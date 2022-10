Mercoledì 2 novembre troviamo sul piano astrologico il Sole, Venere e Mercurio risiedere nel segno dello Scorpione, nel frattempo la Luna insieme a Saturno stazioneranno nell'orbita dell'Acquario. Giove e Nettuno, intanto, permarranno nel segno dei Pesci, così come Plutone proseguirà l'orbita in Capricorno e Urano assieme al Nodo Nord protrarranno il moto in Toro. Marte, infine, resterà stabile nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Cancro, meno roseo per Sagittario e Leone.

Sul podio

1° posto Ariete: carismatici. Ad avere una marcia in più questo mercoledì saranno probabilmente i nati Ariete, i quali godranno di un carisma non indifferente che tornerà utile soprattutto ai single dei segno in cerca di un flirt audace.

2° posto Cancro: affabili. Sebbene sul fronte sentimentale la giornata in questione parrà non iniziare su binari molto armoniosi, i nati Cancro potrebbero riportare la serenità in coppia mettendo in campo un mood affabile, grazie al quale saranno inclini a qualche compromesso che allieterà il partner.

3° posto Acquario: lavoro top. Semaforo acceso sul verde questo giorno autunnale per le vicende professionali di casa Acquario, specialmente per i liberi professionisti del segno che riusciranno con arguzia a scucire qualche cliente alla concorrenza.

I mezzani

4° posto Bilancia: in fermento. La gradevole sensazione che una buona nuova stia per giungere al loro cospetto pervaderà, con ogni probabilità, i nati Bilancia in queste ventiquattro ore e gli garantirà un eccelso tono umorale.

5° posto Scorpione: focus sugli affetti. Le attenzioni dei nati Scorpione, nel corso del 2 novembre, potrebbero concentrarsi principalmente sul loro modo di vivere le relazioni famigliari e sentimentali, col segno Fisso che deciderà di iniziare a darsi da fare per smussare alcuni lati arcigni del suo carattere.

6° posto Gemelli: bugie bianche.

Al fine di non scatenare un putiferio, i nati Gemelli avranno buone chance di dire una piccola bugia a una persona cara, menzogna che si rivelerà una manna dal cielo considerata l'evoluzione dei fatti.

7° posto Cancro: eventi ciclici. Mercoledì durante il quale i nati Cancro dovranno, c'è da scommetterci, affrontare una dinamica esistenziale che si ripresenterà imperterrita al loro cospetto, evento ciclico che dovrebbero fronteggiare anziché darsela a gambe.

8° posto Pesci: a tempo debito. La probabile voglia di nuovo che sarà imperante nelle menti di casa Pesci dovrà fare i conti con un mercoledì tutt'altro che incline alle novità, col dodicesimo segno zodiacale che prenderà coscienza di dover attendere un momento più propizio per avvallare il cambiamento.

9° posto Capricorno: una buona causa. Un membro della famiglia originaria, come una sorella o un genitore, potrebbero necessitare di un aiuto pratico o economico dai nati Capricorno e quest'ultimo, nonostante gli impegni presi, dovrebbe aiutare la persona cara. Rinunciare, quindi, a ciò che avevano in programma i nativi sarà per una buona causa.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: confusi. Un appannamento d'idee e intenti potrebbe costellare le menti degli arcieri questo mercoledì, coi nativi che sembreranno non essere certi di quali azioni compiere o quali parole proferire.

11° posto Toro: pantofolai. Pigri e tendenti all'apatia, i nati sotto il segno del Toro presumibilmente se ne guarderanno bene dall'accettare gli inviti mondani di partner e amici, preferendo starsene in pantofole e vestaglia tra le quattro mura di casa.

12° posto Leone: strappi alla regola. Complice un pizzico d'insofferenza e di nervosismo, i nati Leone avranno buone chance di accantonare i buoni propositi salutistici e concedersi uno strappo alla regola sia a pranzo che a cena, sebbene sarà probabile che i sensi di colpa insorgano alla fine del pasto serale.