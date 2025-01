L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 gennaio 2025 prevede un Sagittario pimpante e in testa alla classifica. Mentre il Leone dovrà superare situazioni sentimentali non in linea con le proprie aspettative. Invece i Pesci potrebbero attraversare una fase altalenante in campo affettivo, mentre per l'Acquario si avvicina un periodo soddisfacente. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti.

Previsioni zodiacali settimana 20-26 gennaio e posizioni: molto bene anche il Capricorno

12° posto - Vergine. La prossima settimana non si preannuncia affatto favorevole sul piano sentimentale.

Nonostante la Luna rimanga in posizioni abbastanza serene, l'opposizione di Venere ostacolerà ogni tentativo di stabilità emotiva. Le emozioni saranno in balia degli eventi, e sarà difficile trovare quella serenità che tanto desiderate. Se siete già in relazione, potreste avvertire un distacco crescente, sia emotivo che fisico, con il partner. Se, invece, siete senza legami, sentirete una certa difficoltà a comprendere ciò che volete veramente dal punto di vista sentimentale. Sarà necessario concedersi del tempo per riflettere su ciò che è davvero importante per voi, prima di intraprendere nuove avventure romantiche. Sul fronte professionale, Marte vi offrirà la spinta necessaria per portare avanti i progetti in corso, e nonostante qualche difficoltà, riuscirete comunque a trovare il giusto slancio.

La perseveranza sarà la chiave per superare gli ostacoli, con risultati positivi che arriveranno a lungo termine.

11° posto - Bilancia. La prossima settimana porterà delle sfide, soprattutto in campo affettivo. La Luna, a tratti favorevole, non sarà sufficiente a garantirvi una stabilità sentimentale duratura. Ci saranno momenti di passione intensa con il partner, ma anche periodi di incertezze che richiederanno un impegno costante per mantenere l'armonia.

Non sarà il momento migliore per lanciarsi in nuovi inizi, quindi è meglio concentrarsi su ciò che già esiste, cercando di superare le piccole difficoltà con pazienza e comunicazione. Se siete senza legami, dovrete riflettere su cosa vi serve davvero in una relazione e come affrontare le delusioni passate. Sul piano professionale, vi mancheranno le idee brillanti che solitamente caratterizzano il vostro approccio.

Avrete bisogno di concentrarvi sulle vostre risorse e applicare una maggiore disciplina per ottenere risultati concreti. La terza decade del segno sentirà in modo più evidente questa difficoltà, quindi sarà fondamentale rimanere pratici e realisti.

10° posto - Pesci. Il campo sentimentale sarà, per voi, piuttosto altalenante durante le prossime giornate. La Luna, tra mercoledì e giovedì, vi offrirà un momento di serenità, permettendovi di affrontare con più leggerezza le dinamiche affettive. Tuttavia, successivamente, un influsso più teso di Venere potrebbe creare delle difficoltà. Sarà quindi essenziale saper mantenere la calma e proteggere il legame con il partner, anche se la situazione si farà più complicata.

Per chi non è impegnato in una relazione stabile, il cielo suggerisce di non prendere decisioni avventate e di non lasciarsi influenzare troppo dalle emozioni del momento. Sul piano professionale, avrete il favore di Mercurio, che vi darà l'opportunità di portare avanti progetti interessanti. Riuscirete a focalizzarvi su obiettivi pratici, mettendo a punto idee solide e realizzabili. Non abbiate fretta, ma non perdete tempo: è un buon periodo per semplificare il processo e puntare su azioni concrete.

9° posto - Ariete. La prossima settimana si preannuncia soddisfacente per voi, grazie alla protezione di Venere, che renderà più sereno il rapporto con il partner. Le emozioni saranno positive, e se siete in coppia, riuscirete a godervi momenti di affetto e complicità.

