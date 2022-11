Secondo l'oroscopo del 16 novembre 2022, sarà una giornata da sette per alcuni segni zodiacali, come Leone e Acquario. I nati in Scorpione saranno al centro dell’attenzione, mentre i nativi dei Pesci dovranno affrontare i propri sentimenti ed eliminare quel senso di confusione. Se volete sapere che tipo di giornata vi attende, di seguito trovate le previsioni astrologiche di mercoledì 16 novembre e le pagelle, con voto da 0 (giorno da dimenticare) a 10 (giorno da ricordare).

La giornata di mercoledì 16 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non c’è limite a quanti progressi potete fare, sia nella vostra vita privata che nella vostra carriera, quindi, date il massimo e ottenete i premi che meritate. E ridete di quelli che dicono che siete stati baciati dalla fortuna – sono tutti dei perdenti. Voto: 9

Toro – Avete molta fiducia in voi stessi e state iniziando a credere che tutto sia possibile. In effetti, lo sono ma non lasciatevi trasportare. Concentratevi sui due o tre obiettivi che significano di più per voi e impegnatevi al 100%. Voto: 8

Gemelli – Non lasciate che le vostre emozioni abbiano la meglio su di voi. Potreste pensare di avere il pieno controllo dei vostri sentimenti, ma i pianeti avvertono che non è proprio così.

Non è facile capire in anticipo che tipo di danno potreste causare perdendo le staffe. Voto: 6,5

Cancro – Ultimamente siete sempre in movimento, non riuscite a stare fermi un attimo. In fondo, sapete benissimo che uscendo più spesso e incontrando gente nuova, potete ottenere una gloriosa opportunità di brillare.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 16 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È molto importante avere le idee chiare sui progetti futuri. Solo così sarete in grado di comunicare la vostra visione a familiari e amici e, cosa più importante, a persone in posizioni di potere. Possono aiutarvi a realizzare il vostro sogno.

Voto: 7

Vergine – Con il Sole e Venere che lavorano duramente nell’area più dinamica della vostra vita, non vi tratterrete nemmeno per un momento. Avete quello che serve per creare qualcosa di speciale e non avete nessuna intenzione di farvi sfuggire le opportunità che fanno per voi. Voto: 7,5

Bilancia – Non fatevi illusioni su ciò che deve essere fatto e quanto tempo e impegno ci vorranno. Ma va bene così, perché appartenete a un segno che quando si impegna in un progetto va fino in fondo. Voto: 7,5

Scorpione – Le cose che farete nelle prossime ore potrebbero diventare l’argomento preferito delle persone che vi stanno attorno, e adorerete essere al centro dell’attenzione. Fate solo attenzione a non lasciare che quelle lodi e quegli applausi vi vadano alla testa.

Voto: 8

L'oroscopo e le previsioni degli astri per il giorno 16 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dovete pretendere solo il meglio, da voi stessi e dagli altri. Secondo l'Oroscopo potreste non dover fare niente di più faticoso che schioccare le dita per ottenere ciò che desiderate. È una bella cosa. Voto: 7,5

Capricorno – Siete sotto pressione, ma nelle prossime ore non accadrà nulla che voi non possiate gestire. Dovete credere fortemente di essere all’altezza del compito che vi è stato assegnato e svolgetelo nel miglior modo possibile. Nel giro di pochi giorni, persone importanti canteranno le vostre lodi. Voto: 8

Acquario – Tante cose stanno cambiando nel vostro mondo in questo periodo che non sorprende che voi siate un po’ preoccupati.

La buona notizia è che non importa quanti sconvolgimenti si verifichino, personalmente non avete nulla da temere. Guadagnerete, infatti, dai cambiamenti. Voto: 7

Pesci – Secondo l'oroscopo del 16 novembre, potreste avere una certa confusione sui vostri sentimenti. Potreste avere preoccupazioni e incertezze riguardo ai vostri rapporti, sia amorosi che lavorativi. Potrebbero nascere delle controversie tra voi e la vostra dolce metà o un collega. Abbiate pazienza, date alle persone che vi stanno attorno un po’ di spazio per respirare e lasciate che la vostra vita romantica e lavorativa si sviluppi in maniera naturale. Voto: 6