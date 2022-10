Martedì 18 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, nel frattempo Giove risiederà sui gradi dell'Ariete. Saturno, invece, rimarrà stabile nel domicilio dell'Acquario, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli e Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Nettuno, intanto, permarrà nel segno dei Pesci, come Sole, Mercurio e Venere rimarranno nell'orbita della Bilancia. Il Nodo Nord insieme a Urano, infine, stazioneranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno conciliante per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: novità. Il settore professionale di casa Ariete potrebbe essere costellato di indizi utili per far comprendere ai nati del segno che, nel prossimo futuro, avranno dei nuovi spiragli lavorativi sui quali puntare. Scalate gerarchiche o fresche mansioni che premieranno i talenti nativi, quindi, saranno tra le novità in ballo, sebbene l'unico neo sarà rappresentato dalla difficoltà del segno di Fuoco di scorgere tali buone nuove.

2° posto Sagittario: ambiziosi. Se nelle ultime settimane agli arcieri era sembrato di avere l'acqua alla gola, lavorativamente parlando, in questa giornata autunnale il trend in tal senso parrà invertirsi, soprattutto grazie allo spiccato mood ambizioso che metteranno in campo.

Ambizione, però, non dovrà far rima con arroganza o saccenteria, in quanto i migliori risultati al lavoro giungeranno grazie alla complementarietà.

3° posto Bilancia: godersi gli affetti. Un po' per lo scomodo trigono tra il Luminare notturno e il Grande Benefico e un po' che recuperare il terreno perduto, questo martedì i nati Bilancia preferiranno probabilmente dedicare gran parte delle loro attenzioni trascorrendo quanto più tempo possibile insieme agli affetti più cari.

I mezzani

4° posto Leone: accelerazioni. Giornata d'ottobre dalle prestazioni superlative quella che, c'è da scommetterci, vivranno i felini, in quanto il segno Fisso potrà contare sullo sblocco di una trattativa professionale o sul rientro di una bega burocratica. Accelerazioni improvvise di attività che parevano essersi definitivamente arenate e che, come piacevole conseguenza, doneranno un ritrovato entusiasmo ai nati del segno.

5° posto Vergine: ritardi proficui. Un piccolo ritardo, ad esempio il meccanico che rinvia la sistemazione dell'automobile, potrebbe sulle prime spazientire i nati Vergine in queste ventiquattro ore, salvo poi accorgersi che tale imprevisto gli consentirà di compiere un'azione spesso rimandata, come far visita alla nonna.

6° posto Gemelli: sentirsi partecipi. Ciò che potrebbe rappresentare una viscerale esigenza per il primo segno d'Aria, nel corso del 18 ottobre, sarà probabilmente la voglia di sentirsi partecipi di un gruppo di persone oppure di un progetto pratico, al fine di placare la controproducente sensazione di smarrimento che tiene banco ultimamente.

7° posto Toro: puntini sulle "i".

Rimettere in riga una persona conosciuta da poco, rea di essersi presa troppe confidenze, avrà buone chance di essere tra gli obiettivi primari dei nati Toro questo martedì. In seconda battuta, invece, vi sarà il pressante desiderio nativo, più imponente nei single, di fare nuove e intriganti conoscenze.

8° posto Capricorno: rinvii. Sia che si tratti di un acquisto per la casa che della prenotazione di un viaggio romantico insieme all'amato bene, i nati Capricorno potrebbero dover rinunciare momentaneamente allo stesso a causa di cause di forza maggiore. Ciò non toglie che possa esserci tempo e disponibilità economiche nelle prossime settimane per riprendere in mano la situazione ad aprire il portafogli con più serenità.

9° posto Pesci: paraocchi. Quasi come se avessero delle fette di prosciutto davanti agli occhi, i nati Pesci non brilleranno presumibilmente per scaltrezza mentale in questo giorno autunnale, col segno Mobile che rischierà di divenire insolitamente credulone.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: burberi. Modi bruschi e atteggiamento tendente alla prevaricazione non saranno le migliori qualità per calamitarsi le simpatie di colleghi e subalterni, col segno Fisso che si renderà conto, già dal primo pomeriggio, come ammorbidirsi gli tornerà estremamente utile.

11° posto Scorpione: arrendevoli. La tenacia di casa Scorpione, durante questo martedì, potrebbe segnare il passo e i nati del segno, di conseguenza, risultare arrendevoli e poco avvezzi allo spirito di sacrificio, comportamento inaspettato che lascerà sgomente le persone care.

12° posto Cancro: sospettosi. Semaforo acceso sul rosso nel ménage amoroso dei nati Cancro in questo giorno d'ottobre, in quanto il segno Cardinale diverrà spiccatamente sospettoso nei riguardi della dolce metà, scorgendo un adulterio anche in una semplice chiacchierata tra il partner e un amico.