L'oroscopo di sabato 22 ottobre ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche descrivono la forte influenza che i pianeti hanno sulla vita dei segni zodiacali. Gli elementi più coinvolti sono il lavoro, l'amore e la socialità. I voti ricevuti dai profili consentono di farsi un'idea del quadro complessivo, mentre la classifica mette in luce il generale andamento della giornata.

Previsioni astrologiche di sabato 22 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: le stelle continueranno a essere molto severe con voi. Purtroppo, il quadro astrale non sarà tra i migliori.

Dovrete accettare le difficoltà e porvi obiettivi maggiormente accessibili. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano anche di lavorare sull'autostima e sulla forza interiore: saranno indispensabili. Voto 6.5.

Toro: sarete leali verso gli amici. Vorrete mantenere un certo equilibrio all'interno del vostro gruppo. La determinazione porterà a risultati invidiabili, ma servirà l'interesse di tutti. Il rapporto con i colleghi di lavoro seguirà lo stesso andamento. Non tutti, però, accetteranno di rinunciare alle strategie. Voto 7.

Gemelli: la voglia di fare non vi mancherà. Sarete così vivaci da meritare il primo posto della classifica. Non vi monterete la testa, ma continuerete a lottare per soddisfare la vostra ambizione.

Rivolgerete particolare attenzione al lavoro, in modo da poter far valere le competenze acquisite. L'amore procederà per il meglio. Voto 9.5.

Cancro: adotterete un approccio abbastanza confuso. La paura di essere esclusi dagli altri, infatti, vi porterà a isolarli preventivamente. Per fortuna, gli amici di sempre riusciranno a farvi uscire dal vostro guscio.

Le loro parole saranno in grado di smuovere qualcosa nel vostro cuore. L'importante sarà tenere duro. Voto 6.

Oroscopo del giorno 22 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto affezionati alle persone care. Vorrete trascorrere il tempo con loro e condividere sia i momenti belli che quelli brutti. Le previsioni astrologiche del 22 ottobre vi consigliano di non stressarvi troppo per le questione economiche.

Per ora, non avete nulla di cui preoccuparvi. Voto 8.

Vergine: crederete nella vostra famiglia. Nonostante i recenti ostacoli, proverete a superare i contrasti per creare un ambiente più unito. In parte, i vostri sforzi porteranno a risultati soddisfacenti. Però, dovrete impegnarvi di più per ottenere l'obiettivo desiderato. Non sottovalutate l'importanza di un dialogo chiaro e pacato. Voto 7.5.

Bilancia: la relazione di coppia prenderà una spiacevole svolta. All'improvviso, le cose inizieranno ad andare male. I continui litigi e le incomprensioni sempre più marcate rappresenteranno due grandi ostacoli. L'orgoglio non rappresenterà un punto di forza, ma tutto il contrario. Voto 4.

Scorpione: non sarete molto costanti.

Cambierete idea velocemente, senza pensare alle conseguenze. Sarete molto centrati su voi stessi perché sarete stanchi di ricevere delusioni. Questo atteggiamento, però, potrebbe creare una barriera tra voi e le persone care. Un piccolo cambiamento sarà d'obbligo. Voto 5.

Previsioni zodiacali e voti del 22 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarà una giornata davvero sfortunata. Vi renderete conto di dover abbandonare i vostri sogni, almeno per ora, e di dovervi concentrare su questioni molto più pratiche come le faccende domestiche, la famiglia e il lavoro. Sarete restii a lasciarvi andare e ad aprirvi con il prossimo. Cercherete la solitudine. Voto 4.5.

Capricorno: il lavoro non vi causerà alcuna stanchezza.

Al contrario, sarete davvero entusiasti di cosa siete riusciti a costruire negli ultimi anni. Vi impegnerete per mantenere il successo raggiunto ma, principalmente, anche per creare nuove occasioni. Sarete oggetto di grande ammirazione. Voto 9.

Acquario: non sarete certi di tanti aspetti della vostra vita. Vorrete introdurre dei cambiamenti, però, non saprete da dove cominciare. Vi guarderete attorno alla ricerca di aiuto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di imparare a contare su voi stessi: nessuno potrà essere più costante e determinato. Voto 5.5.

Pesci: condividerete il vostro spirito romantico con il partner. Vi piacerà prendervi cura di lui e della sua felicità. Sarete pronti a rinunciare anche a qualcosa per il benessere della coppia.

Per fortuna, verrete ricambiati allo stesso modo. Il lavoro vi offrirà tante nuove sfide inaspettate che vi permetteranno di crescere. Voto 8.5.

Classifica del 22 ottobre