Secondo l'oroscopo del 27 ottobre 2022, Venere farà un incantesimo ai nati in Toro, rendendo la loro giornata romantica e passionale. I Scorpione devono fare attenzione alle persone che li usano, mentre molti nati in Vergine devono risolvere certi conflitti con le persone care. A seguire l’astrologia dell’amore e le previsioni segno per segno dedicate alla giornata di giovedì 27 ottobre.

L'amore secondo l'oroscopo di giovedì 27 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – I single del segno si divertiranno a flirtare con una persona nata sotto il segno dei Pesci.

Se avete una relazione d’amore, questa è la giornata giusta per discutere se volete o meno un futuro con il vostro partner. Fate chiarezza nella vostra vita, ottenete il massimo da questa nuova lezione di vita che imparerete nelle prossime ore.

Toro – Venere vi ha fatto un incantesimo. Non importa se siete single o sentimentalmente impegnati, questa sarà una giornata all’insegna del romanticismo e della lussuria. Coloro che sono sposati devono ravvivare la loro relazione. Emotivamente, si prospetta una giornata molto intensa, quindi, trovate una persona disposta ad ascoltare i vostri sfoghi.

Gemelli – Le cose stanno andando bene, ma siete molto gelosi del vostro partner. Ogni volta che passa più tempo con qualcuno, vi sentite come se ci fosse qualcosa che non va.

Parlate chiaramente con la persona amata. Per natura, siete una persona calorosa e volete solo diffondere gioia e felicità, ma di tanto in tanto potete essere estremamente egoisti.

Previsioni astrologiche per l'amore, giorno 27 ottobre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se siete single da poco, non avete davvero voglia di andare agli appuntamenti galanti.

La guarigione richiede tempo, nel frattempo cercate di sbarazzarvi di tutte le cose che il vostro ex ha lasciato a casa vostra. Non siete dei santi. A volte, ricorrete a una qualche forma di manipolazione quando le cose non vanno come vorreste che andassero.

Leone – Il vostro partner sarà molto felice di vedervi di nuovo sensuali e passionali.

I single del segno vibreranno con i Vergine. Siate gentili con un estraneo. Se qualcuno nella vostra famiglia sta attraversando un momento difficile, fate qualcosa per lui o lei.

Vergine – I cuori solitari del segno si sentiranno sensuali con i Gemelli. Se la persona che vi piace ricambia i vostri sentimenti, vi sentirete come se fosse nella fase della luna di miele. Non potete smettere di pensare al vostro amore e volete passare più tempo con il vostro partner. Se avete qualche conflitto con i vostri cari, questa sarà la giornata perfetta per risolvere tutto.

Astrologia dell'amore per il giorno 27 ottobre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Anche se Venere vi trasmette forti vibrazioni, non siete molto contenti di dove si trova la vostra relazione in questo periodo.

I cuori solitari della Bilancia si sentiranno bene con i Gemelli. Vi sentite molto sensibili, il che potrebbe portare a qualche esplosione emotiva.

Scorpione – A volte il romanticismo è sopravvalutato, godetevi un po’ del tempo per voi stessi. Evitate di fuggire dal mondo reale per rifugiarvi nella fantasia. Dovete cercare di vivere il presente e godere pienamente ogni momento.

Sagittario – Una discussione con un amante sarà risolta nelle prossime 24 ore. Questo avvicinerà sempre di più i due innamorati e rafforzerà il loro rapporto. Emotivamente, l'Oroscopo consiglia di fare attenzione alle persone che vi usano. Non dovreste sprecare le vostre energie con persone che non sono disposte a fare lo stesso per voi.

La giornata del 27 ottobre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Ci sono segnali un po’ strani in questa giornata. Coloro che sono appena usciti da una storia d’amore si sentiranno bene e rinfrescati. Per i single del segno, è una giornata all’insegna del divertimento. Chiamate o mandate un messaggio ad alcune persone che non vedete da molto tempo e assicuratevi che abbiano voglia di bere qualcosa con voi.

Acquario – Coltivare una nuova relazione richiede tempo, pazienza e tanto amore. Voi e il vostro partner dovete dare il meglio di voi stessi e quello che otterrete ne varrà la pena. Se spuntano nuovi problemi, affrontateli.

Pesci – Potreste aver rifiutato di iniziare una storia con una persona inaspettata.

Ignorare i sentimenti che nutrite sinceramente per quella persona non li farà scomparire. Anche se questa non è stata la settimana più facile per voi emotivamente, Nettuno cambierà radicalmente la vostra percezione di voi stessi. Tenetevi pronti per qualsiasi cosa.