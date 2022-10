Per il fine settimana del 22 e del 23 ottobre 2022, l’Oroscopo vedrà protagonista il segno del Toro, seguito a ruota da altri segni di altri elementi, lo Scorpione e l’Acquario. Ci sarà un rialzo significativo per il Sagittario e per il Capricorno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni zodiacali del fine settimana.

L’oroscopo del weekend: Toro fiducioso

1° Toro: avrete molta fiducia nel domani e nelle vostre possibilità, e questo varrà molto di più rispetto ai risultati che tarderanno ad arrivare. La serenità ora farà parte della vostra vita quotidiana, anche a fronte di una situazione del tutto fuori controllo di qualche tempo fa.

2° Scorpione: il dialogo con il partner potrebbe portarvi a qualche piacevole novità, mentre quello con la famiglia vi aiuterà a riallacciare qualche rapporto che altrimenti andrebbe a perdersi. Sarete orgogliosi del vostro lavoro fatto nel corso della settimana, continuate così.

3° Acquario: riceverete una proposta molto allettante dal partner, il quale saprà come accontentare ogni vostra singola richiesta. Sul lavoro potrete benissimo sfruttare l’intesa all’interno della squadra di lavoro per poter fare davvero faville con qualche affare, secondo l’oroscopo.

4° Bilancia: vi dedicherete molto alla famiglia e allo sviluppo di una interazione che probabilmente credevate perduta nel corso del tempo.

Avrete a che fare con una passionalità con il partner che potrebbe regalarvi emozioni molto più profonde del solito, secondo l’oroscopo.

Relax per Capricorno

5° Capricorno: questo fine settimana non avrete decisamente nulla di cui preoccuparvi. Gli impegni lasceranno il posto al relax, al riposo e a quella sensazione di completezza che vi caratterizza una volta arrivati alla conclusione dei vostri progetti.

Il sabato vi divertirà molto.

6° Gemelli: sarete al centro dell’attenzione nel corso della serata di sabato, complice anche una bella atmosfera fatta di tante belle sorprese, mentre la domenica avrete a che fare con qualche malessere fisico che potrebbe rallentare il vostro lavoro, secondo l’oroscopo.

7° Sagittario: avrete a che fare con una nuova consapevolezza, e probabilmente ciò vi metterà in crisi a fronte di qualche vicenda passata che vi ha sconvolti parecchio.

Avrete un impegno inderogabile a cui però farà fronte un malessere fisico da non sottovalutare.

8° Vergine: avrete dei momenti con voi stessi che potrebbero essere molto più produttivi mentalmente di quanto avete immaginato in precedenza. Avrete una realizzazione personale che però potrebbe esplicarsi in un secondo momento. Potreste avviare un hobby molto interessante.

Leone calmo

9° Leone: calmare i bollori adesso potrebbe farvi rilassare molto di più del previsto. Non sarete soli nelle sfide che vi verranno proposte nella quotidianità, ma sarà bene essere vigili comunque per evitare che le cose si facciano sempre più incalzanti. In amore qualche piccola scaramuccia si presenterà nella domenica.

10° Ariete: avrete delle diatribe molto forti con le persone che vi circondano, probabilmente dovute a questioni molto delicate e a cui voi tenete particolarmente. Dovete pazientare molto prima che i guadagni vi raggiungano, il consiglio sarà quello di risparmiare, secondo l’oroscopo.

11° Cancro: prendervi una tregua per conto vostro dalle faccende di stampo emozionale potrebbe essere l’unica soluzione ad una nostalgia che si farà sempre più forte. Uscire vi farà bene, anche se non dovrete fare granché di importante. Evitate di discutere con la famiglia di origine.

12° Pesci: se avrete una riappacificazione da fare, sarà bene non agire impulsivamente ma attendere dei momenti migliori per esternare le vostre intenzioni. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, potreste non adempiere a tutti i vostri impegni prima che questi scadano.