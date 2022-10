L'Oroscopo di domani 24 ottobre è pronto a rivelare come andrà la ripartenza settimanale. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, curiosità e speranze riposte nella buona Astrologia, l'unica in grado di fare la differenza tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di scoprire chi, tra i sei simboli astrali appena citati, potrà contare sul favore degli astri in ambito amoroso e nel settore lavorativo?

Iniziamo dunque a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 24 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 24 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 24 ottobre indica molto favorevole questo inizio settimana. In amore, lunedì sarà fertile di iniziative, grazie alle stelle che vi appoggeranno, dandovi una linfa creativa e un estro geniale capace di stupire anche il partner. Avrete la soluzione a portata di mano per ogni situazione che si presentasse sulla vostra strada, riuscendo con la vostra innata generosità ad aiutare chi momentaneamente si trovasse in difficoltà. Come per magia tutti i vostri dubbi o incertezze spariranno. Un cielo positivo vi permetterà di ragionare con lucidità e di valutare attentamente i pro e i contro di ogni situazione, compreso dei cambiamenti positivi nella cerchia delle vostre amicizie.

Nel lavoro, potrete giocare d'anticipo intuendo le mosse di vostri eventuali concorrenti. Grazie ai suggerimenti di un fulmineo Giove, sarete assistiti in maniera incondizionata.

Toro: ★★★★. Un buon lunedì si sta per affacciare al cospetto di tantissimi nati sotto questo segno. In amore, superata una prima fase di stanchezza che ha caratterizzato la vostra vita di coppia, da adesso in poi avrete occasione di aprire interamente il vostro cuore alla persona amata.

Ogni ostacolo in ambito sentimentale sta per venir rimosso e presto farete una bella figura con il vostro partner. La presenza di Urano nel segno vi aiuterà anche a capire meglio cosa desiderate e vi spingerà ad ottenerlo in maniera decisamente assertiva. Prendete appuntamenti, datevi da fare, in questi giorni tutto può rinascere.

Se il vostro cuore fosse indeciso tra due storie, fate attenzione e valutate attentamente sulla scelta da fare. Nel lavoro, sarete in grado di vedere bene la piega che stanno prendendo alcuni eventi e agire con prontezza. Comprenderete i desideri dei colleghi e saprete muovervi con tempismo.

Gemelli: ★★★★★. Molto bene, anzi oltre ogni più rosea aspettativa l'inizio settimana. In amore potrete avvalervi di folgoranti intuizioni sapendo anticipare le mosse del partner. Riuscirete a prevenire intoppi dovuti a incomprensioni che si verificassero nel quotidiano. Gli astri dell'energia e della passione amorosa, Sole e Marte, valorizzeranno i sentimenti nelle coppie di lungo corso. Mentre nelle unioni fresche, Nettuno esorterà ad aprire il loro cuore e a vivere positivamente qualsiasi emozione contenuta in esso.

In campo sentimentale Venere ha in serbo per voi delle piacevoli sorprese, rendendovi molto disponibili e gentili nei confronti dei vostri amici. Siate consapevoli di quanto l'amicizia sia preziosa per la vostra serenità, avendo sempre qualcuno su cui poter contare. Nel lavoro, la vostra capacità di mediazione si renderà utile per sciogliere alcune incomprensioni createsi con qualcuno dei vostri colleghi.

Oroscopo di lunedì 24 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Davvero ottimo l'inizio della settimana. Datevi da fare: ogni vostra idea può diventare importante nel corso delle prossime settimane. In amore, Nettuno vi farà condividere col partner emozioni indimenticabili.

È possibile la pianificazione di un viaggio in un paese molto lontano, magari in compagnia del vostro amore o semplicemente una giornata al mare per rilassarvi e divertirvi. Sole, Marte e Venere vi offriranno un bel dinamismo nel prendere decisioni o nel dare ottimi consigli. Tale atteggiamento rinforzerà le simpatie che vi siete costruiti tra i vostri amici e riuscirete a cogliere ogni opportunità. Vedrete la fortuna avvicinarsi e l'afferrerete senza alcuna esitazione, ottenendo ottimi risultati. Nel lavoro, il vostro talento da leader salterà fuori e vi consentirà di prendere in mano qualsiasi situazione e risolverla brillantemente a vostro vantaggio.

Leone: ★★★★. Giornata buona, quanto basta per ritrovare fiducia e ottimismo.

Favoriti i nuovi contatti: avrete grandi opportunità e questo sarà un bene, visto che nel corso degli ultimi mesi ci sono stati problemi finanziari, ma anche fisici. In amore, percepirete con la vostra acuta intelligenza quello che potrebbe accadere tra voi e il partner. Questa particolare dote, che potrete sfruttare nella vita di tutti i giorni, vi metterà in condizione di sfruttare qualsiasi influsso benefico, migliorando il rapporto d'amore e di conseguenza la vita di coppia. Esplorando strade diverse da quelle percorse finora, troverete un nuovo senso alla vostra quotidianità. Le stelle infatti vi invitano a mollare gli ormeggi e a salpare, senza paura, dove il cuore vorrà portarvi. Nel lavoro, se avete abbracciato la libera professione metterete in pratica un progetto che tenete nel cassetto da tempo.

Astri positivi vi indicheranno le giuste mosse e le persone che faranno al caso vostro.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, lunedì 24 ottobre, prevede una giornata poco promettente. In amore, la vostra relazione di coppia sta scricchiolando e in diversi casi vi sentite sempre più a disagio con il partner. La causa però sarà da ricercarsi nelle stelle dispettose, che stanno portando a galla problematiche irrisolte. Con un cielo abbastanza grigio potreste mandare in tilt la centralina dei vostri sentimenti. Se viveste una storia d'amore tormentata preparatevi ad un periodo decisamente intenso. La presenza dissonante della Luna vi farà sentire demotivati durante questa giornata. In questo periodo sarebbe bene fare solo lo stretto necessario: dovreste scaricare qualche ansia di troppo.

Ci sarà modo di risollevare il vostro umore ma non ora. Sul lavoro, non riuscirete a concentrarvi e avrete bisogno di ritrovare la vostra motivazione principale.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 ottobre.