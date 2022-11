Secondo l'oroscopo del 25 novembre 2022, i nati del Leone si sentono molto bene con sé stessi, ma devono fare attenzione in alcuni settori della vita. Il segno dello Scorpione deve mettere in stand-by alcuni progetti e dedicarsi di più alle faccende di casa. I nati del Capricorno che hanno subito un’ingiustizia devono parlare in maniera chiara con i responsabili di tale situazione.

A seguire approfondiamo le previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 25 novembre e le pagelle.

La giornata di venerdì 25 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Ciò che accadrà nelle prossime 72 ore vi ricorderà che nel più grande schema delle cose non conta quanto guadagnate o qual è il vostro status professionale, ma chi siete come essere umano. Mettete le persone al primo posto, incluso voi stessi. Voto: 7

Toro – Questo non è il momento di assumersi nuove faccende perché nei prossimi giorni arriveranno nuove opportunità che richiedono la vostra piena attenzione. State per avere la possibilità di salire di livello. Voto: 7

Gemelli – Non importa quanto fermamente voi crediate di avere ragione e che i vostri avversari abbiano torto, sarebbe saggio tenere per voi le vostre opinioni per il momento.

Molto probabilmente la situazione si risolverà da sola, quindi, non sprecate il tempo a sfogare la rabbia con qualcuno. Voto: 6,5

Cancro – Se riponete la vostra fiducia in qualcuno della cui onestà non siete sicuri al 100%, potreste pentirvene nei giorni a venire. Fate molta attenzione a chi vi affidate perché c’è molto in gioco.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 25 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo vi sentite molto bene con voi stessi, ma dovete comunque essere cauti in alcuni settori della vita. Diffidate delle persone che vi adulano senza una buona ragione: stanno ovviamente cercando di abbellire il proprio status professionale a vostre spese.

Voto: 6

Vergine – Dovete prendere sul serio la vostra situazione lavorativa perché vi viene chiaramente chiesto di fare cose che avvantaggiano altre persone piuttosto che voi stessi. Andare d’accordo con colleghi e superiori è importante, ma non lasciate che si approfittino di voi. Voto: 6,5

Bilancia – Poiché impostate standard così elevati per voi stessi, tendete a presumente che anche le altre persone standard elevati, ma ciò che accade in questa giornata vi ricorderà che non è sempre così. Se vale la pena fare un lavoro, potreste non avere altra scelta che farlo da solo. Voto: 7,5

Scorpione – Se state pianificando un nuovo progetto creativo, l'Oroscopo consiglia di posticipare la data d’inizio alla prossima settimana.

Secondo le stelle, le questioni domestiche sono più importanti, quindi, mettete in stand-by il lavoro e occupatevi della casa. Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni di venerdì 25 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se l'atmosfera al lavoro sembra un po' pesante, dovreste prenderlo come un segno di non pretendere troppo dalle altre persone. Non tutti possono eguagliare la vostra ambizione, quindi, usate parole di incoraggiamento piuttosto che i comandi per motivare i vostri colleghi. Voto: 6

Capricorno – L'oroscopo del 25 novembre consiglia di lamentarvi solo se siete veramente vittima di ingiustizia. Generalmente non avete paura di parlare chiaramente con persone in posizioni di potere, quindi, dite la vostra a voce alta.

Voto: 6,5

Acquario – Più siete ansiosi per una situazione difficile e peggio sarà, quindi smettetela di agitarvi e iniziate a credere che alla fine andrà bene. I vostri pensieri spesso sono eccessivi, provate ora a liberare la mente. Voto: 7

Pesci – Smettete di pensare sempre al passato e di desiderare di cambiare alcune cose che non vi piacciono. Il passato conta poco, l’unica cosa che importa adesso è rendere il vostro futuro migliore. Mettetevi al lavoro. Voto: 6,5