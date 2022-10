Secondo l'oroscopo del 23 ottobre 2022 per il settore del lavoro e della fortuna, la fortuna volterà le spalle ai nati Scorpione e Pesci. Per i Sagittario, invece, sarà una giornata luminosa. Se siete curiosi di sapere che tipo di giornata sarà dal punto di vista del lavoro e della fortuna, leggete le seguenti previsioni degli astri dedicate alla giornata di domenica 23 ottobre.

Lavoro e fortuna secondo l'oroscopo del giorno 23 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Più persone frequentate, più fortunati sarete. Incontrerete persone che hanno opinioni diverse da voi, ma non sarà un grosso problema.

Rispettare le regole è il modo migliore per far funzionare le cose.

Toro – È un momento di fiducia e buona fortuna. Se fate del vostro meglio in un gruppo, avrete l’opportunità di essere riconosciuti per le vostre capacità. Avete l’energia per incontrare gente nuova, quindi, non chiudetevi in casa e uscite più spesso.

Gemelli – È ora di usare audacemente l’energia accumulata. Siate attivi in tutto ciò che fate. Anche se avete problemi, andare avanti usando il vostro intuito e le vostre convinzioni ripagherà. Potreste avere molta fortuna nelle interazioni sociali.

Cancro – La vostra mente e il vostro corpo sono esausti da questi giorni strazianti, ma non perdete la concentrazione. La vostra reputazione crescerà.

Siate umili, ma siate audaci con il vostro lavoro. La fortuna è di grande aiuto in questa giornata, potreste ricevere l’occasione che aspettavate da una vita.

Previsioni degli astri per il giorno 23 ottobre su lavoro e fortuna: da Leone a Scorpione

Leone – Non prevedete con noncuranza l’esito del vostro lavoro, piuttosto, valutate obiettivamente la situazione.

Non cambiate lavoro, questo è il consiglio dell'Oroscopo. È meglio mantenere intatto il vostro stile di vita attuale, non paragonatevi agli altri e concentratevi sui vostri progetti. Con Giove che vi invia vibrazioni positive, avete fortuna per tutto il giorno.

Vergine – La vostra posizione sarà stabilita a breve. Riceverete consigli per posizioni che sono importanti a scuola o al lavoro.

Le vostre abilità saranno messe a dura prova, quindi, muovetevi in maniera saggia e sensata. Avrete molta fortuna finanziaria.

Bilancia – L'oroscopo vi consiglia di stabilire obiettivi e piani per progredire gradualmente. Il vostro corpo e la vostra mente sono pieni di energia, ma pensieri e azioni improvvisati possono portare al fallimento. State lontani dalla vita notturna e trascorrete la giornata con moderazione. Giove, il pianeta della fortuna, è dalla vostra parte, sarà molto facile per voi tenere sotto controllo le finanze.

Scorpione – Un piccolo errore può rovinare connessioni importanti. Fate del vostro meglio per negoziare con l’altra persona. Avrete la possibilità di viaggiare all’estero o fare un viaggio d’affari, quindi, informatevi in anticipo navigando in Internet o chiedendo in giro.

La fortuna, in queste 24 ore, vi dà le spalle.

Astrologia del 23 ottobre per il lavoro e la fortuna: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È una giornata luminosa per voi, Sagittario. Gli ingranaggi nel vostro cervello stanno girando più velocemente e la vostra concentrazione sta aumentando, quindi, è una giornata perfetta per risolvere compiti difficili. Se nei prossimi giorni avete degli esami, sfruttate questa giornata per studiare. I numeri 3 e 90 vi porteranno fortuna.

Capricorno – L’infelicità diventerà felicità nelle prossime 24 ore. Fate attenzione, perché potreste dover affrontare problemi di carattere legale. Siate entusiasti di una cosa e ignorate tutto ciò che è immorale. Non sperimenterete molta fortuna quando si tratta di situazioni sociali.

Acquario – È una giornata frenetica con molto lavora da fare. Non siate pigri e procrastinatori. Tenete separati le questioni pubbliche e private in modo da non fare qualcosa di cui vi pentirete. In particolare, attenzione alla vita notturna e ad alcune persone. Giove irradia energia fortunata per voi, Acquario.

Pesci – Se avete un problema irrisolto, chiedete aiuto ai vostri conoscenti o amici, potrebbero avere delle buone soluzioni. Incontrerete una persona importante sul posto di lavoro, quindi, approfondite la conoscenza. Potreste non avere la massima fortuna in questa domenica. Giove non vi sta inviando energia favorevole, quindi, sarebbe meglio stare alla larga da qualsiasi tipo di rischio.