Arriva l'Oroscopo della settimana per tutti i segni dal 17 al 23 ottobre 2022, con i consigli delle stelle e le relative previsioni. Saranno giorni abbastanza difficili per i Gemelli, oppressi da blocchi interiori che sembrano non lasciare loro pace, mentre la Bilancia potrà dire grazie a Venere che, entrando nel segno, regalerà emozioni indimenticabili in amore.

Di seguito, le previsioni astrologiche e l'Oroscopo settimanale segno per segno.

Oroscopo settimanale Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete: settimana senza alti né bassi, ma non per questo da passare senza impegnarsi nelle cose che amate di più.

In particolare, cercate di trovare qualche soluzione alternativa sul lavoro, per smuovere una situazione che stagna da troppo tempo.

Toro: Venere in opposizione per i nativi del Toro, che dovranno vedersela con situazioni familiari dense di tensione. Cercate di estraniarvi appena potete, per prendere una boccata d'aria in questo clima che sta diventando davvero irrespirabile.

Gemelli: l'oroscopo della settimana dal 17 al 23 ottobre dice che vostro stato d'animo non è frizzante come al solito, sembrate indifferenti e freddi davanti a ciò che vi accade, quasi consapevoli che non vi sia soluzione. Non è così: presto troverete la via d'uscita che tanto agognate e sarà quella giusta.

Cancro: Giove in posizione sfavorevole non vi impedirà di passare una settimana tranquilla e senza intoppi.

Le stelle però, vi consigliano di non rimandare una decisione in campo lavorativo che state procrastinando da tempo.

Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: Luna nel segno che porta amore e buone nuove questa settimana, secondo le previsioni dell'Oroscopo dal 17 al 23 ottobre. Approfittatene per fare proposte importanti, è il momento giusto.

Vergine: ottima la vita in famiglia, sarete circondati da affetto e amore filiale. Provate a rilassarvi, una volta tanto, e a cercare di non tenere per forza sotto controllo ogni aspetto della vostra vita. Ne gioverete.

Bilancia: torna il batticuore per voi del segno, che da tanto sognate un amore che vi cambi la vita. Occhio al weekend, quando una conoscenza iniziata da relativamente poco vi farà capire di aver perso completamente la testa.

Settimana astrologica per Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scorpione: bene la sfera lavorativa, nella quale siete riusciti a trovare una vostra personale dimensione. In coppia, invece, dovrete avere più pazienza e dare spazio anche alle richieste del vostro partner.

Sagittario: le stelle consigliano di riposare e di smettere di pensare al passato. Lasciate andare i dolori passati, ricordarli vi farà solo del male inutile. La vita è pronta a sorridervi di nuovo, ma chiede che voi le tendiate una mano.

Capricorno: settimana astrologica molto buona per l'amore. Un vecchio ammiratore potrebbe tornare a farsi sentire, dunque, se siete in coppia, fate attenzione alla gelosia.

Acquario: bene gli affetti e le amicizie, che sono sempre pronti a farvi sorridere nei momenti più difficili.

Tuttavia, provate a trovare anche in voi stessi la forza per affrontare le avversità che vi affliggono in questo periodo. Ne avete più di quante possiate pensare.

Pesci: avete affrontato una prova difficile, ora è tempo di riposare. L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 ottobre vi consiglia di meditare e di ringraziare il cosmo per l'amore che state ricevendo e che continuerete a ricevere.