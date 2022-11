L'Oroscopo del giorno porta in primo piano le previsioni zodiacali dell'8 novembre 2022. Curiosi di sapere quali saranno i segni che potranno contare sul pieno appoggio delle stelle?

Il periodo in analisi mostra una carta astrologica diversamente variegata, anche se non proprio pregna di nuove configurazioni planetarie. Nel planisfero astrale del periodo troviamo tra le migliori situazioni la bella presenza della Luna in Toro, in trigono a Plutone. Il Sole viaggia tranquillo sui gradi dello Scorpione, risultando in congiunzione a Venere e Mercurio.

Intanto Saturno, già presente in Acquario, si troverà sotto trigono a Marte in Gemelli.

Vediamo di mettere immediatamente in chiaro il resoconto astrologico espresso dall'oroscopo del giorno 8 novembre. A voi il piacere di valutare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti, nel contesto indirizzato esclusivamente ai segni della seconda sestina.

Previsioni astrali dell'8 novembre: l'oroscopo per gli ultimi sei segni

Bilancia: ★★★★. Si prospetta una normalissima giornata di novembre nella quale tutto può succedere: alla fine non accade proprio niente. Tutto filerà abbastanza liscio e i vostri progetti veleggeranno felicemente in porto se non vi lascerete travolgere da emozioni disordinate e tumultuose.

Probabile calo della razionalità, dovrete fare i conti con il malumore messo in campo dalla Luna. Nel lavoro, per portare a termine i vostri impegni, dovrete darvi una disciplina. Valutate con cura le precedenze e non perdete tempo. In amore intanto, non è escluso che vi sentiate un pochino malinconici. Per riprendere il via, vi ci vorrebbe una dose industriale di coccole come propellente.

Consiglio del giorno: se il clima lo consente, una passeggiata in mezzo al verde servirà a scaricare qualsiasi tensione.

Scorpione: ★★. Un martedì abbastanza impegnativo. Qualcuno potrebbe andare in difficoltà anche serie in merito a una situazione, ultimamente diventata "incandescente". Qualche questione di ordine burocratico o fiscale vi costringerà a ingranare la retromarcia e a rivedere i vostri programmi per la giornata.

Attenti a non lasciarvi sopraffare dagli avvenimenti, cercate di gestirli con maturità e senso pratico. Nel lavoro, anche se in genere avete ottime capacità di concentrazione, al momento la testa potrebbe essere fra le nuvole e gli impegni di routine procedere a fatica. In ambito amoroso invece potreste essere a corto di fantasia: al momento siete incapaci di vivacizzare il rapporto con il partner. Uscite dalla routine per ritrovare l’intesa necessaria. Il consiglio del giorno: se siete alle prese con eventuali esami, fate un ultimo sforzo per concentrarvi al massimo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'8 novembre promette un sacco di fortuna sulla quale poter senz'altro contare. Grazie alle incoraggianti opportunità che stanno per aprirsi davanti a molti di voi, potrete guardare al futuro con fiducia e ottimismo.

Investirete tanto in un progetto vantaggioso, senza lasciarsi spaventare dalla fatica che quest'ultimo senz'altro comporta. Nel lavoro invece sarete più indaffarati che mai, ma la competenza che mostrate nelle vostre mansioni vi faranno guadagnare la stima di colleghi e superiori. In amore sarà un pochino più difficile persino per voi non tradire l’emozione di fronte a chi manifesta apertamente e senza falsi pudori i propri sentimenti. Il consiglio delle stelle: anche se può sembrarvi appagante, ricordate che non si vive di solo lavoro, ok? Spendete il tempo libero in divertimenti, relax e attività sportive.

Oroscopo e stelline dell'8 novembre, le analisi astrali di martedì

Capricorno: "top del giorno".

Ottimo momento da sfruttare in ogni campo. Massimo supporto astrale quindi e tanta positività in campo sentimentale e nelle normali attività quotidiane. Conferme rassicuranti arriveranno dalle persone a voi vicine. Di fronte a una scelta che coinvolgerà la famiglia, opererete con serenità e prudenza. Se contate sugli sviluppi di un’iniziativa professionale, aspettatevi riscontri molto positivi soprattutto dal punto di vista economico. Nel lavoro, grazie alla Luna buona del periodo, salirà la capacità di concentrazione e l’equilibrio vi consentirà di migliorare il livello delle vostre prestazioni. In amore, diciamo che non siete proprio i tipi che manifestano il loro affetto con gesti teatrali: dovreste sforzarvi un po’ per addolcire l’atmosfera con il partner.

Il consiglio dell'Astrologia: in occasione del prossimo weekend deporre "le armi" e riposare non potrà farvi che bene.

Acquario: ★★★★★. Questo martedì in molti giocherete sul sicuro. Qualsiasi situazione vi troverete a fronteggiare la saprete di certo portare a conclusione con ottimo tempismo e tanta soddisfazione. Marte, in ottimo trigono al vostro Saturno, vi garantirà tanto ottimismo e allegria sufficienti ad affrontare con il giusto spirito le incombenze e le piccole contrarietà. Tenderete a trascurare le amicizie di vecchia data per coltivare quelle più recenti: ne vale la pena? Nel lavoro invece, approfittate del tempo libero per rigenerarvi all’aria aperta. Una passeggiata immersi nella natura farà bene sia al corpo che allo spirito.

In amore invece, sia che siate soli oppure già in coppia, gli astri fanno ben sperare in un trionfo. Comunque, occorreranno dosi massicce di romanticismo e tenerezza. Il consiglio del giorno: per alleviare l’indolenzimento muscolare dopo una giornata faticosa, fatevi fare un bel massaggio da chi amate...

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 8 novembre preannuncia un periodo instabile. Forse con possibili pene in ambito sentimentale. Tenderete quasi certamente a mantenere le posizioni di partenza, ma fareste bene a riciclarvi alla svelta. Cercate nel possibile di migliorare l’organizzazione dei vostri impegni. In famiglia sarete più flessibili, questo si, purché sappiate accettare per quieto vivere qualche piccolo compromesso.

Nel lavoro alcuni impedimenti non si dovranno certo affrontare a testa bassa, bensì con diplomatica accortezza. Le vostre richieste sono legittime, sono spesso i modi a risultare sbagliati. In amore, la situazione sentimentale è in continua evoluzione; meglio non dare niente per scontato e non fare progetti a lungo termine. Il consiglio del momento: amare è l’antidoto più efficace contro stress e piccoli malesseri.