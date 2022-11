Mercoledì 16 novembre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, mentre Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Venere, il Sole e Mercurio, intanto, resteranno stabili in Scorpione, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Marte permarrà nel segno dei Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, in ultimo, continueranno il transito in Toro come Nettuno e Giove rimarranno nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno benevolo per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Ariete: chiarimenti. Giornata di metà settimana dove i nati Ariete avranno buone chance di lanciarsi in un chiarimento, presumibilmente legato alla sfera sentimentale, e notare che lo stesso avrà un soddisfacente epilogo positivo.

2° posto Leone: lavoro top. In attesa che le frequenze planetarie si sintonizzino nel loro Elemento d'appartenenza, i felini potrebbero trascorrere una giornata autunnale dove i rapporti con capi, colleghi e subalterni risulteranno più armoniosi del solito e, come piacevole conseguenza, anche la loro produttività aumenterà.

3° posto Scorpione: agire indisturbati. Durante l'ultima giornata dello Stellium sui loro gradi, i nati Scorpione di terza decade riceveranno probabilmente il dono di poter agire indisturbati nel settore lavorativo, specialmente nel settore commerciale dove qualche manovra discutibile passerà inosservata.

I mezzani

4° posto Sagittario: compromessi. Mercoledì durante il quale gli arcieri saranno, c'è da scommetterci, indotti dal parterre astrale a ingoiare qualche rospo e/o cedere a un compromesso nel ménage amoroso, riuscendo a riportare la serenità che mancava in coppia da qualche tempo.

5° posto Pesci: alleggerimenti. Una persona cara di casa Pesci potrebbe aiutare i nativi senza che quest'ultimi glielo abbiano chiesto, ad esempio facendo da babysitter ai loro figli oppure prestandogli l'automobile per recarsi nel luogo di lavoro.

6° posto Gemelli: concilianti. Riuscire a mettere una pietra sopra a un vecchio attrito relazionale o risultare più affabili del solito in ambito familiare saranno, con ogni probabilità, degli esercizi che i nati Gemelli riusciranno ad attuare con naturalezza questo mercoledì.

7° posto Bilancia: sinceri. Sebbene la possibile schiettezza che metteranno in campo i nati Bilancia farà storcere il naso ai più, il segno Cardinale presumibilmente non se ne curerà più di tanto, sfruttando questa onda di sincerità per dire le cose come stanno realmente.

8° posto Cancro: focus domestico. Un ambiente casalingo, come il garage o la cantina, potrebbero necessitare di approfondite pulizie e i nati Cancro, nel corso del 15 novembre, si accorgeranno di non poter rinviare ulteriormente tale attività, decidendo quindi di mettersi all'opera.

9° posto Capricorno: testardi. Il neo di casa Capricorno questo mercoledì avrà buone chance di essere rappresentato dal mood cocciuto con quale i nativi si rapporteranno agli altri, pensando di avere sovente la verità in tasca.

Ultime posizioni

10° posto Toro: in vena di polemiche. Spiccatamente nervosi e inclini a stuzzicare gli altri per innescare una lite, i nati Toro potrebbero non essere la migliore compagnia possibile questo mercoledì, specialmente la seconda decade che risulterà particolarmente indisponente.

11° posto Acquario: svogliati. A venir meno in casa Acquario, nel corso di questo giorno novembrino, sarà presumibilmente la voglia di rimboccarsi le maniche, in quanto i nativi parranno avvertire pesantemente la stanchezza degli ultimi giorni.

12° posto Vergine: pessimisti. D'accordo che le faccende professionali del segno di Terra non stanno avanzando come vorrebbe, ma i nativi sembreranno oltremodo pessimisti in tal senso questo mercoledì. Serata favorevole al terzo decano che ha voglia di conquiste affettive.