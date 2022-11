Martedì 8 novembre sul piano astrologico il Nodo Nord, Urano e la Luna (la quale si farà Piena alle ore 11:02) transiteranno nell'orbita del Toro, mentre Mercurio, Venere e il Sole stazioneranno nel segno dello Scorpione. Marte, invece, proseguirà l'anello di sosta in Gemelli, così come Nettuno insieme a Giove resteranno stabili in Pesci. Saturno, infine, permarrà nel segno dell'Acquario come Plutone protrarrà il moto in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Ariete, meno conciliante per Acquario e Leone.

Sul podio

1° posto Capricorno: mire proficue.

La lotta tra i Luminari sommata al sestile che Plutone ingaggerà col duetto Nettuno-Giove saranno i probabili sponsor astrologici dei nati Capricorno questo martedì, col segno Cardinale che si renderà conto di quali siano gli obiettivi più remunerativi da perseguire d'ora in avanti.

2° posto Toro: amorevoli. Complice il Plenilunio nel segno aizzato dall'osticità della Luna, il segno del Toro avrà buone chance di mettere in campo un mood spiccatamente amorevole nel focolare domestico, divenendo focoso nonché attento alle esigenze del partner.

3° posto Ariete: lungimiranti. L'indole irruente e spesso impaziente del primo segno zodiacale nell'ambiente lavorativo, nel corso dell'8 novembre, parrà smorzarsi o, nel caso della terza decade, scomparire del tutto.

Il segno di Fuoco assumerà un atteggiamento che strizzerà l'occhio alla lungimiranza, magari facendosi consigliare da esperti nel settore su quale investimento puntare.

I mezzani

4° posto Scorpione: revisioni economiche. La lente d'ingrandimento del giorno più sfidante del mese del compleanno di casa Scorpione sarà presumibilmente rappresentata dal fronte economico, settore dove il segno Fisso sarà chiamato a tagliare eventuali spese superflue.

Malgrado inizialmente rinunciare ad alcuni lussi non sarà una passeggiata, i nativi si renderanno presto conto che tali tagli erano doverosi.

5° posto Gemelli: sostegno amoroso. Qualche scombussolamento di troppo nel settore lavorativo potrebbe indurre, durante questo giorno di novembre, i nati Gemelli a cercare con maggior insistenza il sostegno amoroso da parte del partner.

Potendo contare sul supporto emotivo del partner, il segno d'Aria affronterà la giornata di martedì con un pizzico di serenità in più.

6° posto Bilancia: desideri da soddisfare. Martedì sarà probabile assistere a una versione dei nati Bilancia spiccatamente incline a soddisfare i desideri delle persone care, ad esempio cucinando il piatto preferito dalla sorella oppure portando un genitore a teatro.

7° posto Sagittario: in disparte. Il parterre planetario, capitanato dallo Stellium in Scorpione e dal moro retrogrado marziale, spingerà probabilmente gli arcieri a guardarsene bene dal mettersi in prima linea, specialmente al lavoro dove preferiranno agire dalle retrovie.

8° posto Cancro: distratti.

Mantenere alta la concentrazione sarà, con ogni probabilità, un esercizio difficoltoso da portare a compimento questo martedì per i nati Cancro, con quest'ultimi che parranno sovente immersi nei loro pensieri anziché essere focalizzati sul presente.

9° posto Pesci: pigri. Il rovescio della medaglia di questa disturbante giornata d'autunno per i nati Pesci avrà buone chance di essere il lassismo che metteranno in campo sul fronte pratico, col segno Mobile che si dimostrerà svogliato e delegante se ci sarà da darsi da fare in un'opera manutentiva.

Ultime posizioni

10° posto Leone: attenzione al regime alimentare. I nati Leone, terzo decano in primis, potrebbero avvertire la necessità di integrare dei nuovi cibi nella loro dieta, al fine di portare avanti un regime alimentare più variegato ma, allo stesso modo, salutare.

11° posto Vergine: gaffe. Ad attendere al varco i nati Vergine questo martedì ci saranno, c'è da scommetterci, i probabili strafalcioni dialettici che usciranno dalle loro bocche. Sebbene tali gaffe non dovrebbero ferire nessuno, le stesse avranno il potere di far canzonare i nativi.

12° posto Acquario: focus sulle priorità. Da queste 24 ore, e per le prossime due settimane, i nati Acquario potrebbero concentrare la loro attenzione principalmente sulle priorità esistenziali del momento, così da apportare i dovuti aggiustamenti del caso.