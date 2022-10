Inizia il secondo weekend del mese di ottobre per tutti i segni zodiacali. Arrivano di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 15 ottobre 2022 con le indicazioni astrologiche in amore e nel lavoro.

Le previsioni zodiacali del 15 ottobre

Ariete: in amore in questa giornata potranno nascere alcune discussioni legate a eventi del passato. Siate comunque più sinceri col partner. Nel lavoro, se c'è una nuova proposta nuova, valutate bene prima di prendere una decisione importante.

Toro: per i sentimenti le storie che nascono in questo periodo potrebbero portare qualche difficoltà, alcuni hanno scelto di cambiare e ora arrivano dei problemi.

Nel lavoro se avete un'attività in proprio vi sentite agitati per colpa di alcune persone che sono contro di voi.

Gemelli: a livello sentimentale vi è una buona capacità di azione in questa giornata, riuscirete a ottenere qualcosa in più. Nel lavoro alcuni hanno voglia di rimettersi in gioco, sono favorite le emozioni.

Cancro: in amore è un periodo in cui dovrete gestire al meglio le incomprensioni, la Luna comunque risveglia passività. A livello lavorativo se c'è stato un calo ora dovete cercare di risolverlo.

Leone: per i sentimenti riuscirete a superare alcune incertezze grazie a nuovi incontri. Siete molto più ottimisti adesso. Nel lavoro, grazie a Giove favorevole, si potranno risolvere diverse difficoltà.

Vergine: in amore è una giornata che parte in maniera non esaltante, la Luna sarà dissonante nella prima parte e di possono essere dei cali. Nel lavoro se c'è qualche questione da portare avanti è meglio non prendere tutto di petto e superficialmente.

Bilancia: per i sentimenti se ci sono state delle complicazioni ora non è il caso di sottovalutare una storia.

Giornata comunque che parte bene. Nel lavoro c'è molta più voglia di fare, favoriti i nuovi progetti.

Scorpione: in amore è un fine settimana che vedrà la Luna favorevole, pertanto se ci sono delle cose che vi interessano agite. Nel lavoro alcune questioni vanno risolte breve.

Sagittario: a livello amoroso è una giornata che vede la Luna in opposizione che potrebbe portare qualche difficoltà.

I momenti di disagio non mancheranno. Nel lavoro alcune questioni che hanno portato difficoltà da ora potranno essere superate, ma dovrete agire nell'immediato.

Capricorno: a livello sentimentale, con la Luna che non è più in opposizione, la giornata promette bene, le nuove questioni che però nasceranno al mattino dovranno essere gestite al meglio. Nel lavoro le soluzioni che arrivano al momento non solo quelle in cui speravate.

Acquario: per i sentimenti è un fine settimana che aiuta nel recupero, parlate subito se c'è bisogno. Nel lavoro alcune questioni di tipo economiche dovranno essere controllate meglio.

Pesci: in amore la prima parte della giornata sarà sottotono, ma si recupererà nel pomeriggio. Nel lavoro c'è la necessità di liberarsi da un peso, è meglio puntare a un cambiamento.