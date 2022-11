Ottimo momento per i nati sotto il segno dello Scorpione secondo l'oroscopo del 20 novembre 2022. I Bilancia, invece, vivranno alti e bassi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: alti e bassi in amore. Ci sono delle decisioni da prendere, ma cercate di essere pazienti e di aspettare il momento giusto prima di fare qualche passo azzardato.

11° Ariete: l'Oroscopo del 20 novembre vi invita ad essere un po' più tranquilli e a godervi un po' di relax in compagnia delle persone care. In ambito professionale ci sono dei risvolti inattesi.

10° Pesci: siete molto impegnati e impegnativi. Le persone che vi circondano potrebbero fare una certa fatica a capirvi, quindi, cercate di essere un po' più limpidi e meno criptici.

9°Toro: ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma è meglio non prendere delle decisioni troppo affrettate. Ci sono delle situazioni da chiarire, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: siete un po' agitati per una questione in sospeso, presto però ci saranno delle novità positive. Cercate di essere un po' più organizzati sul lavoro.

7° Gemelli: siete persone molto sensibili, anche se a volte tendete a non esternare molto i vostri stati d'animo.

In ambito professionale è bene essere determinati.

6° Cancro: giornata un po' intricata. La mattinata sarà un po' più lenta, mentre verso il pomeriggio ci saranno dei risvolti positivi. Buon momento per lasciarvi andare a qualche piccola follia. L'Oroscopo del 20 novembre vi invita ad osare.

5° Leone: se siete in attesa di un cambiamento, cominciate da voi stessi.

In amore bisogna mettersi in gioco e capire quale sia il momento giusto per osare e per dimostrare i propri sentimenti.

Oroscopo primi quattro segni di domenica 20 novembre

4° in classifica Vergine: la Luna è favorevole e questo porta alla nascita di nuove situazioni e intrighi. Dal punto di vista professionale è meglio mantenere un profilo basso, almeno fino a metà settimana.

3° Capricorno: l'oroscopo del giorno 20 novembre vi invita ad osare. In amore è tempo di essere onesti, sia con voi stessi sia con gli altri. Se dovete prendere una decisione importante, fatelo al più presto.

2° Acquario: siete molto espansivi e loquaci. In amore è tempo di osare e di dimostrare quello che si cela nel vostro cuore. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio essere determinati.

1° Scorpione: ottimo momento per i nati sotto questo segno. Se ci sono state delle incomprensioni nei giorni passati, adesso è il momento di darsi da fare per recuperare. Non siate impazienti, le soddisfazioni arriveranno.