Giovedì 3 novembre sul piano astrale la Luna, Nettuno e Giove transiteranno nel domicilio dei Pesci, nel frattempo il Sole, Mercurio e Venere risiederanno sui gradi dello Scorpione. Saturno, invece, protrarrà il proprio moto in Acquario, così come Plutone resterà stabile in Capricorno. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Urano assieme al Nodo Nord rimarranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno entusiasmante per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: ambiziosi. Il corroborante Stellium nella loro orbita troverà anche il sostegno del binomio Giove-Luna, così la prima decade di casa Scorpione avrà ottime chance, nel corso del 3 novembre, di essere sì spiccatamente ambiziosa ma anche capace di trasformare in realtà gli obiettivi che desidera.

2° posto Pesci: curiosi. Semaforo acceso sul verde per il dodicesimo segno zodiacale in questo giorno d'inizio mese, specialmente per gli studenti che saranno pervasi da un'ondata di curiosità che li indurrà ad approfondire qualsiasi argomento assegnatogli.

3° posto Leone: nuove abitudini. Giornata ideale per i "felini" che hanno intenzione di apportare delle modifiche alla loro quotidianità, cambiamenti che riceveranno il sostegno astrale soltanto qualora dovessero migliorare la routine nativa.

I mezzani

4° posto Sagittario: intraprendenti. Il proverbio che parrà calzare a pennello per descrivere le ventiquattro ore degli arcieri sarà "Chi ha tempo non aspetti tempo", in quanto il segno Mobile potrebbe dimostrarsi dinamico e intraprendente, qualità che non passeranno inosservate nemmeno alle 'prede' affettive.

5° posto Acquario: mire da rivedere. A causa della scomoda posizione della stella a otto punte nonché dell'inizio della retrogradazione marziale, i nati Acquario dovranno presumibilmente rivedere alcuni loro obiettivi, adattando quest'ultimi al momento attuale.

6° posto Cancro: focus comportamentale. I riflettori del giorno in questione sembreranno illuminare il comportamento tenuto dai nati Cancro lavoro, inducendo il segno Cardinale a smussare i lati più coriacei del suo carattere e divenire più flessibile nel prossimo futuro.

7° posto Ariete: umore altalenante. La predominanza di valori d'Acqua e l'osticità plutoniana sullo sfondo potrebbero rendere ballerino il tono umorale di casa Ariete questo giovedì, coi nativi che avranno più possibilità di avere il sorriso sulle labbra nelle ore mattutine.

8° posto Bilancia: dispersivi. Il rischio che correranno i nati Bilancia questo giovedì sarà probabilmente di cimentarsi in diverse attività contemporaneamente dovendo, gioco forza, abbandonarne alcune senza averle ultimate, risultando alquanto dispersivi.

9° posto Toro: finanze flop. La giornata vedrà i nati Toro alle prese con la smania di colmare un vuoto emotivo con lo shopping compulsivo e ciò, com'è lecito attendersi, non sarà un bene sul piano economico.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: perplessi. Un ambiguo comportamento del partner insospettirà presumibilmente i nati Gemelli, perlopiù il primo decano, col segno Mobile che, anziché chiedere lumi alla dolce metà, preferirà porgere maggiore attenzioni a gesti e parole della stessa.

11° posto Capricorno: sfiduciati. Il segno Cardinale, durante questo giorno di metà settimana, potrebbe perdere momentaneamente la fiducia in una persona cara a causa di un recente equivoco. Nonostante ciò, i nati del segno farebbero bene a procrastinare un eventuale chiarimento con tale persona.

12° posto Vergine: zero volontà. La voglia di faticare avrà buone chance di latitare in casa Vergine questo giovedì: i nati del segno che proveranno in ogni modo a dribblare qualsiasi attività in programma, dal lavoro agli inviti mondani passando per le richieste del partner o dei figli.