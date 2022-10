L'oroscopo di mercoledì 12 ottobre descrive gli aspetti principali della giornata. Le previsioni astrologiche, in base ai movimenti dei pianeti, mettono in risalto la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi affronterà con entusiasmo ogni esperienza e chi sarà un po' più titubante. Allegata all'Oroscopo una classifica generale per offrire un quadro complessivo della situazione.

Previsioni astrologiche di mercoledì 12 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: darete spazio all'emotività. Non nasconderete i vostri sentimenti ma, al contrario, enfatizzerete gli aspetti più profondi del vostro carattere.

Il partner non potrà fare a meno di apprezzare questa novità. In ambito lavorativo, però, continuerete a essere imperturbabili perché metterete al primo posto la serietà e la responsabilità. Voto 6.5.

Toro: l'affetto del partner vi scalderà il cuore. Costruirete una storia d'amore invidiabile, basata sulla collaborazione, sul rispetto e sull'altruismo. Vi farete forza a vicenda, ma non escluderete gli amici e la famiglia dalle vostre vite. Al contrario li renderete partecipi della vostra felicità. Voto 8.

Gemelli: le stelle vi volteranno le spalle, almeno per il momento. Farete fatica a concentrarvi sulle cose davvero importanti. Perderete di vista il quadro generale, per mettere in evidenza solo i dettagli.

Questo non vi favorirà nelle conversazioni con il prossimo perché potrebbe indurvi in molti fraintendimenti. Voto 4.

Cancro: riporrete la vostra fiducia nel fato. Vi dedicherete a gesti scaramantici che, in qualche modo, vi permetteranno di stare più tranquilli. La vera stabilità, però, proverà dal rapporto con gli altri. Gli amici e la famiglia, infatti, continueranno a valorizzare la vostra dolcezza.

Voto 6.

Oroscopo e voti del 12 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la giornata prenderà una svolta inaspettata. Finalmente, inizierete a sentirvi molto meglio. Recupererete l'energia interiore e sarete disposti a mettervi in gioco. Non darete spazio alla negatività perché sarete intenzionati a dare il meglio di voi stessi.

In ambito sentimentale, vi sentirete vicini al partner. Voto 8.5.

Vergine: sarete confusi dagli ultimi eventi. I vostri sforzi non porteranno ai risultati desiderati. Metterete in dubbio le capacità acquisite, ma le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non essere troppo critichi nei vostri confronti. La ruota della fortuna girerà di nuovo. Voto 4.5.

Bilancia: il successo professionale dipenderà dalla vostra forza di volontà. La capacità di gestire problemi diversi e impegnativi sarà alla base dell'organizzazione. Brillerete per curiosità e intraprendenza, ma non vi sentirete ancora pronti ad aprire il cuore alla persona amata. Voto 7.

Scorpione: punterete tutto sul vostro lato interiore.

Darete maggiore importanza ai sentimenti e alla personalità. Non vi farete stregare solo da un bel visino e da un sorriso raggiante. Prenderete delle decisioni difficili, ma caratterizzata da tanta sincerità. Le bugie non faranno per voi, in nessun contesto. Voto 7.5.

Previsioni zodiacali del giorno 12 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: ogni scelta avrà delle conseguenze. La giornata, però, sarà caratterizzata solo da risultati positivi. Gli astri vi assisteranno in ogni momento. Lavoro e studio saranno accompagnati da una grande produttività, mentre la vita in famiglia vi consentirà di approfondire alcuni aspetti emotivi. Voto 9.5.

Capricorno: non sarete molto affettuosi. Non vi piacerà ricevere coccole o ascoltare parole eccessivamente sdolcinate.

Preferirete un approccio più leggero, incentrato sui fatti e sulla praticità. Non tutti comprenderanno il vostro punto di vista. Qualcuno, infatti, potrebbe rimanere ferito. Voto 5.

Acquario: avrete ben chiari i vostri obiettivi. Inseguirete i sogni rimasti chiusi nel cassetto per molto tempo. Ovviamente, la strada sarà in salita, ma non avrete alcuna intenzione di arrendervi. Dimostrerete di essere tenaci e raggianti. Il lavoro darà un grande contributo a tutto questo. Voto 9.

Pesci: penserete spesso al vostro passato. Non potrete fare a meno di mettere in dubbio alcune decisioni lavorative. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non stressarvi troppo. L'unica cosa da fare, infatti, sarà impegnarvi per costruire il futuro, anche a livello sentimentale.

Voto 5.5.

