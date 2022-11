L'Oroscopo della giornata di lunedì 28 novembre vede un Acquario dolce dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre Bilancia riuscirà a essere piuttosto creativa e piena di energie. Pesci brancolerà nel buio in amore a causa di questo cielo complicato, mentre Leone dovrà fare attenzione alle parole da usare nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 28 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 28 novembre 2022 segno per segno

Ariete: dopo un weekend complicato in amore, questo cielo avrà qualcosa in più da offrirvi sul fronte amoroso.

La Luna tornerà a sostenere le vostre imprese d'amore, e con Venere in trigono riuscirete a dimostrare il giusto romanticismo. In ambito lavorativo Marte porterà entusiasmo, mentre Mercurio vi permetterà di esprimere bene la vostra creatività. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale non particolarmente entusiasmante in questo inizio di settimana. Secondo l'oroscopo, la Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e la persona che amate. Sarà solo una situazione passeggera, dunque cercate di mantenere la calma ed essere comprensivi. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora molto da recuperare. Testa bassa dunque e non lasciatevi distrarre. Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà un lunedì migliore per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna.

Ricordatevi però che Venere è ancora opposta. Avete preso confidenza dunque con questo periodo no, e l'astro argenteo potrebbe rivelarsi utile per provare a ripristinare il vostro rapporto. In ambito lavorativo ci terrete tanto a dare una bella impressione di voi, ciò nonostante dovrete mettere in conto che non sempre sarà possibile.

Voto - 6️⃣

Cancro: dimostrerete maggior maturità in amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Questo sicuramente vi farà onore, perché sarete in grado di passare sopra alcuni aspetti negativi del vostro rapporto. Nel lavoro il periodo si farà un po’ meno pesante. Impegnatevi per organizzare le prossime giornate, e portarvi avanti con le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Leone: tutta quella vostra dolcezza che portava serenità con il partner potrebbe venire meno in questa giornata, colpa della Luna in opposizione dal segno dell'Acquario. Fortunatamente avrete ancora Venere in buon aspetto, ciò nonostante dovrete portare pazienza, e bilanciare bene le parole che direte al partner. Nel lavoro imparate anche ad accettare consigli, soprattutto da chi ha molta più esperienza di voi. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale difficile per quanto riguarda i sentimenti per i nati del segno. Con Venere in quadratura non vi alzerete con il piede giusto. Potreste avere qualcosa da dire al partner, e va bene così. Ciò nonostante non dovrete essere scontrosi, perché dalla ragione vi prenderete solo il torto.

In ambito lavorativo non sempre potreste avere le idee chiare sui vostri progetti. Meglio fermarsi un momento e fare il punto della situazione. Voto - 6️⃣

Bilancia: cielo che vi permetterà di metterci maggior creatività nelle vostre mansioni secondo l'oroscopo. Nel lavoro infatti avrete Marte, Mercurio e Saturno in ottimo aspetto. Con un po’ di fortuna, sarete in grado di mettere insieme progetti di più ampio respiro. In amore ci sarà la Luna in trigono dal segno dell'Acquario, e insieme a Venere riuscirete a godervi il rapporto con la persona che amate. Voto - 9️⃣

Scorpione: la settimana non inizierà nel migliore dei modi a causa della Luna in quadratura. Questo però non vorrà dire che la vostra storia d'amore attraverserà una crisi, anzi.

Può capitare infatti che ci sia una discussione con il partner, e sarà importante dimostrare maturità nel risolvere la situazione. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti non saranno così semplici da gestire, ciò nonostante, con un po’ d'impegno saprete cavarvela. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete veloci e comunicativi a livello professionale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Marte e Mercurio in congiunzione vi permetteranno di gestire bene le vostre mansioni, ma attenzione a Giove che potrebbe portare un po’ di sfortuna. In amore ci penseranno la Luna e Venere a rendere magico il vostro rapporto, ma anche voi single potreste dare vita a momenti intensi. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo nel complesso discreto in amore per i nati del segno.

Ciò nonostante dovrete applicarvi un po’ di più sulle vostre relazioni sentimentali, anche voi single, per cercare di vivere una storia d'amore migliore. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a essere abbastanza puntuali e organizzati grazie a Giove, che con un po’ di fortuna vi aiuterà a raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna in congiunzione e Venere in sestile, sarete particolarmente dolci in questa giornata di lunedì. La settimana dunque inizierà molto bene per quanto riguarda i sentimenti. Non abbiate paura di manifestare i vostri sentimenti. Nel lavoro saprete sostenere buoni accordi con i vostri colleghi. Ciò vi aiuterà a gestire meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali non particolarmente entusiasmanti in questo inizio di settimana.

L'astro argenteo e Venere potrebbero mettervi in difficoltà in amore. Vi sembrerà quasi di brancolare nel buio, perché tra voi e il partner non ci saranno momenti così felici. In ambito lavorativo non prendetevi troppi rischi. Anche se Giove vi darà una mano, attenzione a Mercurio e Marte negativi che potrebbero causare non poche difficoltà. Voto - 5️⃣