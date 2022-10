È arrivata l'ultima giornata della settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Approfondiamo quindi di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni e l'Oroscopo del 23 ottobre 2022, relativamente all'amore e al lavoro per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo di domenica 23 ottobre

Ariete: in amore, con il Sole in opposizione, sono possibili delle difficoltà in questa giornata. Le scelte che farete nei prossimi giorni saranno vincenti. Nel lavoro il successo è in arrivo, ma non manca la stanchezza.

Toro: per i sentimenti è meglio evitare di vivere troppo stress in questa giornata, se necessario allontanatevi da alcune persone.

Nel lavoro è un periodo stimolante per la creatività, ma ci sono alcune questioni economiche da rivedere.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione astrologica è migliore rispetto agli ultimi giorni, dovete però cercare di capire quali sono le persone che vogliono stare al vostro fianco. Nel lavoro alcune cose che vivrete ora potranno essere vincenti, per questo motivo fate qualcosa in più.

Cancro: in amore è meglio allontanare eventuali problemi in questa giornata, vi sentirete più nervosi del solito. A livello lavorativo avrete la possibilità di risolvere alcune complicazioni, ci sono delle difficoltà da dover gestire.

Leone: in amore vi è una situazione confusa, ci sono diverse difficoltà da superare.

Nel lavoro, per chi ha un'attività in proprio qualche piccolo ritardo potrebbe non mancare.

Vergine: per i sentimenti è una domenica interessante, potrete avvicinarvi a una persona. Nel lavoro, se ci sono delle discussioni importanti da affrontare, questo è un periodo che aiuta.

Bilancia: in amore la Luna nel segno porta a vivere sensazioni speciali.

Nel lavoro chi ha un'attività in proprio non potrà fare tutto, ci vorrà un maggiore relax.

Scorpione: per i sentimenti con il Sole nel segno sarà possibile vivere nuove emozioni, lasciate però da parte i problemi. A livello lavorativo se avete iniziato nuovi progetti quello che farete ora sarà importante.

Sagittario: in amore è una giornata di recupero che vi permetterà di vivere nuove sensazioni.

Nel lavoro periodo comunque importante, ma bisognerà mantenere il controllo su tutto.

Capricorno: a livello sentimentale è una giornata sottotono, ma i contatti che nasceranno in questi giorni saranno favoriti. Nel lavoro situazione di recupero, in particolare per coloro che vogliono rimettersi in gioco.

Acquario: a livello amoroso è una giornata che potrà portare qualche dubbio, le cose comunque non vanno così male. Nel lavoro giornata che invita a fare le cose a cui tenete di più.

Pesci: in amore è una giornata che vede la Luna fuori da ogni opposizione, una storia così potrà finalmente diventare ufficiale. Nel lavoro le nuove proposte potrebbero non mancare, siate però cauti in tutto.