L'oroscopo della giornata di domenica 13 ottobre prevede un Leone più materialista nella propria quotidianità, mentre l'Acquario imparerà a gestire meglio le proprie emozioni. L'Ariete avrà bisogno di qualcuno che dia i giusti suggerimenti al lavoro, mentre il Capricorno dovrà prendere i propri progetti con un approccio differente.

Previsioni oroscopo domenica 13 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: configurazione astrale dolce in ambito amoroso in questa ultima giornata della settimana. La Luna in sestile dal segno dell'Acquario vi permetterà di godere di un'intesa migliore con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro, i suggerimenti saranno ben accetti da parte di un collega, soprattutto considerata la scarsità di buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di domenica poco brillante sul fronte amoroso a causa di questo cielo che continua a mettervi con le spalle al muro in amore. Tra voi e il partner sarà molto importante evitare di avere reazioni eccessive, che possono soltanto peggiorare le cose. In campo professionale farete pochi passi avanti, ma per quanto poco possa sembrare, sarà una buona base da cui iniziare. Voto - 6️⃣

Gemelli: riuscirete a concludere abbastanza bene questa settimana secondo l'Oroscopo. La Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi metterà a vostro agio con il partner, ma attenzione a non sbilanciarvi troppo con i sentimenti.

Nel lavoro sarete ancora una risorsa valida nel vostro organico, capaci di poter fare la differenza. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che si riveleranno un crescendo di emozioni in campo amoroso. Nelle prossime ore arriverà anche la Luna a portare un po’ di luce nella vostra vita sentimentale, aumentando di conseguenza l'intesa con il partner.

Sul fronte professionale state dimostrando un certo impegno in quel che fate, che presto verrà sicuramente ripagato. Voto - 8️⃣

Leone: il vostro atteggiamento più materialista vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui vostri progetti professionali. Ci terrete molto a raggiungere i vostri obiettivi, e sarà forse il momento di fare qualche sforzo o sacrificio in più.

Sul fronte amoroso vi sentirete distanti dal partner, quasi come se non fate più parte della vostra relazione di coppia. Queste stelle v'indicano di prendere una decisione abbastanza chiara per il vostro futuro e non solo. Voto - 6️⃣

Vergine: questo cielo sarà abbastanza sereno nei vostri confronti, ma non perfetto, soprattutto nelle prossime ore. Il pianeta Venere vi darà ancora una mano dal segno dello Scorpione, ma con la Luna in arrivo nel segno dei Pesci, non sarà sempre così semplice entrare nel cuore della vostra anima gemella. Sul fronte professionale darete prova delle vostre abilità ancora una volta, raggiungendo risultati spesso convincenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una domenica sopra le aspettative per voi nativi del segno, forti di una bella Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario, anche se ancora per poche ore.

In ogni caso avrete ancora modo di concedervi momenti entusiasmanti con la persona che amate. Nel lavoro sarete lungimiranti grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura faticherete un po’ a mettere in pratica le vostre idee. Voto - 8️⃣

Scorpione: questa domenica potrebbe non rendervi giustizia per quanto riguarda i sentimenti. Nonostante Venere sia favorevole, con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario non ci saranno emozioni sempre ben chiare con la persona che amate. Fortunatamente, avrete modo di recuperare in fretta. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, ma non sempre avrete la garanzia di successo. Voto - 7️⃣

Sagittario: vivrete una giornata caratterizzata da una Luna dalle due facce secondo l'oroscopo.

L'astro argenteo sarà tra il segno dell'Acquario e dei Pesci, e potrebbe alterare facilmente il vostro atteggiamento nei confronti del partner. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio, che porterà idee interessanti, ma con Giove in opposizione non sempre la fortuna sarà dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà necessario prendere i vostri progetti professionali con un approccio differente in questo periodo dominato da Marte e Mercurio in cattivo aspetto. Cercate di essere pazienti nelle mansioni che portate avanti. Sul fronte amoroso vi sentirete davvero bene insieme alla persona che amate grazie a Venere in sestile, che metterà in risalto i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣

Acquario: con la Luna in congiunzione al vostro segno, imparerete a gestire meglio le vostre emozioni.

La vostra relazione di coppia non sarà ancora luminosa, ciò nonostante qualcosa potrebbe presto cambiare. Sul fronte professionale Giove e Mercurio vi metteranno nelle giuste condizioni per raggiungere importanti successi. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che continua a essere luminosa e piena di emozioni anche in questa domenica di ottobre. L'arrivo della Luna nel vostro cielo inoltre porterà nuove emozioni tutte da vivere con la persona che amate. In campo professionale forse non sarete tra i migliori del vostro settore, ciò nonostante sarete comunque capaci di dare il vostro prezioso contributo. Voto - 9️⃣