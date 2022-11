Lunedì 28 novembre troveremo sul piano astrale Saturno assieme alla Luna transitare nell'orbita dell'Acquario, nel frattempo Marte sosterà sui gradi dei Gemelli. Plutone, invece, rimarrà stabile nel segno del Capricorno, così come Nettuno assieme a Giove permarranno nel domicilio dei Pesci. Urano insieme al Nodo Nord, infine, continueranno a stazionare in Toro come il Sole, Mercurio e Venere protrarranno il moto in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Acquario: lavoro top.

Le faccende lavorative di casa Acquario avranno ottime chance, nel corso del 28 novembre, di avanzare a vele spiegate, specialmente per i liberi professionisti del segno che riusciranno, grazie a una geniale trovata, a ottimizzare le entrate monetarie.

2° posto Sagittario: amicizia al centro. Sia che si tratti di organizzare una cena a casa che di prenotare in quel pub esclusivo in centro, i nati Sagittario potrebbero avvertire la necessità di staccare dal tran tran quotidiano per concedersi una scanzonata parentesi amicale.

3° posto Pesci: lucidi. Il dodicesimo segno zodiacale, durante la giornata inaugurale della settimana, parrà spiccare per lucidità e capacità persuasive, doti che gli permetteranno di convincere la dolce metà a presenziare a quell'evento a cui tanto tengono.

I mezzani

4° posto Bilancia: punti fermi. Lunedì durante il quale la seconda e terza decade di casa Bilancia avrà, c'è da scommetterci, bisogno di poter contare su alcune figure di riferimento nel settore professionale, in quanto così facendo si sentirà maggiormente cautelata.

5° posto Cancro: pietra sopra. La settimana potrebbe aprire i battenti con una giornata dove i nati Cancro riusciranno, o almeno ce la metteranno tutta, ad archiviare una questione relazionale che li ha fatti tribolare non poco nell'ultimo periodo.

6° posto Capricorno: dritti al punto. La qualità regina sulla quale presumibilmente potranno fare affidamento i nati Capricorno in queste ventiquattro ore sarà la smodata schiettezza che metteranno in campo, per merito della quale i loro interlocutori non potranno continuare a fare i finti tonti.

7° posto Vergine: amore sottotono.

Semaforo acceso sul giallo per i single di casa Vergine, i quali questo lunedì potrebbero accorgersi di avere poche chance con la persona che fa battere il loro cuore, sebbene tale visione sarà esageratamente negativa.

8° posto Scorpione: focus monetario. Giornata dove il segno Fisso sarà probabilmente chiamato a rinunciare a un acquisto programmato, così da indirizzare tale denaro per una spesa più urgente nonché indispensabile.

9° posto Ariete: bocca cucita. Il fronte comunicativo, durante questo giorno di fine mese, avrà buone possibilità di rivelarsi il peggior nemico del segno di Fuoco, in quanto sarà facile che i nativi, complice un pizzico d'irruenza verbale in più, si lascino andare a qualche frase fuori luogo.

Basterà limitarsi nel dialogare per non incorrere in strafalcioni dialettici e, di conseguenza, non ferire nessuno.

Ultime posizioni

10° posto Leone: ciò che non va. Nonostante lo Stellium in Sagittario in onda, i felini potrebbero dover fare i conti non soltanto con la Luna opposta ma anche con la retrogradazione del Messaggero degli Dei e ciò li indurrà a focalizzarsi su ciò che al momento non gira come desidererebbero.

11° posto Toro: rancorosi. Il fronte relazionale di casa Toro sarà, con buona probabilità, un campo minato per i nativi questo lunedì, in quanto il segno Fisso parrà legarsi al dito ogni presunto torto subito e, come se non bastasse, iniziare a meditare vendetta nei riguardi delle persone che li hanno trattati in maniera poco lusinghiera.

12° posto Gemelli: illusioni. Perfettamente in linea con le ostilità del periodo che stanno attraversando i nati Gemelli, nel giorno d'autunno in questione il segno Mobile potrebbe ritrovarsi alle prese con qualche controproducente illusione, ad esempio idealizzando una nuova 'preda' affettiva che non sarebbe affatto adatta alla loro evoluzione.