Per chi non ha una relazione, l'energia di Venere aiuterà a favorire gli incontri, ma non sarà il momento per fare scelte affrettate. In campo professionale, l'atmosfera sarà piuttosto favorevole: avrete l'opportunità di dedicare tempo e impegno a progetti che già conoscete. Il periodo richiederà azione pratica, e la vostra determinazione vi consentirà di superare eventuali difficoltà. Non lasciate che piccole incertezze vi rallentino, ma approfittate delle opportunità per portare avanti i vostri obiettivi con fiducia. Preparatevi a risultati positivi, a patto che non si perdano di vista i dettagli.

8° posto - Acquario. La sfera sentimentale non sarà del tutto soddisfacente durante i prossimi giorni.

Le dinamiche con il partner saranno influenzate da un mix di positività e difficoltà, che richiederanno molta attenzione. Tra mercoledì e giovedì, la Luna in sestile offrirà un po’ di respiro, ma non sarà sufficiente a risolvere tutte le questioni in sospeso. Ciò che manca, in questo momento, è la comunicazione chiara e la reciproca comprensione, che saranno essenziali per evitare incomprensioni. Per chi non ha una relazione stabile, ci saranno dei momenti favorevoli per farsi avanti, ma il percorso non sarà immediato e la ricerca della serenità richiederà tempo. Sul fronte professionale, la posizione di Mercurio e Giove sarà molto favorevole. Riuscirete a pensare in grande e ad applicare le vostre idee con successo.

Non temete di osare: i risultati arriveranno a breve, a condizione che investiate il giusto impegno nelle vostre ambizioni.

7° posto - Leone. Il percorso sentimentale non sarà del tutto in sintonia con le vostre aspettative. Nonostante Venere vi sostenga, una Luna negativa, soprattutto tra mercoledì e giovedì, potrebbe rallentare l'armonia nelle relazioni. La buona notizia è che non si tratta di ostacoli insuperabili: sarà sufficiente affrontare con pazienza le difficoltà temporanee. Se siete in coppia, avrete bisogno di un po' di tempo per ristabilire l'equilibrio, ma con il giusto impegno, riuscirete a rafforzare il legame. Per chi è senza legami, sarà il momento di riflettere seriamente su cosa desiderate da una relazione, senza lasciarvi influenzare troppo dalle emozioni del momento.

Sul piano professionale, avrete delle ottime opportunità per pianificare i prossimi passi da compiere. Sarà un buon periodo per rivedere le priorità e organizzare al meglio le attività future. Non abbiate paura di delegare quando necessario, per concentrarvi su ciò che è veramente importante.

6° posto - Gemelli. La settimana si presenterà con un mix di opportunità e sfide per voi. Sul piano sentimentale, avvertirete un lieve disagio dovuto a qualche incomprensione con la persona amata. La Luna, seppur favorevole in alcuni momenti, non riuscirà a garantire quella stabilità che tanto desiderate. La comunicazione sarà fondamentale: evitate malintesi e affrontate le difficoltà con un approccio più calmo.

Se siete alla ricerca di un legame, sarà necessario riflettere su ciò che volete davvero da una relazione, senza forzare nulla. Sul lavoro, invece, avrete una marcia in più, grazie a Mercurio che vi aiuterà a sviluppare nuove idee e soluzioni pratiche. Non mancheranno le occasioni per far valere le vostre competenze, quindi concentratevi su ciò che potete fare concretamente e non lasciatevi sopraffare dalle preoccupazioni. La settimana si rivelerà produttiva se saprete mantenere la giusta energia e determinazione.

5° posto - Cancro. Sul piano affettivo, la settimana vi vedrà impegnati a stabilire un equilibrio tra il bisogno di affetto e la necessità di indipendenza. Se siete in una relazione, i momenti di tranquillità non mancheranno, ma sarà necessario gestire con attenzione eventuali tensioni che potrebbero sorgere.

