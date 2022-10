L'Oroscopo del giorno 22 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato. In arrivo l'agognato weekend, atteso sin dall'inizio della settimana da tantissimi di voi: chissà come saranno le stelle del periodo? Chiediamolo all'Astrologia del momento, l'unica in grado di dare risposte più o meno realistiche in merito ai sei segni interessati in questo contesto, ossia quelli della seconda tranche zodiacale. A tal proposito ricordiamo, a chi ancora non avesse ben chiaro di quali simboli astrali si parla, che fanno parte della seconda metà i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di sabato 22 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo inizio e fine weekend per molti del segno. La Luna, in transito nel settore della Vergine, sarà armonica anche se lievemente disturbata da Giove e Nettuno. Provate a non lasciarvi condizionare troppo dal senso del dovere. Per una volta fate quello che piace a voi. Possibili guadagni, forse non cospicui, ma comunque molto interessanti. Sarete più rapidi ed efficienti nel fare le cose, più curiosi e anche un pizzico fortunati. Soprattutto i nati nella seconda e terza decade vedranno aumentare il proprio carisma in quasi ogni ambito.

In amore, un filo di possessività nei sentimenti potrebbe esserci, ma la farete passare con un sorriso così accattivante che vi si perdonerà tutto, anche certe incoerenze.

Scorpione: ★★★★★. Grazie alla Luna in Vergine di certo questo nuovo weekend che sta per arrivare è già pronto a sorridere anche a voi Scorpione. Porterete a termine molto in fretta certe urgenze, potendovi poi dedicare agli svaghi che più amate, senza pensieri.

Con un sangue freddo straordinario, riuscirete ad amministrare una situazione piuttosto delicata in ambito lavorativo. In alcune situazione forse proverete un certo rimorso per qualcosa di poco onorevole commesso tanto tempo fa. Se è possibile, fate del vostro meglio per rimediare. In amore, accuserete un po’ i colpi della stanchezza accumulata nel corso della settimana oppure a causa dell’atmosfera caotica del momento, davvero poco congeniale alla vostra natura.

Consigliatissime le coccole antistress...

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 22 ottobre sottolinea la possibile presenza di un sabato calmo, tranquillo quanto basta. Insomma la solita routine, apprezzata o bistrattata ma pur sempre buona da vivere: cosa fareste senza la rassicurante normalità quotidiana? Parlando di cose da fare, se non aveste grandi idee in questa giornata allora non addentratevi in territori sconosciuti e non mettetevi in mostra se non sapete esattamente cosa proporre: potrebbe essere controproducente per la buona riuscita del weekend. Essere sempre protagonisti poi, sappiatelo, comporta il fatto di non potersi distrarre mai e quindi non potersi permettere di mancare certi obiettivi.

Grazie alla persona amata che si adopererà per organizzare tutto a puntino, la fine della settimana senz'altro prenderà una bella piega, malgrado certe situazioni siano ancora da definire.

Oroscopo e stelle del 22 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Stelle sicuramente tranquille. Tra i doveri lavorativi e le incombenze domestiche da portare a termine, forse ci scapperà anche il tempo da dedicare all’amore. Per non sprecare energie siete pregati di non raccogliere eventuali provocazioni, di nessun genere, che dovessero pararvisi davanti in questo finale di settimana. Nel lavoro intanto, merito di una manualità attenta e precisa capace sempre di sostenervi validamente, riuscirete a produrre ciò che vi proponete operando con ordine e metodicità.

In amore invece, nonostante le rassicurazioni del partner sarete ancora in preda a certi dubbi e forse anche un tantino pessimisti. Single, poco convincenti in fase di conquista. L'universo sta attendendo che facciate qualcosa di buono per il vostro cuore: accennate qualche parola oltre alle solite occhiate.

Acquario: ★★. Giornata poso appetibile dal punto di vista della positività. Durante la mattinata avrete ancora a che fare con qualche ostacolo da superare, state comunque recuperando serenità ed l'equilibrio che ultimamente è venuto un po' a mancare. Se siete preoccupati per una persona che vi sta molto vicino, dovreste provare a parlarle e togliervi in questo modo tutti i dubbi, piuttosto che continuare a farvi domande senza ottenere risposta.

Non preoccupatevi troppo delle cose che qualcuno potrebbe dirvi, piuttosto preoccupatevi delle cose che non vi diranno, che lasceranno taciute o che eviteranno di dirvi. Nel lavoro ci saranno alcune responsabilità in più, ma questo non può spaventarvi ora che la situazione si sta evolvendo a vostro favore.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 22 ottobre, predice che forse cercherete di smuovere le montagne, oppure prendere delle posizioni. Sappiate che non è questo il momento di scontrarvi con il vostro "nemico". Evidentemente avete bisogno di intraprendere una nuova strada, più sicura e favorevole ai vostri interessi. Anche le riflessioni avranno la loro utilità, soprattutto se servissero per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano ancora come vorreste.

Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche: per molti è tempo di bilanci! Non pretendete più del necessario ma ambite al giusto, sia campo lavorativo che nella quotidianità in generale. In amore, una persona vivace attirerà la vostra attenzione, al punto da spingervi a farvi avanti: pensate a ciò che sarà domani...