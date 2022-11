Secondo le previsioni dell'oroscopo del 25 novembre, i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere più attenti ai bisogni altrui. I Bilancia, invece, sono molto più lascivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: ci sono batoste che nella vita vanno prese e servono per imparare a crescere. Non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere di chi sa solamente riempirsi la bocca di false promesse.

11° Gemelli: diffidate dai ciarlatani e soprattutto cercate di non esserlo. In amore è importante capire quali sono i bisogni del prossimo, in modo da riuscire a venirsi incontro.

10° Vergine: l'Oroscopo del 25 novembre vi invita a essere più razionali. Spesso avete troppo la testa tra le nuvole e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo intoppo.

9° Bilancia: in amore l'importante è lasciarsi andare ed essere un po' più lascivi. Cercate di non fossilizzarvi troppo su quello che dicono o pensano le persone che vi circondano.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Pesci: giornata un po' fiacca dal punto di vista professionale. Potrebbero mancarvi la creatività e lo spirito d'iniziativa, pertanto potreste comportarvi in maniera piuttosto passiva.

7° Sagittario: secondo l'oroscopo del 25 novembre, avete un po' troppe decisioni da prendere e poca lucidità.

Aspettate tempi migliori per sbilanciarvi su questioni importanti.

6° Capricorno: i nati sotto questo segno vivranno una fase di ripresa dal punto di vista professionale. Meglio lavorare sodo e impegnarsi per riuscire a trarre i tanto agognati benefici.

5° Scorpione: non amate stare con le mani in mano e provare quella sensazione di impotenza.

Siete sempre molto determinati a lottare per le vostre cause e per mantenere solide le vostre ideologie.

Oroscopo segni fortunati del 25 novembre

4° in classifica, Acquario: siete molto espansivi in questo periodo. Cercate di approfittare di questo momento per allargare la vostra cerchia di conoscenze, specie in ambito professionale.

3° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 25 novembre denotano un inizio giornata molto dinamico. Approfittatene per risolvere tutte le questioni in sospeso, soprattutto quelle più noiose.

2° Cancro: in questo periodo siete un po' come sulle montagne russe. Ci sono momenti in cui siete al settimo cielo e altri in cui vi lasciate prendere dallo sconforto. Cercate di tenere gli occhi fissi sul vostro futuro.

1° Leone: ottime probabilità di incontrare l'amore in questo periodo. Soprattutto i single potrebbero vivere delle esperienze nuove e indimenticabili. Sono predominanti le avventure.