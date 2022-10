L'oroscopo di venerdì 21 ottobre è caratterizzato da molte sfide. Le previsioni astrologiche descrivono l'impatto che i pianeti avranno sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi farà attenzione ai dettagli e chi si concentrerà solo sulla persona amata. L'assetto astrale sarà molto favorevole per alcuni, ma svantaggioso per altri.

Ogni profilo è accompagnato da un voto complessivo e, alla fine, è presente anche una classifica generale che riassume l'andamento della giornata. Per avere una visione ancora più completa, potrebbe essere utile consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo del giorno 21 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il rapporto con il partner vacillerà. Temerete di non riuscire a sistemare le cose. Proverete in tutti i modi a raggiungere un punto di incontro, però, per il momento, sarete costretti a concentrarvi su altro. Per fortuna, gli amici saranno pronti a spingervi verso la strada giusta. Voto 4.5.

Toro: avrete una forte autostima. Vi impegnerete molto sul posto di lavoro, sia per svolgere le mansioni in modo corretto, sia per stringere rapporti stretti con i colleghi. In entrambi i casi, avrete successo. Le previsioni astrologiche del 21 ottobre vi consigliano di non farvi influenzare negativamente. Voto 9.

Gemelli: sarete molto socievoli.

Vi piacerà stare in mezzo alla gente e conoscere persone nuove. Sarete sempre pronti a farvi degli amici. Scapperete dalla monotonia perché non vorrete instaurare una noiosa routine. Questo vi consentirà di vivere situazioni sempre più stimolanti e divertenti. Organizzare una sessione di shopping o qualche curiosa gita potrebbe essere davvero utile.

Voto 7.

Cancro: sarete dei grandi sognatori. Il desiderio di raggiungere gli obiettivi desiderate vi spingerà a credere ciecamente in voi stessi. Sarete vivaci e carichi di energie. Gli amici non vedranno l'ora di trascorrere il tempo insieme e anche il partner vorrà condividere con voi momenti indimenticabili. Deciderete di portare la relazione su un livello decisamente differente.

Voto 8.

Previsioni astrologiche del giorno 21 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di introdurre qualche cambiamento. Ultimamente, infatti, le vostre giornata sono state caratterizzate da alti e bassi. Avete dato troppo poco spazio alle vostre passioni e vi siete concentrati su situazioni superflue. Per fortuna, le cose inizieranno a essere diverse. In ogni caso, dovrete essere sempre pronti ad agire. Voto 6.

Vergine: la situazione in famiglia sarà complessa. Non riuscirete a tenere sotto controllo i numerosi contrasti. Il dialogo sarà inesistente e le opinioni saranno molto diverse tra loro. Le previsioni astrologiche del 21 ottobre vi consigliano di provare a prendervi un po' di tempo per riflettere.

Inoltre, la cura del benessere personale avrà un ruolo di vitale importanza. Voto 4.

Bilancia: sarete molto dolci con il partner. Il rapporto di coppia vi renderà felici e sereni. Finalmente, troverete il coraggio per aprire il vostro cuore. Sarete sinceri su ogni questione. Inoltre, le parole pronunciate e i gesti d'affetto non potranno fare a meno di donare entusiasmo al partner. Qualcuno potrebbe essere molto geloso della situazione. Voto 8.5.

Scorpione: la vostra curiosità potrebbe farvi fare scelte sbagliate. Rinuncerete alle vostre recenti decisioni, per intraprendere un cammino diverso. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di tenere sempre presente gli obiettivi. In un secondo momento, infatti, potreste pentirvene.

Inoltre, i suggerimenti della famiglia saranno davvero azzeccati. Voto 5.

Previsioni zodiacali e voti del 21 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: i pianeti saranno davvero generosi con voi. Questa giornata sarà molto positiva perché vi spingerà a portare a termine determinate sfide. Sarete fieri di voi stessi, ma anche gli amici vi dimostreranno tutto il loro sostegno. Inoltre, le frecce di Cupido potrebbero colpire nel segno. Voto 9.5.

Capricorno: l'ambizione sarà un ostacolo. Sarete così concentrati sull'idea di raggiungere il successo, da non fare caso ad alcune situazioni. Prenderete le distanze dagli altri e gli amici non saranno affatto contenti degli ultimi sviluppi. Anche il partner rimarrà davvero molto deluso.

Voto 5.5.

Acquario: crederete ciecamente nel potere dell'amore. Farete di tutto per rendere felice il partner. Sarete spigliati e interessati al suo stato d'animo. Vi preoccuperete del benessere di coppia e proverete a trasformare ogni singolo litigio in un'opportunità di crescita reciproca. Il rispetto sarà la caratteristica principale. Voto 7.5.

Pesci: la giornata proseguirà senza importanti battute d'arresto. Cercherete di essere voi stessi, nel bene e nel male. Purtroppo, dovrete aspettare un po' per trasformare in realtà i vostri sogni. Potrebbero essere validi presupposti per recuperare l'amicizia con una persona appartenente al passato. Voto 6.5.

Classifica del 21 ottobre