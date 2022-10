Prende il via una nuova settimana che porterà con sé cambiamenti e inediti riferimenti astrologici sia in amore che nel lavoro per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo del 3 ottobre 2022 dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore ci vorrà maggiore pazienza, potreste sentirvi agitati. Sarete comunque ripagati. Nel lavoro situazione interessante per i progetti ma ci sono alcune questioni economiche da rivedere.

Toro: per i sentimenti momento di recupero grazie alla Luna in buon aspetto. Oroscopo nel complesso positivo. Nel lavoro nuove possibili spese, cercate di gestire al meglio le scadenze economiche.

Gemelli: a livello sentimentale alcune perplessità potranno essere superate. Avete fatto comunque dei passi in avanti. Nel lavoro con Mercurio in transito giornata interessante per le nuove proposte.

Cancro: in amore giornata che vede la Luna in opposizione, ci saranno alcuni problemi da risolvere. A livello lavorativo tutti i cambiamenti non sono stati facili da gestire, ma ora va molto meglio.

Leone: per i sentimenti alcune questioni potranno andare meglio e dei problemi essere superati. Nel lavoro non sono escluse nuove collaborazioni grazie a diversi pianeti favorevoli.

Vergine: a livello sentimentale periodo importante da non sottovalutare, in particolare favoriti i nuovi incontri. Nel lavoro le nuove proposte sono migliori, riceverete una bella notizia.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore in questo momento siete protagonisti, se una persona vi piace fatevi avanti. Nel lavoro i nuovi incontri potranno portare novità.

Scorpione: a livello amoroso c'è una buona capacità di azione e le emozioni sono della vostra parte.

Nel lavoro si fa sentire una fase di maggiore stanchezza.

Sagittario: in amore fase di incertezza, ci sono delle questioni da dover rivedere in una coppia. Nel lavoro sarà possibile fare qualcosa in più con Venere favorevole che vi aiuterà nelle scelte da portare avanti.

Capricorno: a livello sentimentale i nuovo incontri saranno importanti anche grazie alla Luna nel segno.

Nel lavoro le cose vanno meglio, potrete cercare di risolvere alcune questioni.

Acquario: a livello amoroso stelle interessanti e Luna che a breve sarà nel segno, avrete voglia di stare con la persona amata. Nel lavoro qualche problema da gestire c'è, bisogna ritrovare tranquillità.

Pesci: in amore giornata che vede qualche incertezza, ci sono troppe tensioni da gestire. Nel lavoro questioni importanti da dover risollevare, siate cauti in questa giornata.