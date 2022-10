L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 ottobre 2022 è pronto a dire la propria nei confronti dei prossimi sette giorni. In evidenza l'ingresso della Luna in Bilancia e Venere con il Sole nel segno dello Scorpione. Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo in analisi? Focus in esclusiva su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare l'attesissima classifica settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Settimana sotto l'egida lunare. L'arrivo della Luna nel segno, domenica 23, porterà nuovo fermento in ambito sentimentale. Ottimo anche l'ambiente lavorativo: non lasciatevi scappare l’occasione di migliorare anche se ciò avrà dei costi in termini di fatica e sacrifici. In famiglia ci sarà un po’ di caos creato dai figli e dal partner, ma si tratterà comunque di un caos positivo. La salute è buona, anche se l’alimentazione dovrebbe essere più curata.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno domenica 23 ottobre (Luna in Bilancia);

domenica 23 ottobre (Luna in Bilancia); ★★★★★ mercoledì 19, venerdì 21, sabato 22;

★★★★ martedì 18, giovedì 20;

★★★ lunedì 17 ottobre 2022.

♏ Scorpione: voto 10.

Sole e Venere stanno per entrare nel vostro segno. Preparatevi a qualcosa di grande! Il pianeta Venere vi darà una grande carica e la presenza del Sole renderà più interessante il vostro orizzonte: arriveranno novità che potrebbero comportare un certo impegno ma potranno anche dare grandi soddisfazioni. Non tiratevi indietro, dunque, ma osate pure se possibile.

In amore dovreste essere più attenti e accomodanti: basta poco per migliorare l’atmosfera in casa e fuori. Possibile un lieve mal di testa venerdì a fine giornata.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno domenica 23 ottobre (Sole e Venere nel segno);

domenica 23 ottobre (Sole e Venere nel segno); ★★★★★ lunedì 17, giovedì 20, sabato 22;

★★★★ martedì 18, mercoledì 19, venerdì 21.

♐ Sagittario: voto 5.

La Luna dissonante renderà necessaria un’azione in “solitaria”. In altre parole, questa settimana non potete e non dovete contare sull’aiuto di qualcuno ma cavarvela in modo autonomo. E sarà per voi anche una soddisfazione maggiore, questo è poco ma sicuro. In amore c’è qualche dubbio che forse frena l’istinto e l’entusiasmo. Anziché covarlo e ingigantirlo, però, dovreste parlarne con qualcuno che sappia dare i consigli giusti. Con tutta la schiettezza possibile, iniziate a pensare a qualcosa di positivo.

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ domenica 23 ottobre;

★★★★ giovedì 20, venerdì 21, sabato 22;

★★★ martedì 18, mercoledì 19;

★★ lunedì 17 ottobre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

La routine in questi giorni può essere molto noiosa, questo è vero, ma a volte basta un po’ di fantasia per cambiare completamente le carte in tavola. Per quanto riguarda l’amore, valutate bene se sia il caso di continuare storie cominciate da poco oppure no. Se il rapporto è ormai consolidato, ricordate che la capacità di comprensione è una fra le armi impagabili. Il lavoro potrebbe darvi qualche grattacapo: se fosse, mantenete la calma e agite secondo ragione.

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ martedì 18, domenica 23;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19, sabato 22;

★★★ venerdì 21 ottobre;

★★ giovedì 20 ottobre 2022.

♒ Acquario: voto 6. Da mettere in conto qualche piccolo contrattempo, questa settimana, per fortuna non riuscirà minimamente a guastarvi d’umore.

Perché in questa fase della vita, più che mai, siete consapevoli della forza sprigionata da uno spirito positivo che alberga in ognuno di voi. Per quanto riguarda l’amore, prendere l’iniziativa sarebbe la cosa giusta soprattutto se aveste intenzione di conquistare una persona che ormai occupa stabilmente ogni vostro pensiero. Qualche giorno di relax non guasterebbe affatto: trovate una scusa per partire nel weekend.

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 17, mercoledì 19;

★★★★ martedì 18, giovedì 20, domenica 23;

★★★ venerdì 21 ottobre;

★★ sabato 22 ottobre 2022.

♓ Pesci: voto 7. Buon periodo in arrivo. Se aveste da poco cominciato una relazione sentimentale, concentratevi sulla scoperta dei punti in comune e misurate il feeling reciproco, in modo da capire se ci siano i presupposti per continuare a fare sul serio.

Se invece vivete una relazione consolidata, trovate il modo per movimentare la routine. Il lavoro oggi in alcune giornate potrebbe essere davvero pesante, in tutti i sensi. Molto probabilmente dovrete prendere una decisione importante: non v’è possibilità di rimandare. Scegliete piuttosto se fidarvi dell’istinto oppure razionalizzare. Una volta optato per una di queste direzioni, però, sappiate che non potrete tornare indietro.

La classifica stelline settimanale: