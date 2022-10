Nella settimana dal 17 al 23 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Cancro alla Vergine, nel frattempo il Sole, Venere e Mercurio transiteranno sui gradi della Bilancia. Marte, invece, continuerà la sosta in Gemelli, così come Nettuno protrarrà il moto in Pesci e Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario. Il Nodo Nord e Urano, infine, permarranno in Toro come Giove proseguirà l'orbita nel segno dell'Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Cancro, meno entusiasmante per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Cancro: generosi. Che si tratti di adoperarsi per fare una piccola sorpresa alla dolce metà o dimostrare alla stessa il loro affetto, i nati Cancro potrebbero non risparmiarsi in termini di generosità, specialmente sino alle prime ore di giovedì. Sabato e domenica, invece, avranno buone chance di essere due giornate particolarmente favorevoli per i liberi professionisti del segno.

2° posto Bilancia: terza decade top. Semaforo acceso sul verde per il terzo decano di casa Bilancia nelle faccende familiari, coi nativi che potranno coronare un piccolo sogno legato ai figli, ad esempio venendo a conoscenza che diverranno nonni a breve. Da segnare sul calendario le giornate del 19 e 20 ottobre, quando i nativi saranno radiosi e colmi d'entusiasmo.

3° posto Acquario: focus sul divertimento. Per pensare agli impegni pratici e professionali ci saranno le prime tre giornate per i nati Acquario, in quanto quest'ultimi da giovedì in poi preferiranno di gran lunga focalizzarsi più sui piaceri che sui doveri. A tal proposito, rispolvereranno alcuni contatti in rubrica che non sentono da parecchio soltanto per il gusto di organizzare delle rimpatriate.

I mezzani

4° posto Vergine: weekend in pole position. Settimana in crescendo quella che, c'è da scommetterci, trascorreranno i nati Vergine, in particolar modo per ciò che concernerà i rapporti relazionali. Eccezion fatta per il lunedì che sarà in sordina, col passare dei giorni il segno di Terra vedrà progressivamente migliorare il suo approccio nei riguardi altrui, sino a giungere al weekend quando si sentirà perfettamente integrato nei vari gruppi dei quali fa parte.

5° posto Gemelli: metodi alternativi. Nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica sarà probabile che i nati Gemelli dovranno fare i conti con un imprevisto di natura pratica dalla difficile risoluzione, a causa del quale dovrebbero abbandonare i soliti schemi mentali per giungere a una soluzione alternativa per venirne a capo.

6° posto Leone: solitari. Un po' per fare il punto della situazione e un po' per allontanarsi da situazioni che non risuonano più alle loro vibrazioni , i felini avvertiranno presumibilmente l'esigenza di starsene in disparte nella settimana in questione, specialmente lunedì e martedì quando la soglia di sopportazione nativa sarà oltremodo sottile. Venerdì, inoltre, sarà bene tenere a bada la lingua, perché il rischio di ferire una nuova conoscenza sarà alto.

7° posto Capricorno: fase transitoria. Periodo autunnale dove il segno Cardinale si renderà, con ogni probabilità, conto di stare attraversando una fase transitoria della sua esistenza, all'interno della quale farebbe meglio a comprendere a fondo quali obiettivi mirare e a quali persone affiancarsi per raggiungerli.

8° posto Ariete: colpo di coda. La resistenza fisica e mentale, specialmente a inizio e fine settimana, probabilmente latiterà in casa Ariete, coi nativi che dovranno rapportarsi allo Stellium dell'amica/nemica Bilancia, rafforzato dal colpo di coda che il Luminare giallo non risparmierà al primo segno di Fuoco. Ottime, invece, le effemeridi per la giornata di giovedì, quando i nativi potranno concedersi una breve gita fuori porta assieme al partner.

9° posto Sagittario: mire esagerate. Gli arcieri, nel corso di questa settimana d'ottobre, potrebbero correre il rischio di focalizzare gran parte delle loro energie in obiettivi poco realistici, così da esporsi ad un notevole dispendio energetico e, come spiacevole conseguenza, anche a un calo dell'entusiasmo.

Ultime posizioni

10° posto Toro: affaticati. Proporsi per dei turni di straordinario al lavoro o dire sempre di "sì" alle richieste dei figli sarà, c'è da scommetterci, il tallone d'Achille del primo segno Fisso in questa settimana, specialmente nelle giornate centrali quando una certa fatica accumulatasi imporrà loro di decelerare.

11° posto Scorpione: spese extra. Alcune uscite economiche non potranno probabilmente essere procrastinate ulteriormente in queste giornate d'autunno, coi nati Scorpione che saranno chiamati a serrare i cordoni della borsa almeno sino a fine ottobre.

Coccolose ma passionali le giornate di lunedì e martedì per le prime due decadi native.

12° posto Pesci: diffidenti. Scrutare uno spiraglio di bontà nel prossimo potrebbe essere un esercizio assai complicato da attuare per il dodicesimo segno zodiacale nella seconda parte di questa settimana, in quanto i nativi parranno fidarsi esclusivamente di loro stessi. Nel weekend, inoltre, il clima al lavoro sarà presumibilmente irrespirabile, e ove possibile, farebbero meglio a prendersi dei giorni di ferie.