L'oroscopo di lunedì 31 ottobre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche mettono in luce gli eventi principali legati alla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali, tenendo in considerazione il possibile impatto dei pianeti. Ci sarà chi non vedrà l'ora di stare con il partner, ma anche chi si concentrerà solo sul lavoro.

In particolare, Bilancia, Sagittario e Acquario stringeranno nuovi rapporti di amicizia, mentre Ariete, Cancro e Scorpione si impegneranno sul lavoro. Gemelli, Leone e Capricorno saranno attratti dall'anima gemella.

Infine Toro, Vergine e Pesci avvertiranno una forte stanchezza.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 31 ottobre.

Previsioni astrologiche di lunedì 31 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non riuscirete a nascondere la vostra ambizione. Proverete a portare avanti tutti gli obiettivi. Non sarà un'impresa semplice, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Vi sentirete fieri di voi stessi, soprattutto per l'impegno dimostrato. Le dinamiche familiari saranno positive. Voto 7.5.

Toro: la settimana non inizierà nel modo giusto. Avrete la sensazione di non aver tratto alcun beneficio dal weekend. Cercherete di conservare le energie per i momenti più intensi della giornata. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non tirare troppo la corda e di concedervi del tempo per riposare.

Voto 4.

Gemelli: farete fatica a comprendere le necessità della persona amata. Le vostre conversazioni non vi condurranno a nulla di concreto. Continuerete a essere in disaccordo su questioni importanti. Però, allo stesso tempo, non avrete alcuna intenzione di gettare la spugna. Voto 6.

Cancro: sarete decisi a dare il massimo.

Smetterete di rimandare le cose perché non avrete più voglia di lasciarvi sfuggire scadenze importanti. Dimostrerete di poter gestire qualsiasi situazione e di non temere le problematiche sul posto di lavoro. Riceverete l'ammirazione dai colleghi e dal capo. Voto 9.

Oroscopo e voti del 31 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la persona amata non sarà indifferente al vostro carisma.

Cercherà di stringere un legame con voi, in modo da poter porre le basi per qualcosa di più profondo. Inizialmente, non le darete corda. Preferirete analizzare la situazione e farla stare con il fiato sospeso. In seguito, però, non potrete fare a meno di lasciarvi andare. Voto 7.

Vergine: avrete troppe cose da fare. Questo vi spingerà ad alzare una barriera tra voi e il mondo. Non riuscirete a dialogare con serenità e la concentrazione sul lavoro diminuirà drasticamente. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a fare chiarezza tra i vostri pensieri. Voto 5.

Bilancia: sarete molto socievoli. Non avrete alcuna difficoltà a conoscere persone nuove. Stringerete amicizia con entusiasmo, cercando di concentrarvi sui lati migliori del vostro interlocutore.

Questo approccio vi sarà molto utile anche sul posto di lavoro perché vi aiuterà a migliorare il legame con i colleghi. Voto 9.5.

Scorpione: il lavoro rappresenterà una parte della giornata non indifferente. La maggior parte del tempo, infatti, verrà dedicata alla risoluzione di problemi e alle relazioni con i colleghi. Avrete bisogno di una piccola pausa. Le previsioni astrologiche vi consigliano di dare spazio anche agli amici. Voto 4.5.

Previsioni zodiacali del giorno 31 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete soddisfatti della vostra vita sociale. Sentirete la necessità di movimentare un po' le cose. Vi allontanerete dal vostro porto sicuro, per inserirvi in ambienti sconosciuti.

Purtroppo, questo atteggiamento potrebbe costituire un'arma a doppio taglio. Attenzione agli imprevisti. Voto 5.5.

Capricorno: proverete una fortissima attrazione nei riguardi di una persone davvero speciale. Non riuscirete a fare a meno di lei. Cercherete di avvicinarvi, però, nel frattempo, osserverete tutte le sue reazioni. Preferirete procedere con calma, dando modo al rapporto di svilupparsi. Voto 8.5.

Acquario: sarete vivaci e positivi. Vi inserirete in ogni contesto con una grande facilità. Vi piacerà prendere parte a feste sbarazzine e ascoltare i racconti degli altri. Potrebbe essere il momento giusto per aumentare il numero delle amicizie. In amore, ci saranno delle piccole novità. Voto 8.

Pesci: lo svolgimento della giornata sarà messo a rischio dal vostro approccio negativo. Tenderete a non dare valore ai dettagli e a concentrarvi solo sugli accadimenti sfortunati. Per fortuna, però, potrete contare sulla presenza di amici speciali che vi infonderanno tanta forza ed energia. Voto 6.5.