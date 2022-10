L'Oroscopo di domani 22 ottobre è pronto a dare merito alle stelle mettendo in pratica il loro pensiero. In primo piano in questo contesto le previsioni zodiacali di sabato relative ai primi sei segni dello zodiaco. Sotto analisi la partenza del nuovo weekend, messo a confronto con i simboli dello zodiaco compresi nella prima sestina. Ansiosi di mettere in chiaro chi avrà fortuna e chi invece sarà costretto a stare "alla finestra" in questo finale di settimana?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 22 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 22 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 22 ottobre mette in chiaro un periodo buono, immerso nella solita normalità. In amore, giornata abbastanza serena soprattutto nelle relazioni di coppia. Qualcuno vi aiuterà a riappacificarvi col mondo dando anche la possibilità di riavvicinarvi alla vostra dolce metà. Con l’animo appassionato, condividerete alcune fondamentali scelte quotidiane che riguardano le rispettive famiglie di appartenenza. In questi giorni vi state rendendo sempre più conto dell'importanza di alcuni rapporti di amicizia. Ci sono delle persone di cui sapete di potervi fidare ma oggi, grazie al cielo positivo quanto basta, avrete anche la bella sorpresa di scoprire che c'è qualcun altro pronto a sostenervi.

Vi sentirete in grandissima forma e non è scontato, quindi approfittate di questo stato di grazia finché perdura. Nel lavoro, avrete la possibilità di dare vita a piccoli interessi. Una nuova opportunità alletterà per eventuali guadagni.

Toro: ★★★★★. Giornata di inizio weekend vincente in ambito sentimentale. In amore, un bel contributo di passione vi arriverà dalla Luna in Vergine.

I vostri sensi si incendieranno e non mancherà quel sentimento romantico capace di esaltare in voi ciò che piace. Spiccherà in generale un cielo decisamente più azzurro del solito per voi: in questa giornata, se vorrete, potreste riuscire a volare molto in alto guadagnandovi nuovi spazi da trascorrere serenamente con chi amate.

L'avvio del weekend si disporrà in modo armonico per favorirvi: così, brillanti e vivaci sentirete il bisogno di rendervi utili alle persone che vi stanno intorno o che stanno affrontando un momento difficile. Per voi è naturale dare degli aiuti concreti a chi ne avesse necessità e non vi tirate indietro nemmeno di fronte alle richieste più strane. Nel lavoro, novità importanti potranno bussare alla vostra porta assumendo le sembianze di proposte accattivanti.

Gemelli: 'top del giorno'. Ottimo sabato! Inseguirete i vostri sogni, anche se questi dovessero correre più veloci di voi, ma non impegnatevi troppo con quelli degli altri: cercate di ottenere più spazio per voi stessi se ne sentiste l'esigenza!

In amore, vi affaccerete a questa nuova giornata di ottobre con la vostra invidiabile grinta che coinvolgerà e animerà positivamente l’ambiente attorno a voi, e di conseguenza la vostra relazione. Mercurio, Sole e Venere daranno modo al vostro temperamento sincero di esprimersi al meglio, tanto nella vita a due, quanto nei comportamenti in famiglia. Dimostrerete finalmente la vostra schiettezza e la vostra affidabilità nelle cose che andrete a mettere in pratica. Grazie agli ottimi influssi delle stelle, riuscirete a brillare, senza fare particolari sforzi. Saranno in molti a notare la vostra forte personalità e ad apprezzare il modo in cui riuscirete a farvi valere, in ogni occasione. Nel lavoro, un cielo positivo vi regalerà fortuna, guadagni e opportunità professionali interessanti.

Oroscopo di sabato 22 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata normale con la scontata routine a fare da cornice a una calma generalizzata. Dovrete prendere decisioni economiche importanti: non perdete tempo in minuziose valutazioni e come sempre procedete speditamente. In amore, rispettosi degli spazi altrui e disponibili al confronto, gestirete il rapporto con il partner con delicatezza ed equilibrio. Stelle discretamente positive aiuteranno a trovare le parole giuste per farsi comprendere meglio dalle persone. La vostra proverbiale serietà in questa giornata sarà smentita da un tono vitale particolarmente vivace e allegro che saprete dimostrare a chi vi circonda.

Il cielo vi renderà un po' più ottimisti e sufficientemente sicuri di voi. La vostra energia sarà sufficiente e adeguata alle circostanze: non avrete paura di esporvi nonché a dire come la pensate su praticamente qualunque argomento. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che è utile per la vostra professione. Essendo anche molto perspicaci, non avrete nessun timore.

Leone: ★★. Anche se questo sabato le cose apparentemente non girassero, gli sforzi se bene indirizzati potranno cambiare in meglio le carte in tavola. Comunque la partita non è affatto assicurata. In amore vi lascerete fuorviare dalle emozioni, con il risultato che perdete completamente la bussola. Con questo tratto di cielo abbastanza dispettoso, se non sarete concentrati, potreste collezionare una brutta figura dietro l'altra.

Agitandovi però non risolvereste niente, anzi peggiorereste le cose. Cercate quindi di calmarvi e di prendervi tutto il tempo necessario per ritrovare se non tutta, almeno un briciolo di serenità. Con la Luna antipatica sarà facile che vi sentiate incompresi. Forse sarebbe meglio che vi mettiate a lavorare sulla comunicazione: a volte basta usare un'espressione al posto di un'altra per modificare completamente il senso di un discorso... Nel lavoro, la fase risulterà essere stagnante e non si prevedono grandi novità. Evitate di amareggiarvi, ok? Presto uscirete da questa fase ed tutto inizierà ad andare bene.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 22 ottobre, indica che potreste perdere parte del vostro buonsenso e magari persino procedete alla cieca, senza una direzione definita.

In amore, se aspettaste da tempo un riscontro importante, relativamente alla vostra relazione, ecco che rimarrete delusi perché la risposta potrebbe non essere quella che vi aspettate. La Luna disarmonica invierà degli influssi dissonanti, il che potrebbe far sentire un po' mortificati. La vostra indole positiva certamente vi sarà d'aiuto in questa giornata, anche se a fidarsi troppo potreste probabile ritrovarvi dentro una nuova tempesta emotiva. Per evitare di caderci dentro con tutte le scarpe, cercate di mantenere un distacco quanto più possibile oggettivo alle vostre emozioni. Fatevi scivolare ogni negatività relativamente alla giornata in oggetto. Nel lavoro, con il periodo in cattivo aspetto dovrete lavorare sodo, non solo per raggiungere un qualunque risultato, ma anche soltanto per essere ascoltati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 ottobre.