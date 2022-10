Prende il via l'ultima giornata di ottobre: si conclude un mese che ha portato diversi cambiamenti astrologici a vari segni, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. In attesa dell'arrivo del mese di novembre, di seguito approfondiamo l'oroscopo per tutti i segni di lunedì 31 ottobre 2022.

Previsioni astrologiche del 31 ottobre

Ariete: in amore, in questa giornata, potrebbero tornare delle piccole polemiche, ma Venere non più in opposizione permetterà di gestire tutto al meglio. Nel lavoro mattinata confusa, si recupererà nel pomeriggio.

Toro: per i sentimenti, se ci sono stati dei problemi, da ora riuscirete ad agire, quindi le cose vanno meglio. Nel lavoro sarà importante aspettare prima di fare una scelta importante.

Gemelli: a livello amoroso le storie nate adesso andranno avanti, supererete le tensioni dell'ultimo periodo. Nel lavoro - a causa di Giove in opposizione - potrete sorgere un piccolo problema.

Cancro: in amore la Luna in opposizione potrebbe portare qualche problema, cercate comunque di essere più comprensibili. A livello lavorativo da ora le cose andranno meglio.

Leone: a livello sentimentale è un momento che porterà maggiore tranquillità, anche se non tutto è ancora chiaro adesso. Nel lavoro fate attenzione a qualcuno che potrebbe essere contro di voi.

Vergine: in amore il cielo è dalla vostra parte e porta qualcosa di nuovo. Nel lavoro ogni intuizione può essere importante, gestite al meglio tutto quello che avete in mente.

Bilancia: nei sentimenti le complicazioni non mancheranno, non lasciatevi però prendere da inutili disguidi. Nel lavoro c'è molto da fare, ma le cose andranno meglio adesso.

Scorpione: a livello sentimentale - con il Sole nel segno - vi sentite più forti e la Luna in buon aspetto permetterà di vivere al meglio le relazioni. Nel lavoro la mattinata è migliore grazie anche a Mercurio nel segno che aiuta nelle nuove iniziative.

Sagittario: in amore c'è una buona carica, potrà arrivare qualcosa di più.

Nel lavoro vi sono dei progetti importanti che potranno essere definiti da qui ai prossimi giorni.

Capricorno: nei sentimenti diversi pianeti del segno migliorano la situazione. Nel lavoro è un momento importante per fare delle buone proposte.

Acquario: per i sentimenti è meglio portare prudenza nelle relazioni, in particolare se c'è stata agitazione di recente. Nel lavoro momento migliore per fare delle scelte e allontanarvi da quello che non vi piace.

Pesci: in amore è una giornata che porterà qualcosa di importante, ci sono delle stelle interessante e pianeti favorevoli. Nel lavoro ora potete fare una scelta diversa, per molti torna la voglia di fare.