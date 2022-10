È pronto l'oroscopo del 26 ottobre 2022. Secondo le stelle, sarà una giornata impegnativa per il segno dei Gemelli e fantastica per i nativi del Leone. I lavoratori nati sotto il segno dei Pesci si sentiranno un po’ sopraffatti dal lavoro, mentre i nati in Cancro devono dare il meglio di se stessi per non rischiare il licenziamento. Per conoscere tutte le novità lavorative delle stelle, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di mercoledì 26 ottobre e rivolte ai dodici segni dello zodiaco.

Il lavoro secondo l'oroscopo del 26 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Adottare un approccio smagliante non produrrà risultati, mentre se seguite un percorso molto diplomatico e abile, rimarrete stupiti da ciò che ottenete. Avete fortuna in nuove avventure e competizioni.

Toro – A tutti piace portare con sé qualcosa d’importante, anche quando si è al lavoro. Provate a portare una fotografia della vostra famiglia o la vostra tazza di caffè preferita, anche la più piccola delle cose vi fa ricordare cosa vi rende felici.

Gemelli – L'oroscopo del lavoro afferma che questa è una giornata molto impegnativa, approfittatene anche per mostrare a tutti il vostro valore. Siate sicuri delle vostre decisioni e dei vostri punti di vista.

Cancro – Dovete dare il meglio di voi stessi. Lavorate sodo perché il vostro capo potrebbe essere alla ricerca di persone da licenziare. Cercate di mettere da parte un po’ di soldi. Ogni tanto, però, fate qualcosa di rilassante.

Le previsioni lavorative per il giorno 26 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In questo momento, state notando un afflusso maggiore nelle vostre entrate, il che è fantastico.

Se il vostro lavoro implica essere creativo, trascorrerete una fantastica giornata. Avrete fortuna con le finanze.

Vergine – È molto probabile che un segno di fuoco vi infastidisca mentre lavorate. Fate del vostro meglio per non reagire alle provocazioni, finite il vostro lavoro e fate ciò che deve essere fatto. Investire potrebbe essere una decisione saggia.

Bilancia – Se vi siete sentiti oberati di lavoro, parlate con il vostro capo. Siate chiari e trasparenti, solo così riuscirete a risolvere certi problemi e ad andare avanti. A volte, una bella risata è tutto ciò di cui avete bisogno.

Scorpione – Per coloro che lavorano nei settori della salute e della medicina, è un periodo eccellente per promuovere la propria attività e educare maggiormente il pubblico sul proprio campo di competenza. La fortuna bacia coloro che lavorano con un buon team di lavoro.

Astrologia per la giornata di mercoledì 26 ottobre su lavoro: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non siate testardi, provate a seguire le regole e fate quello che dovete fare. Ogni tanto, però, fate una pausa relax.

Non è la giornata migliore per investire in qualcosa. Sentite fortemente il potere di Venere e Giove, ma quest’ultimo pianeta non vi sta dando fortuna.

Capricorno – È il giorno in cui finalmente mostrate a tutti che siete pronti per fare il passo successivo. Parlate seriamente con il vostro capo. La fortuna colpisce il settore economico e finanziario. Non fate promesse che non potete mantenere.

Acquario – Un’opportunità di investimento vi porterà molti guadagni. L'Oroscopo consiglia di parlare con un collega Toro perché ha informazioni che possono essere molto utili per le vostre iniziative imprenditoriali in futuro.

Pesci – Dal punto di vista finanziario, potreste avere alcuni problemi. Potreste sentirvi sopraffatti al lavoro: fate quello che potete, ma non lavorate troppo. I numeri 3 e 19 vi porteranno cose buone nelle prossime 24 ore.