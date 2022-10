L'oroscopo di giovedì 13 ottobre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, in base all'impatto dei segni zodiacali, mettono in evidenza gli elementi della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi sarà preso dalla professione e chi verrà colpito dalle sfavillanti frecce di Cupido. In allegato all'Oroscopo una classifica per offrire uno sguardo generale all'andamento della giornata.

Previsioni astrologiche e classifica del 13 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete così tanti impegni da non riuscire a bilanciare tutto.

Prenderete le distanze da situazioni che vi stanno a cuore, solo per mettere un punto fermo allo stress incalzante. Ovviamente, non tutti riusciranno a comprendere i motivi che stanno alla base del vostro comportamento. Voto 4.5.

Toro: prenderete una posizione decisa e incontestabile. Non cambierete idea facilmente, neanche davanti all'evidenza di alcuni accadimenti. Gli amici proveranno a muovervi delle critiche, ma anche il partner non sarà affatto contento di questo atteggiamento. Le vostre parole potrebbero ferire gli altri. Voto 4.

Gemelli: finalmente sarete sulla cresta dell'onda. La giornata inizierà nel modo giusto e si concluderà ancora più magnificamente. I sentimenti, sempre più intensi, avranno la meglio su qualsiasi altra prospettiva.

Avvertirete una piacevole tensione interiore che vi porterà a prendere scelte importanti. Voto 9.

Cancro: troverete un equilibrio interiore stabile. Vivrete la relazione di coppia con sincerità e allegria. L'amore, però, non rappresenterà l'unico elemento positivo. Rimarrete molto sorpresi dai risvolti lavorativi. Vi renderete conto di avere grandi possibilità di dare una nuova direzione alla vostra quotidianità.

Voto 7.

Oroscopo del giorno 13 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la determinazione sarà alla base di questa giornata. Non tutto finirà per il verso giusto. Ci saranno situazioni che metteranno duramente alla prova la vostra pazienza. Nonostante questo, sarete in grado di gestire le cose con la massima serietà. Le stelle non vi abbandoneranno.

Voto 6.5.

Vergine: non porrete alcun limite tra voi e la vostra immaginazione. Avrete voglia di esplorare nuovi ambiti della vita e di organizzare i prossimi viaggi. Farlo in compagnia sarà molto più divertente. Dovrete solo trovare le persone giuste per intraprendere nuove avventure. Una piccola sorpresa romantica vi farà felici. Voto 7.5.

Bilancia: potrebbe non essere il momento giusto per dedicarvi ai rapporti di coppia. Il partner, infatti, apparirà piuttosto sfuggente. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non essere troppo insistente. Dovrete lasciare agli eventi la possibilità di fare il loro corso. La pazienza sarà la vostra arma. Voto 6.

Scorpione: non sempre sarà facile trovare il senso delle cose.

Farete fatica a mettervi nei panni di alcune persone. Contesterete le loro parole e vi tirerete indietro davanti alla necessità di un appoggio. Preferirete frequentare caratteri più affini al vostro e, soprattutto, maggiormente compatibili. Voto 5.

Previsioni zodiacali e voti del 13 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete le stelle più luminose del firmamento. La vostra luce irradierà tutti coloro che vi staranno intorno. Amici e famiglia non vedranno l'ora di condividere le esperienze con voi. Saprete dare ottimi consigli e un contributo non indifferente alle situazioni ambigue. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non mollare. Voto 9.5.

Capricorno: il vostro equilibrio sarà piuttosto precario.

Apparentemente, dare l'impressione di essere rilassata, però, all'interno di voi, avvertirete un vortice incredibili di emozioni. Per tornare a stare bene dovrete provare a fare chiarezza. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non temporeggiare. Voto 5.5.

Acquario: vi sentirete molto sereni, soprattutto tra le mura domestiche. La vicinanza delle persone care rappresenterà un tassello insostituibile. Non vi importerà di non aver ancora trovato l'anima gemella perché vi renderete conto di avere tante cose belle nella vostra quotidianità. Voto 8.5.

Pesci: vorrete molto bene ai vostri amici. Dimostrerete di avere a cuore la loro serenità e il loro stato d'animo. Vi prenderete cura di tutti, anche di chi vi farà soffrire.

La vostra bontà non passerà inosservata, ma attenzione a non esagerare: potreste rimanere scottati. Il lavoro andrà per il meglio. Voto 8.

Classifica zodiacale del 13 ottobre