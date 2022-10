Mercoledì 19 ottobre sul piano astrale la Luna transiterà sui gradi del Leone, mentre Giove risiederà nel segno dell'Ariete. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Plutone resterà stabile nel domicilio del Capricorno e Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. Marte, intanto, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, come il Nodo Nord assieme a Urano permarranno nel segno del Toro. Il Sole, Venere e Mercurio, in ultimo, sosteranno nell'orbita della Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: briosi. Questo mercoledì i nati Gemelli avranno un tono umorale eccellete, specialmente quelli di prima e seconda decade, figlio di piccole o grandi soddisfazioni morali che giungeranno copiose al loro cospetto.

2° posto Bilancia: burattinai. Se la giornata in questione fosse uno spettacolo di burattini i nati Bilancia sarebbero senza dubbio coloro che manovrano i fili dall'alto, in quanto il segno cardinale riuscirà a far sì che tutto vada come desidera, sia in amore che al lavoro, e lo farà con una dolcezza e arguzia tale che le persone interessate nemmeno se ne accorgeranno.

3° posto Sagittario: lavoro top. Mercoledì dovrebbe essere foriero di buone nuove sul fronte professionale per i nati Sagittario, con quest'ultimi che si renderanno conto di come siano stati esageratamente pessimisti in tal senso negli ultimi tempi.

I mezzani

4° posto Ariete: nuove necessità. La retrogradazione dell'astro dell'espansione sui loro gradi, resa ancor più vigorosa dallo Stellium in Bilancia, potrebbe aprire le porte a nuovi bisogni in casa Ariete, necessità per le quali sinora non avevano avvertito alcuna urgenza.

5° posto Toro: voglia di sapere. Un po' per il quadrato Urano-Saturno sullo sfondo e un po' per il Luminare notturno in quarta dimora, il primo segno Fisso parrà essere pervaso da una viscerale voglia di imparare qualcosa di nuovo e tale desiderio di sapere andrebbe agevolato senza rimuginarci troppo.

6° posto Acquario: determinati. Ciò che mancherà in favori astrali il segno d'Aria lo colmerà, con ogni probabilità, mettendo in campo una tenacia sena eguali, determinazione capace di fargli fare degli enormi passi in avanti verso le mire anelate.

7° posto Capricorno: morigerati. Eccessi di qualunque tipo sembreranno banditi dal vocabolario di casa Capricorno in questo giorno autunnale, in quanto il segno di Terra assumerà un mood morigerato che lo farà apprezzare non poco dalle persone appena conosciute.

8° posto Vergine: punto e a capo. La terza decade dei nati Vergine, nel corso del 19 ottobre, avrà buone chance di porre la parola fine a una relazione interpersonale che, specialmente nelle ultime settimane, era diventata soltanto una 'spugna' rispetto alle loro energie. Troncando tale legame di netto, inoltre, il segno mobile potrà avvicinarsi sempre più alla serenità interiore che desidera.

9° posto Cancro: vicoli ciechi. I nati Cancro questo mercoledì dovrebbero porgere la massima attenzione agli eventuali consigli che giungeranno da amici e parenti, in quanto tali suggerimenti, seppur donati al segno d'Acqua in buonafede, li porterebbero all'interno di situazioni paragonabili a dei veri e propri vicoli ciechi.

Ultime posizioni

10° posto Leone: nostalgici. L'ombra saturniana nonché il Nodo Lunare nell'asse Toro-Scorpione sono ancora presenti e, nel corso di questo giorno d'ottobre, particolarmente attivi nello stimolare emozioni malinconiche nei felini. Per uscire dall'impasse, i nati Leone farebbero meglio a non assecondare i pensieri legati al passato ma a focalizzarsi nel presente.

11° posto Scorpione: destabilizzato. Un altro segno Fisso che subirà pesantemente le difficoltà astrali di questo mercoledì sarà lo Scorpione, il quale avvertirà la scomoda sensazione di non poter fare molto affidamento su alcune persone o sulla stabilità di qualche progetto professionale.

12° posto Pesci: scontrosi. Capricciosi e bastian contrari, i nati Pesci non saranno probabilmente la migliore compagnia che si possa desiderare in queste ventiquattro ore, soprattutto il secondo decano che sarà anche propenso alla provocazione.