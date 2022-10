Parte il penultimo weekend del mese di ottobre 2022. Possiamo leggere di seguito le indicazioni della giornata e l'andamento del 22 ottobre 2022 con le novità astrologiche e i cambiamenti dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore questo sarà un fine settimana agitato, il cielo è comunque dalla vostra parte e aiuta, siate però maggiormente cauti. Nel lavoro avrete la possibilità di rimettervi in gioco.

Toro: per i sentimenti momenti ideale per recuperare, vi sentite maggiormente forti al momento. Nel lavoro fine settimana utile per le nuove idee, c'è però bisogno di nuove certezze.

Gemelli: a livello sentimentale qualcosa potrebbe non andare in questa giornata, sarà maggiormente difficile affrontare i problemi. Nel lavoro se ci sono delle questioni importanti da affrontare potreste anche pensare di rimandare tutto alla prossima settimana.

Cancro: in amore giornata non esaltante, vi sentirete comunque meglio a partire dall'inizio della prossima settimana. A livello lavorativo alcune soluzioni sono in arrivo ma per altre sarà necessario attendere.

Leone: a livello sentimentale vi sentite maggiormente nervosi in questa fase, maggiori tensioni quelle che arrivano. Nel lavoro se c'è qualche problema da risolvere presto arriverà una nuova soluzione.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le storie che nascono ora potranno essere intriganti, il Sole torna in buona aspetto.

Nel lavoro ci sarà la possibilità di vincere ma attenzione alle questioni economiche.

Bilancia: in amore non manca una buona energia grazie anche alla Luna che sarà nel segno. Marte comunque promette bene. Nel lavoro siete favoriti in questi giorni, potrete ricevere una buona notizia.

Scorpione: a livello amoroso le stelle proteggono e a breve anche Venere entrerà nel segno.

Se siete single da tempo potrete vivere buone sensazioni. Nel lavoro non mettetevi contro qualcuno, meglio non dare spazio alle tensioni.

Sagittario: per i sentimenti meglio evitare di spazientirsi in questa fase, le cose andranno meglio da domani. Nel lavoro non fate troppo contemporaneamente, c'è poca concentrazione.

Capricorno: a livello sentimentale entro poco sarà possibile vivere una nuova storia.

Le coppie che stanno insieme da tempo invece penseranno a qualcosa di definitivo. Nel lavoro giornata utile ma puntate a qualcosa in più.

Acquario: per i sentimenti se dovete parlare di cose importanti meglio agire adesso piuttosto che rimandare. Nel lavoro troppe cose contemporaneamente potrebbero non riuscire, ci vorrà maggiore cautela.

Pesci: in amore le stelle sono dalla vostra parte e aiutano, ma potrebbe esserci qualcosa che non funziona. Nel lavoro fase che porterà maggiori certezze, fate comunque attenzione a quello che arriva.