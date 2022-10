Lunedì 17 ottobre troviamo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno del Cancro, nel frattempo Nettuno risiederà sui gradi dei Pesci. Il Sole, Mercurio e Venere, intanto, resteranno stabili nel domicilio della Bilancia, così come Plutone permarrà in Capricorno e Saturno continuerà a stazionare in Acquario. Giove, infine, protrarrà il moto in Ariete come il Nodo Nord assieme a Urano permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Scorpione, meno entusiasmante per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: incontri stuzzicanti.

Col sostegno della Bianca Signora in nona dimora e del pianeta dell'azione in quinta casa, i nati Acquario avranno ottime chance di fare degli incontri tanto piacevoli quanto stuzzicanti. Sia per i single che per gli accasati in vena di scappatelle, trasformare queste nuove 'prede' affettive in flirt focosi sarà un gioco da ragazzi.

2° posto Scorpione: chiarimenti. Mettere un punto definitivo ad alcune recenti ruggini nel ménage amoroso sarà, con ogni probabilità, prerogativa dei nati Scorpione in questa giornata d'inizio settimana, col segno d'Acqua che non si tirerà indietro se ci sarà da porgere delle scuse alla dolce metà pur di far pace quanto prima.

3° posto Bilancia: promesse. A prescindere dagli impegni in programma, i nati Bilancia questo lunedì potrebbero voler tener fede a una promessa fatta a una persona cara, come aiutare un'amica a traslocare nella nuova abitazione oppure accompagnare il fratello all'aeroporto.

I mezzani

4° posto Cancro: umore top. Mentre il Sole sarà in procinto di sbarcare nel loro Elemento, i nati Cancro potranno intanto godersi lo stimolante trigono Luna-Nettuno questo lunedì, aspetto astrale che gli garantirà probabilmente una stabilità umorale che non avvertivano da tempo.

5° posto Pesci: valvola di sfogo. Alla stregua di una pentola a pressione, il dodicesimo segno zodiacale avvertirà, c'è da scommetterci, la necessità di sfogare le proprie energie in eccesso e un po' di frustrazione latente.

Per assolvere a tale scopo, i nativi potrebbero fare jogging oppure lanciarsi in una sessione di trekking.

6° posto Sagittario: routine. Lunedì senza infamia né lode quello che, con ogni probabilità, trascorreranno gli arcieri, in quanto basterà assecondare le necessità dell'onnivora routine e la giornata scorrerà liscia come l'olio.

7° posto Gemelli: voglia d'imparare. Una nuova mansione professionale o una fresca passione tutta da coltivare spingerà, c'è da scommetterci, i nati Gemelli ad imparare delle nozioni sconosciute sinora e cimentarsi nell'arte dell'apprendere sarà parecchio soddisfacente.

8° posto Leone: introversi. Gettare fuori cosa provano interiormente i felini in queste ventiquattro ore non sarà presumibilmente semplice, in quanto il segno di Fuoco dovrà prima far pace con le sue emozioni e solo in seconda battuta trovare le condizioni ottimali per rendere partecipi le persone care.

9° posto Vergine: spese superflue. Una televendita accattivante o un oggetto di dubbia utilità proposto al mercatino dell'usato potrebbero indurre i nati Vergine ad aprire impulsivamente il portafogli, salvo poi accorgersi di essersi lanciati in una spesa tutt'altro che oculata.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: testardi. Far cambiare opinione ai nati Capricorno questo lunedì non sarà probabilmente un'impresa semplice, col segno Cardinale che metterà in campo una cupidigia senza eguali che farà perdere qualsiasi interesse nel contrastarli agli interlocutori coi quali avranno a che fare.

11° posto Ariete: nervosi. Insofferenti e bizzosi, questo primo giorno settimanale avrà buone chance di essere tutt'altro che scorrevole per il primo segno di Fuoco, il quale dovrà rapportarsi a dei colleghi tendenti alla provocazione e a un partner non molto affettuoso.

12° posto Toro: pentimenti. Una frase o un gesto fuori luogo, probabilmente messa in campo dai nati Toro nel mese di settembre, sarà motivo di pentimento per il segno Fisso in queste ventiquattro ore, sebbene per il momento sarebbe meglio non porgere le loro scuse alla persona in questione.