Le stelle vi invitano a non trascurare i piccoli dettagli che possono fare la differenza nella vostra relazione. Se siete senza legami, potrete incontrare nuove persone, ma non sarà il periodo migliore per fare scelte affrettate. Sul lavoro, la situazione sarà abbastanza positiva, con qualche piccola difficoltà che richiederà un po’ più di impegno. La Luna vi spingerà a concentrarvi su obiettivi concreti, e se manterrete la calma e la determinazione, riuscirete a superare qualsiasi ostacolo. La pazienza sarà la vostra alleata, sia sul fronte personale che professionale.

4° posto - Capricorno. La settimana si preannuncia ricca di impegni e opportunità, ma con qualche difficoltà da affrontare.

In ambito affettivo, vi troverete a dover fare i conti con momenti di incertezza. La Luna in alcuni giorni vi metterà alla prova, ma nulla che non possiate affrontare con la giusta dose di pazienza e pragmatismo. Se siete in coppia, cercate di non perdervi in piccole discussioni e concentratevi sui punti in comune. Per chi non è impegnato, sarà un periodo di riflessione, utile per capire meglio cosa desiderate da una futura relazione. Sul lavoro, la situazione sarà più favorevole. Grazie a Saturno, avrete la capacità di pianificare con attenzione e mettere in pratica le vostre idee. Non abbiate paura di affrontare sfide ambiziose: i risultati arriveranno se continuerete a lavorare con impegno e costanza.

3° posto - Toro. Sarà un periodo favorevole per il segno, con ottime prospettive sia in ambito sentimentale che professionale. In amore, avvertirete un’energia positiva che vi aiuterà a rafforzare i legami esistenti. Se siete in coppia, il clima sarà sereno e potrete vivere momenti di grande complicità. Per chi è senza legami, la settimana offrirà occasioni interessanti per conoscere nuove persone, anche se il cielo suggerisce di procedere con cautela e senza forzare i tempi. Sul lavoro, vi sentirete ispirati e pronti a mettere in atto nuove idee. La vostra praticità e determinazione vi permetteranno di far fruttare al meglio le opportunità che arriveranno. Sarà un periodo di grande crescita, a patto che vi concentriate su ciò che conta davvero, senza disperdere energie.

2° posto - Scorpione. Sarà una settimana in cui sentirete di avere il controllo della situazione, sia nella vita affettiva che professionale. In amore, vivrete momenti di grande intesa con il partner, con la possibilità di approfondire la relazione e vivere emozioni forti. Se siete senza legami, il periodo favorirà gli incontri, ma sarà importante non affrettare i tempi e lasciarsi andare con fiducia. La Luna e Venere vi sosterranno nel trovare il giusto equilibrio tra passione e serenità. Sul fronte professionale, le cose andranno altrettanto bene. Avrete una visione chiara dei vostri obiettivi e riuscirete a muovervi con decisione verso il successo. Le vostre capacità di leadership si faranno sentire, e molti di voi potrebbero ottenere riconoscimenti per il lavoro svolto. Sarà un periodo di soddisfazioni, ma attenzione a non trascurare i piccoli dettagli che potrebbero rivelarsi determinanti.

1° posto - Sagittario. La settimana sarà davvero propizia per voi, soprattutto per quanto riguarda la sfera affettiva. Se siete in coppia, vivrete giorni pieni di passione, complicità e comunicazione. La Luna nel segno vi favorirà soprattutto giovedì, portando una ventata di freschezza e serenità nella relazione. Se non siete legati, il cielo promette incontri stimolanti, e l’atmosfera sarà perfetta per dare inizio a qualcosa di nuovo. Sul piano professionale, la situazione sarà altrettanto favorevole. Avrete la giusta motivazione per affrontare con successo i progetti in corso e le nuove opportunità. Non mancheranno i riconoscimenti per i vostri sforzi, e potreste ricevere proposte interessanti. La settimana si preannuncia piena di slancio e soddisfazioni, quindi non lasciatevi scappare le occasioni che vi si presenteranno. Approfittate della vostra energia positiva per fare un salto di qualità, sia sul piano personale che lavorativo.