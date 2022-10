L'oroscopo di sabato 15 ottobre ha in serbo un'infinità di sorprese. Le previsioni astrologiche descrivono l'impatto che i pianeti hanno sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. L'assetto astrale spingerà qualcuno a rintanarsi in se stesso, mentre altri saranno molto più intraprendenti con il prossimo. Per esempio Leone, Scorpione e Acquario daranno sfogo alla socializzazione, mentre Cancro, Bilancia e Pesci appariranno più insicuri.

Insieme all'Oroscopo è presente una classifica generale che descrive il quadro completo della giornata.

Previsioni astrologiche di sabato 15 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: adorerete la semplicità, soprattutto nei rapporti interpersonali. Non vi piacerà coinvolgere altre persone o alimentare problemi inesistenti. Preferirete essere sinceri e spontanei. Questo atteggiamento vi farà guadagnare punti agli occhi della persona amata. Voto 8.

Toro: sarete piuttosto apatici. Tutto il vostro entusiasmo scomparirà a causa di determinati eventi. Dovrete prendere una decisione importante, ma preferirete rimandare a un secondo momento. Il rapporto con il partner sarà complicato e caratterizzato da tante piccole incomprensioni. Voto 4.5.

Gemelli: le stelle continueranno a opporsi alla vostra felicità. Non riuscirete a trovare una via di uscita valida.

Metterete in dubbio diverse scelte, soprattutto quelle prese nei giorni precedenti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di circondarvi di persone oneste, leali e protettive. Voto 5.5.

Cancro: ci saranno dei temi che eviterete con grande attenzione. Non vi piacerà essere messi sotto pressione o aprire, forzatamente, il vostro cuore.

Preferirete attendere il momento giusto e, soprattutto, l'arrivo di persone capaci di entrare in sintonia con voi. La situazione astrale migliorerà. Voto 6.

Oroscopo del giorno 15 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi piacerà stare a contatto con gli altri. Gli amici rappresenteranno un valore molto prezioso per voi. Sarete di compagnia anche nei contesti più difficili.

Cercherete di portare un'ondata di ottimismo e di gioia. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di lavorare sull'organizzazione quotidiana. Voto 7.

Vergine: avrete un rapporto bellissimo con la vostra famiglia. Adorerete uscire tutti insieme e divertirvi con le attività più disparate. Vi prenderete cura degli altri, senza essere troppo invadenti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di rimanere sempre voi stessi. Voto 9.5.

Bilancia: risponderete con rabbia alle provocazioni. Purtroppo, non riuscirete a ignorare alcune esternazioni. Tenderete ad andare contro al vostro interlocuzione, dando vita a conversazioni difficili da gestire. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a prendere le distanze da tutto questo.

Voto 4.

Scorpione: le stelle saranno molto generose con voi. Uscirete dal guscio, dimostrando tutta la vostra forza. Vi distinguerete dalla massa, soprattutto dal punto di vista sociale. Avrete un approccio costruttivo agli altri. Non darete adito alle discussioni, ma cercherete subito di mettere fine a eventuali malintesi. Voto 9.

Previsioni zodiacali e voti del 15 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il dolore psicologico non sarà facile da controllare. Vorreste superare determinate situazioni, ma dovrete concedervi del tempo per guarire. Sarà un viaggio complesso, fatto di scoperte e di riflessioni. Le previsioni astrologiche del giorno vi suggeriscono di non perdere mai la fiducia in voi stessi.

Voto

Capricorno: la giornata di oggi sarà in netto contrasto con quella di ieri. L'amore emergerà come unico protagonista. Il rapporto tra voi e il partner sarà davvero sorprendente. Non avrete bisogno di molte parole per comprendervi. Vi basterà un solo sguardo per trasmettere emozioni. Voto 8.5.

Acquario: non vi piacerà rimanere soli. Vorrete avere accanto persone in grado di comprendervi e di condividere il vostro punto di vista. In parte, riuscirete in questo intento. Potrete fidarvi della famiglia e degli amici, meno dei colleghi di lavoro. Infatti, qualcuno non potrà fare a meno di esprimere la sua invidia. Voto 6.5.

Pesci: il vostro carattere non vi permetterà di aprirvi facilmente. Nonostante questo, vi sforzerete per rendere partecipi gli altri.

Trasmetterete sensazioni positive, dando vita a un'atmosfera piacevole e rilassata. Sarete diligenti sul posto di lavoro, soprattutto nei lavori individuali. Voto 7.5.

Classifica del 15 ottobre