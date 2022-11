Lunedì 14 novembre troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nell'orbita del Cancro, mentre il Sole, Mercurio e Venere transiteranno nel segno dello Scorpione. Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno, così come Saturno resterà stabile in Acquario e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Giove assieme a Nettuno, infine, permarranno in Pesci come Urano insieme al Nodo Nord proseguiranno il transito nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Bilancia, meno conciliante per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping.

Acquisti mirati e funzionali saranno probabilmente il fulcro della sessione di shopping che si concederanno i nati Bilancia questo lunedì, col segno d'Aria che riuscirà anche a cogliere al volo qualche imperdibile promozione in tal senso.

2° posto Cancro: focosi. Le prime due decadi di casa Cancro, nel corso del 14 novembre, avranno buone chance di mettere in campo una spiccata passionalità in coppia, grazie alla quale ristabiliranno il feeling d'un tempo con la dolce metà.

3° posto Scorpione: comunicazione top. Semaforo acceso sul verde questo lunedì per i nati Scorpione che dovranno affrontare dialoghi rimandati più volte oppure colloqui professionali, in quanto sarà probabile che in entrambi i casi il segno d'Acqua riuscirà a convincere l'interlocutore di essere la persona adatta allo scopo.

I mezzani

4° posto Pesci: romantici. La vena dolce e romantica sembrerà, durante questo giorno inaugurale della settimana, prendere il sopravvento nei nati Pesci, i quali si dimostreranno oltremodo attenti alle esigenze dell'amato bene e vogliosi di soddisfarle.

5° posto Ariete: concilianti. Lunedì dove il primo segno di Fuoco potrebbe essere indotto dal parterre astrale ad ammorbidirsi, caratterialmente parlando, rispetto all'atteggiamento che terranno coi subalterni nel luogo di lavoro, divenendo immediatamente più simpatici agli occhi altrui.

6° posto Acquario: errori al vaglio. Per proseguire al meglio nel loro percorso esistenziale, i nati Acquario capiranno, con ogni probabilità, questo lunedì che sarà fondamentale far tesoro degli errori pregressi, così da ottimizzare sempre più la trasformazione delle loro idee in azioni concrete.

7° posto Sagittario: vanagloriosi.

Un po' per sottendere che si sono fatti un nome in passato e un po' per non perdere il rispetto di capi e colleghi, i nati Sagittario potrebbero tendere a vantarsi più del solito, ottenendo però l'effetto opposto.

8° posto Vergine: prima il dovere. Recarsi al lavoro o adempiere alle promesse fatte al partner saranno, con buona probabilità, degli esercizi non troppo semplici da svolgere per i nati Vergine in queste ventiquattro ore, col segno di Terra che avrà la sensazione di dedicare l'intera giornata soltanto ai doveri.

9° posto Gemelli: umore altalenante. Complice l'ostica posizione del pianeta dei venti sommato alla Bianca Signora in seconda dimora, i nati Gemelli potrebbero dover fare i conti questo lunedì con un umore ballerino, a causa del quale non riusciranno a scorgere la totalità degli eventi che accadranno.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: distratti. La settimana parrà iniziare con un appannamento d'idee e intenti in casa Capricorno, soprattutto nel nucleo familiare dove i nativi sembreranno sovente immersi nei loro pensieri. A fronte di ciò, sarebbe meglio rimandare eventuali scelte.

11° posto Toro: taciturni. Provati fortemente dal mese dell'anticompleanno, i nati Toro avranno buone chance di preferire di non essere al centro della scena, così da poter evitare senza troppe remore di assumere un mood taciturno che li terrà al sicuro da inutili liti.

12° posto Leone: insoddisfatti. Il settore professionale e quello finanziario sono stati bersagliati dalle numerose osticità astrali degli ultimi mesi e i felini, nel corso del 14 novembre, sembreranno avvertire tutto il peso di tali rallentamenti, blocchi e contrattempi.