L'oroscopo del weekend che va dal 15 al 16 ottobre vede la Luna in congiunzione al Cancro, segno che in amore avrà un po’ di buon senso, mentre Scorpione non dovrà strafare al lavoro. Weekend al di sopra delle aspettative per i Pesci, soprattutto in amore, mentre Toro sarà più emotivo del solito. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 15 al 16 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale purtroppo sottotono anche in questo fine settimana. Se la giornata di sabato sarà tutto sommato discreta, domenica dovrete fare i conti con la Luna e Venere in cattivo aspetto.

Single oppure no, meglio non pretendere troppo dalla persona che amate. Nel lavoro invece le abilità non vi mancheranno, ma dovrete anche essere ben organizzati per massimizzare i risultati. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale nel complesso discreta secondo l'oroscopo del prossimo weekend. In amore ci sarà una buona intesa di coppia ma anche voi cuori solitari spesso riuscirete ad attirare l'attenzione verso la persona che vi piace. In generale, sarete più emotivi del solito. Per quanto riguarda il lavoro con il giusto impegno, anche gli obiettivi più complessi saranno possibili. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale eccellente nel corso di questo weekend per voi. Una bella Luna si affaccerà nel vostro cielo, e insieme a Venere in trigono, single oppure no, non mancheranno momenti da batticuore.

Anche per quanto riguarda il lavoro sarete precisi e organizzati in quel che farete, con idee chiare ed efficaci, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Cancro: la giornata di domenica vi darà un po’ di buon senso in amore, grazie alla Luna nel segno. Ciò nonostante avete Venere in cattivo aspetto ancora. Single oppure no dunque, il rapporto che avete con la persona che amate difficilmente potrà andare avanti.

In ambito lavorativo i vostri progetti possono andare bene solo se ci sarà dietro un'ottima organizzazione. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un weekend di grande forza per i nati del segno. Soprattutto sul posto di lavoro, potrete contare sulla buona posizione di Marte, che vi darà energie a sufficienza per svolgere bene i vostri progetti, e fare anche qualcosa in più.

In amore sarà un bel periodo da dedicare alla persona che amate. Sfruttate in particolare la giornata di sabato, quando la Luna sarà in sestile dal segno dei Gemelli. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo altalenante in amore secondo l'oroscopo, anche se questo non vorrà dire che il rapporto con la vostra anima gemella sarà in crisi. Può capitare infatti di avere qualche piccola discussione, l'importante sarà uscirne senza causare altri problemi. Nel lavoro Mercurio non sarà più dei vostri, ciò nonostante sarà comunque possibile provare a mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: vi sentirete uniti e amati in amore grazie a Venere, anche se in questo fine settimana la Luna in quadratura potrebbe darvi qualche piccolo grattacapo.

Nulla che però non possiate risolvere con il partner, grazie all'ottimo affiatamento tra di voi. Per quanto riguarda il lavoro non avrete alcun problema a svolgere le vostre mansioni e, se necessario, spingervi oltre. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un weekend tutto sommato positivo sul fronte sentimentale per i nati del segno. Secondo l'oroscopo, potrete contare sulla Luna in trigono dal segno amico del Cancro durante la giornata di domenica, che vi darà una mano a chiudere al meglio la settimana. Per quanto riguarda il lavoro, anche se la situazione non sarà tragica, meglio non strafare. Voto - 7️⃣

Sagittario: il weekend non inizierà al meglio per voi a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente domenica, l'astro argenteo cederà il passo a Venere, in sestile dal segno della Bilancia.

Con un po’ di fortuna, potrete vivere un rapporto discreto. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di prendere le giuste decisioni grazie a Mercurio, e con Giove in trigono, sarete in grado di metterle in pratica. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo ancora difficile da gestire sul fronte sentimentale, ancor di più nella giornata di domenica, quando la Luna sarà in opposizione. Bisognerà avere pazienza, e cercare di sistemare uno alla volta i problemi tra voi e la vostra fiamma. In ambito lavorativo portate avanti i vostri progetti uno alla volta. Al momento, non siete pronti per dedicare le vostre energie su più fronti. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale intensa e piacevole in questo weekend.

La giornata di sabato in particolare vedrà la Luna in trigono, e insieme a Venere favorevole dal segno della Bilancia non mancheranno belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro sarete veramente bravi in quel che farete, merito anche di questo cielo, che v'indicherà la giusta direzione per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: sarà un fine settimana al di sopra le aspettative per voi, soprattutto sul fronte sentimentale. Nella giornata di domenica infatti, potrete contare sulla Luna in buon aspetto, che potrebbe riservarvi qualche piacevole sorpresa. In ambito lavorativo le mansioni da svolgere non vi mancheranno, dunque sarà meglio non temporeggiare e dare del vostro meglio. Voto - 7️⃣