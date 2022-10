L'Oroscopo di domani 12 ottobre è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe andare il giro di boa settimanale. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai segni dello zodiaco compresi nella prima metà.

Questo mercoledì a gongolare saranno certamente gli amici nativi del Toro, insieme a quelli dei Gemelli e del Cancro. Questo terzetto infatti potrà contare sulle cinque stelline dei momenti fortunati. In decisa rinascita coloro del Leone: anche se il periodo è stato valutato con le quattro stelle della scontata routine, per i nati in questo splendido segno di Fuoco si profila una decisa ripresa della positività.

Invece si prevede una giornata molto rallentata per l'Ariete, probabilmente in panne in alcune situazioni del periodo.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 12 ottobre, segno per segno.

Mercoledì 12 ottobre, l'oroscopo con le stelline di domani

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 12 ottobre vede sottotono il periodo. In amore, è bene essere sinceri sempre con il partner, questo è indubbio. Se avete sbagliato, cercate di rimediare dando maggiori attenzioni alla persona amata, cercando di valorizzarla come meglio potete. Intanto rilassatevi, magari iniziando a frequentare un corso di yoga: questo potrà esservi di aiuto e fonte di stimolo per ritrovare la serenità nella vostra vita a due.

I rapporti interpersonali non saranno il vostro forte in una giornata nella quale sarete soggetti a forti e negativi attacchi stellari. Gli incontri potranno verificarsi ma anche riservare parecchie delusioni. L'attività lavorativa invece sta per giungere a una svolta. In questi giorni dovete impegnarvi seriamente in molti ambiti, quindi concentratevi al massimo.

Toro: ★★★★★. Magnifica giornata di mercoledì, valorizzata da cinque preziose stelline a corredo del segno. In amore, passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore, non potreste chiedere di più in questa giornata perfetta. L'intesa con il partner crescerà di giorno in giorno e potreste iniziare a gettare le basi per costruire qualcosa di solido per il vostro futuro.

Invece se in stato singolo non farete altro che sorridere e aspettare che il quadro si completi con l'arrivo della persona giusta. Quando l'umore è al massimo, anche il fisico ne giova, e in questo momento vi sentite energici e pieni di brio. Nel lavoro, gli astri vi aiuteranno nell'attività professionale: sarete brillanti, attenti e pieni di iniziative, sfruttate l'occasione!

Gemelli: ★★★★★. Un mercoledì indicato dall'Astrologia al massimo della positività: sarete decisamente sulla cresta dell'onda (del successo, ovviamente). In campo sentimentale, fate volare la fantasia e stupite il vostro compagno, vedrete che ritroverete l'affiatamento, grazie alle stelle, che vi assicureranno tanta felicità.

Saranno proprio i sensi a regalarvi le sorprese più belle e gli incontri più eccitanti, facendoti vivere momenti d'amore indimenticabili. Le stelle stasera, vi doneranno tanto entusiasmo, riuscirete così, a coinvolgere gli amici più cari nei vostri progetti, per trascorrere una serata piena di allegria. Nel lavoro, finalmente sarete premiati con un riconoscimento tanto atteso, quindi, godetevi questa giornata estremamente positiva.

Oroscopo di mercoledì 12 ottobre, stelle e analisi astrali

Cancro: ★★★★★. Cinque stelle per sottolineare l'ottimo periodo a disposizione. In amore, aumenterà la vostra capacità di essere ricettivi verso la persona amata, mentre diminuiranno beneficamente alcune ansie possessive, se ovviamente si erano avvertiti problemi in tal senso.

La giornata scorrerà così nel modo in cui a voi più piace: con serenità, riempiendo la vita della persona amata con la vostra carica di entusiasmo. Le stelle contribuiranno a rendervi espliciti e diretti. Così molto presto potreste avere un gran bisogno di mettere radici e, per qualcuno di voi, si farà forte il richiamo a formare una famiglia tutta vostra. Nel lavoro, una interessante occasione si presenterà nella giornata di mercoledì: mantenete la calma e cercate di approfittarne di tutto questo.

Leone: ★★★★. Periodo poco di tutto ma con buone prospettive per una decisa risalita. In amore, sarà una discreta nuova giornata d'ottobre in cui qualcuno probabilmente innalzerà in voi il senso dell’umorismo.

Con la vostra lucidità intellettuale, il gusto per la vita a due ripartirà di gran carriera. Venere intanto, renderà più morbido e conciliante il vostro rapporto con chi avete accanto. Si scioglieranno le emozioni portandovi a dare voce alle esigenze del vostro cuore, per finire tra le braccia del vostro amato. Cercate di sfruttare il più possibile gli influssi armonici della Luna, che vi accompagneranno ancora per buona parte di questa giornata. Potrete infatti, provare delle emozioni inedite e magiche, che vi daranno la sensazione di tornare bambini per un po'. L'ambiente lavorativo vi metterà di buon umore, questo anche grazie al buon rapporto tra dirigenti e colleghi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 12 ottobre, per l'amore vede tutto abbastanza nella norma.

Vi distinguerete con il vostro partner per la vostra agilità mentale, l'astuzia e il senso dell'umorismo. Sarete capaci persino di intrattenere e divertire tutta la famiglia. Le stelle movimenteranno il settore dei sentimenti, così per tutte le coppie si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità. Vi si aprirà una giornata di soddisfazioni personali e familiari, specie se appartenete alla terza decade. Espansivi e spiritosi, entrerete facilmente in contatto con gente nuova con cui riuscirete presto a stabilire legami di sincera amicizia. Mentre Marte vi donerà verve, prontezza di spirito, capacità di facilitare ogni situazione. Nel lavoro, le congiunzioni astrali porteranno serenità.

Avrete così delle conferme proprio in questa giornata.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 12 ottobre.