da parte. Nel lavoro, un’intelligente diplomazia unita ai vostri toni tipicamente scherzosi, daranno modo di riuscire a gestire una situazione molto complicata che si fosse creata con i colleghi.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, giovedì 20 ottobre, preannuncia l'ingresso della Luna nel vostro segno e il primo posto nella classifica a stelline quotidiana (top).

In amore, state attraversando un momento meraviglioso, vi sentite supportati dal partner in tutto quello che fate. Presto stupirete chi amate con tanto calore umano e ne sarete contraccambiati. Splendida da entrambe le parti la disponibilità all'ascolto, con la Luna pronta ad aprire una passionalità davvero coinvolgente, sincera e vibrante. Nuovi stimoli vi faranno trascorrere la giornata e poi la serata in perfetta sintonia con le persone amate. Cogliete l'attimo, e con esso tutte le ottime occasioni che il periodo avrà in serbo per voi. Se single, in molti sarete persino carismatici, perciò sarà difficile resistere al vostro fascino magnetico, a dir poco seducente. Nel lavoro, meditate su come far valere le vostre esigenze.

La giornata vi indurrà a giocare una partita che vi vedrà primeggiare.

