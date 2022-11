L'Oroscopo di domani 28 novembre è pronto a regalare consigli e dritte riguardanti questo nuovo inizio settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ad essere additati altamente fortunati, ovviamente nella sestina in oggetto ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine saranno certamente coloro nativi dei Gemelli, in questo caso considerati al top del giorno. Ottimo il periodo anche per gli amici dell'Ariete e del Toro, entrambi considerati in giornata a cinque stelle. Curiosi di sapere qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 28 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 28 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 28 novembre predice una bella giornata. In amore, chi avesse una relazione di lunga data cerchi, nel dialogo paziente e comprensivo con la persona che gli sta accanto, di sciogliere alcune divergenze del passato. Così facendo, l'inizio settimana regalerà un periodo sereno e rilassante da trascorrere con il partner, tutto in perfetta armonia. La vivace presenza di alcuni pianeti promette una proficua spinta innovatrice e tante novità. Non fatevi intimorire dai cambiamenti ma cogliete al balzo qualsiasi opportunità favorevole.

Nel lavoro, concreti e nello stesso tempo dotati di quel guizzo d'immaginazione necessaria, darete forma all’attività svolta, distinguendovi per il marchio impresso dalla vostra professionalità.

Toro: ★★★★★. Giornata super positiva! In amore, la grande rinnovata voglia di mettersi al centro del cuore di chi si ama troverà il modo di farvi stupire la persona che avete accanto, magari con una ventata di affettività.

Prendetevi tutto il tempo necessario per assaporare le gioie delle piccole cose. Credere a volte non basta, bisogna anche viverle certe emozioni. Anche in famiglia come pure tra gli amici porterete avanti a gran voce le vostre idee: non solo riscuoterete successo ma saprete anche coinvolgere tanti altri nei vostri progetti.

Nel lavoro, le stelle vi infonderanno un’energia di tutto rispetto, permettendovi di esprimere il vostro piglio aggressivo e grintoso in modo convincente e anche produttivo.

Gemelli: 'top del giorno'. Un lunedì giudicato vincente in tanti settori. In amore, con Saturno in trigono al vostro Marte il cielo diventerà radioso. Esaltanti promesse si dispiegheranno in vari campi, specialmente in quello sentimentale, rendendo la vostra vita a due perfetta e romantica. La vostra situazione astrale mette in evidenza un'ottima intesa con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere assieme a chi si ama. Vi aspetta senz'altro un inizio settimana davvero effervescente, ricco di sorprese e con una voglia matta di divertirsi oppure di dedicarsi alle passioni preferite.

Nel lavoro è arrivato il momento di far fruttare i vostri talenti, soprattutto se nascosti. La vostra buona creatività non avrà alcun limite.

Oroscopo di lunedì 28 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Routine a go go! In amore, ci sarà forse da risolvere una questione legata alla famiglia della persona con cui siete legati; la particolare unione di alcuni aspetti astrologici, contribuirà a farvi muovere con grande tempestività. Organizzati e in possesso di tutti gli elementi necessari, vi attiverete a dare il vostro contributo per sistemare ogni cosa insieme al partner. Il periodo vi confermerà la bontà delle vostre azioni, intraprese o da intraprendere, il che si rifletterà anche nell’armonia che sperimentate con i familiari.

L'atmosfera intorno a voi sarà decisamente piacevole e potrete godere di un clima disteso e positivo. In ambito lavorativo, saranno i dettagli che faranno la differenza.

Leone: ★★★★. Si prevede una giornata abbastanza concreta, di facile portata. In amore ritorneranno in mente alcune situazioni della vostra infanzia o della vostra adolescenza che potreste condividere col partner. Sarebbe felice di scoprire qualcosa in più su di voi. In questi giorni state vivendo una fase abbastanza serena, grazie ad alcuni pianeti pronti a guidarvi accompagnandovi su sentieri certamente positivi. L’umore poi, non sarà affatto altalenante e la persona che avete al vostro fianco potrà contare sulla vostra solidità: una roccia dal cuore d’oro!

Una notizia che stavate aspettando da un pezzo, nel frattempo, è in arrivo e potrebbe anche stupirvi. Nel lavoro, potreste ricevere una proposta lavorativa molto interessante che vi ripagherà di tutti gli sforzi e i sacrifici che avete compiuto recentemente.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 28 novembre, mette in risalto pa possibilità di andare incontro ad un periodo sottotono. In amore ci sono alcuni dettagli che iniziano a infastidire enormemente. Magari potrebbe trattarsi di qualcosa di cui il partner non si accorge nemmeno, ma con un Mercurio così "antipatico" per molti sarà facile passare in un batter d'occhio dall'allegria alla malinconia. Non rabbuiatevi troppo senza motivo: se sentiste la mancanza di una persona cara, fatevi coraggio e chiamatela.

Intanto non fatevi mettere in scacco da certi sentimenti, provate piuttosto a governarli cercando di volgerli in positivo. Nel lavoro, se non direte chiaramente quali sono le vostre esigenze, come potete pretendere che deve capire, capisca?

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 novembre.