L'Oroscopo della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre si presenta interessante e importante. Il lunedì di Halloween porterà svago e momenti da ricordare per sempre. Nel corso delle prossime giornate, a livello amoroso, l'oroscopo promette emozionanti incontri, chiarimenti sentimentali e colpi di fulmine. La sfera professionale finirà in secondo piano, anche se qualche preoccupazione riguardante il denaro o una spesa imprevista sarà presente. Novità in arrivo a livello generale, a quanto pare qualcosa si sbloccherà. Vediamo nello specifico le previsioni astrologiche di questa settimana fino al prossimo 6 novembre.

Oroscopo della settimana 31 ottobre - 6 novembre

Ariete: si risvegliano i sensi dopo un periodo sottotono. Chi è in coppia potrà rilanciare un progetto lasciato in sospeso oppure programmare qualcosa di nuovo. Chi è solo non dovrà dare per scontata un'amicizia, a quanto pare l'amore sembra essere molto più vicino di quanto si creda. Soldi in entrata, ma chi lavora nel commercio sta avendo delle serie difficoltà a sostenere i rincari. Studiate delle soluzioni creative perché a tutto c'è rimedio.

Toro: "Chi la dura la vince" recita il detto, ma anche se siete consci di ciò, i dubbi vi stanno tormentando. Ultimamente state annaspando tra mille faccende quotidiane e spesso vi sembra che il mondo stia congiurando contro di voi.

In settimana l'oroscopo promette una ripresa, ma dovrete smetterla di essere pessimisti. In un momento così travagliato l'amore potrebbe aiutarvi a respirare, per cui lasciatevi andare alle cotte temporanee. Una persona a voi cara saprà ascoltarvi, perciò sfogatevi.

Gemelli: l'oroscopo del Gemelli evidenzia l'arrivo di alcune situazioni favorevoli e che vi consentiranno di uscire fuori dal lungo tunnel in cui siete bloccati da un po'.

Possibili opportunità da non sottovalutare. Colpi di fulmine per chi è single. Per quanto riguarda la coppia, quelle di vecchia data entro dicembre saranno al centro di una novità positiva che favorirà la relazione. Chi ha dei figli o dei nipotini, avrà modo di emozionarsi insieme a loro. Risate e investimenti.

Cancro: più tempo passa più sviluppate nuove consapevolezze.

State maturando in modo positivo, anche se a volte vi perdete nella nostalgia o nei rimpianti. L'amore terrà banco per tutta la settimana, a quanto pare un recente colpo di fulmine vi ha reso più vivi che mai. Chi è in coppia, avrà modo di rilanciare il rapporto o di chiuderlo definitivamente. Sono anni o mesi che aspettate che qualcosa cambi, ma aprite gli occhi perché state prendendo sottogamba la situazione generale. Routine da perfezionare. Investimenti promettenti e opportunità da raccogliere.

L'oroscopo settimanale dal 31 ottobre al 6 novembre

Leone: avrete una buona congiunzione della Luna Pesci con Nettuno e Giove. Ciò vi renderà più aperti e battaglieri. Le vostre esperienze passate vi torneranno di grande utilità, mettetele a frutto e non sbaglierete.

L'amore di coppia avrà i suoi alti e bassi, ma rispetto a prima sarete indulgenti verso il partner e disposti a fare qualche sacrificio per il bene comune. In famiglia qualcuno potrebbe avere delle difficoltà. Occorrerà revisionare i conti e amministrare meglio i soldi.

Vergine: sarete sopraffatti dai mille problemi e impegni, ma cercate di delegare qualcosa perché il troppo stroppia! Le possibilità di incontrare qualcuno saranno maggiori se frequenterete nuovi posti. Nella coppia sembra scarseggiare la passione, specie se si sta insieme da molti anni. In quest'ultimo caso aiuta molto ricercare il romanticismo iniziale e organizzare qualcosa di diverso. Possibili esami, test, verifiche, revisioni.

Non perdete la pazienza.

Bilancia: state lavorando sodo ma in questo autunno la situazione è in fase di stallo. Valutate dei nuovi investimenti o se tornare a studiare. Incongruenze in famiglia. Una persona sembra serbarvi del rancore, forse un collega o un vicino di casa. Non cedete alle provocazioni e cambiate aria se necessario. Mettete sempre al primo posto il benessere mentale vostro e di chi vi sta veramente a cuore. Nel weekend potrebbero spalancarsi dei nuovi orizzonti. Trasferimenti in arrivo.

Scorpione: aria di amore e divertimento in questa settimana che porrà l'accento sui sentimenti a lungo trascurati. I single, quando meno se l'aspettano, finiranno per invaghirsi di una certa persona.

Chi è in coppia, invece, dovrà fare attenzione alle possibili sbandate per qualcun altro che non sia il proprio partner. Ad ogni modo, l'amore non ha regole. Se sentite che una relazione sia scaduta, allora voltate pagina e andate al prossimo capitolo. Soldi in entrate per i liberi professionisti e i commercianti. Novembre inizierà in maniera positiva!

Previsioni astrologiche della settimana

Sagittario: la vostra vita è sempre carichi di impegni e imprevisti, ma in settimana l'oroscopo ha in serbo ancora più cose del consueto. Cercate di partire prevenuti facendo i programmi dell'intera settimana, distribuendo gli impegni in modo equo e sostenibile. Non accollatevi ulteriori responsabilità. In famiglia qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro aiuto.

Cercate di non fare tardi la sera altrimenti la mattina vi sveglierete stanchi e confusi. Potrebbe arrivare un ordine o una risposta. Qualcuno sta per ricevere una promozione, un pagamento o addirittura un premio!

Capricorno: chi studia dovrà sostenere un esame o una verifica a breve. Chi lavora o è in cerca di un'occupazione, avrà le sue occasioni da cogliere al volo. In un periodo simile occorre prendere tutto quello che "passa il convento". Avrete un inizio di settimana impegnativo e spossante, ma da venerdì la situazione migliorerà e nel weekend avrete tempo da dedicare a voi stessi e a chi amate. Colpi di fulmine in arrivo anche per coloro che hanno perso fiducia nell'amore.

Acquario: la settimana partirà in maniera divertente.

Creerete dei nuovi ricordi che vi porterete dietro per tutta la vita. La Luna in Pesci di giovedì e venerdì vi spingerà a osare di più e a farvi meno viaggi mentali. In amore sarà necessario impegnarsi maggiormente, soprattutto se c'è una certa distanza in mezzo. Una persona sembra provare qualcosa di profondo per voi, guardatevi bene attorno perché potrebbe nascere una storia duratura. Problemi economici, troppe spese o bollette alte. Chi lavora in proprio ha notato un minore incasso e vorrebbe chiudere bottega.

Pesci: ci sarà tanto da fare in questa settimana, ma saprete gestire ogni cosa in maniera appropriata perché non siete un segno sprovveduto. Nella vostra mente c'è una certa persona che avete conosciuto in estate o un personaggio televisivo romantico.

Dovrete abbattere la timidezza e cercare di migliorare la vostra situazione sentimentale e professionale. Chi lavora alle dipendenze, vorrebbe un maggiore spazio d'azione o una paga superiore. "Se insisti e persisti, raggiungi e conquisti", questo sarà il mantra che vi seguirà per tutto il mese di novembre.