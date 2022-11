L'Oroscopo di domani 5 novembre è pronto a dare speranza oppure a portare motivo di delusione nei confronti del primo giorno di weekend. In primo piano le previsioni zodiacali di sabato, in questo contesto indirizzate esclusivamente ai segni della prima sestina zodiacale. Ansiosi di sapere quali saranno i segni vincenti di questo primo sabato di novembre?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 5 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 5 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 5 novembre mette sul piatto una splendida giornata. In amore, l'arrivo della Luna nel segno accompagnerà questa vostra giornata di weekend. Tanti i pianeti che remeranno a vostro favore, regalando magnifiche opportunità da sfruttare in svariate occasioni. Una bella intuizione vi sorreggerà sostenendo sempre le scelte che farete; alcune si riveleranno particolarmente vincenti, anche per il bene della coppia. La Luna vi darà spunto per poter ottenere successi netti in ogni settore. La vostra vita sociale sarà in fervente attività e farete anche nuove conoscenze, il che sarà proprio l'ideale per farvi sentire felici e realizzati.

Nel lavoro, sarete pieni di idee, di nuove iniziative, di tanti progetti da mettere in pratica. L'Astro d'Argento vi aprirà strade impensate in cui fortuna e successo saranno i vostri compagni fedeli.

Toro: ★★. Periodo poco performante in diversi momenti, in primis nel corso del secondo pomeriggio e poi a fine serata. In amore, gli influssi dissonanti di astri poco amichevoli saranno portatori di tensioni nervose e di malintesi in generale.

Nel rapporto con il partner, in special modo, fate attenzione a soppesare al meglio le parole perché spesso una frase innocua, ma interpretata male, potrebbe portare grossi equivoci tra voi e chi vi ascolta. Un cielo grigio poi, potrebbe farvi sentire fiacchi e demotivati. L'amore in alcuni momenti vi sembrerà un campo minato e forse non avrete nemmeno molta voglia di rimettervi in gioco.

Nessuno però vi sta mettendo fretta: prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno prima di ripartire. Nel lavoro, anche se alcune questioni sono al momento in sospeso o rimangono in una zona di incertezza, il vostro carattere programmatore vi permetterà di non scoraggiarvi di fronte a nulla.

Gemelli: ★★★★★. Una bella giornata si prospetta per tantissimi del segno. In amore, Venere in aspetto florido vi farà senz'altro sentire più che mai amati, coccolati e vezzeggiati da chi avete nel cuore. Un nutrito gruppo di pianeti poi, vi allieterà in questa giornata guidandovi verso un futuro ottimo, da vivere in simbiosi con le persone amate. In particolar modo la famiglia e il gruppo degli amici e confidenti più stretti, faranno sentire la loro presenza, il loro abbraccio caloroso.

Per chi ancora non avesse accanto a sé l'anima gemella, si tratterà soltanto di aspettare l'occasione giusta: sicuramente non è molto lontana. Avrete voglia di espandere i vostri orizzonti e i vostri confini abituali, visto che vi stanno decisamente stretti. È il momento giusto per salpare, metaforicamente, per nuove avventure. Nel lavoro, siete uno dei segni che più di tutti sa lavorare con entusiasmo, la fatica raramente vi pesa. La Luna benefica vi permetterà di guardare lontano e puntare su alcuni obbiettivi con facilità.

Oroscopo di sabato 5 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo indicato approssimativamente come sottotono. In amore, siete veri cuori affamati di emozioni e nessuno può metterlo in dubbio; fate attenzione però a come esprimerete i vostri sentimenti e non solo verso il partner.

Sappiate che potrebbero esserci diversi astri contrari al segno, certamente poco inclini a fornirvi le giuste armi per poter essere abbastanza convincenti. Adottate una tattica prudente, sia che abbiate una relazione stabile o se avete un rapporto che sta nascendo proprio in questo momento. La Luna, a questo giro decisamente "nemica", vi spingerà allo scontro o addirittura alla chiusura con una persona che non ha mai condiviso i vostri valori o i vostri interessi. Non sarà sicuramente nemmeno un buon momento per fare eventuali progetti per il futuro. Nel lavoro, il cielo grigio vi porrà al centro di grandi polemiche. La vita ogni tanto vi ricorda che è necessario fare delle rinunce per ottenere ciò che si desidera...

Leone: ★★★★. Inizio weekend all'insegna della scontata routine? Ebbene si, questo è quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo. In amore, sentirete il bisogno di condividere la vostra placidità e quiete con la persona amata, rifuggendo in questa giornata dai circuiti socializzanti dove si muove il vostro solito ambiente di amici e conoscenti stretti. La persona che avete accanto seguirà questa vostra scelta e vi accompagnerà in una giornata in cui i vostri interessi saranno condivisi nell’esclusività della coppia. Con Venere in aspetto armonico, sarete caldamente invitati a lasciarvi andare in amore. Lasciate eventuali dubbi e le insicurezze ben chiusi dentro il cassetto e uscite dalla vostra zona di comfort: sappiate che ne vedrete sicuramente delle belle!

Nel lavoro, il periodo vi donerà quelle qualità di programmazione fondamentali per andare spediti verso nuove realizzazioni.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 5 novembre, promette una certa stabilità generale, anche se gli alti e bassi potenzialmente potrebbero farsi sentire. In amore, l’autunno inoltrato porterà novità entusiasmanti nel vostro rapporto di coppia, ma non subito. In questo periodo l'aspetto sentimentale vi vede in una condizione sufficientemente ottimale, non tanto sul piano fisico ma soprattutto su quello emotivo. Nessun pianeta vi remerà contro ma nemmeno ne avrete di pienamente favorevoli. Riuscirete lo stesso a coniugare l’armonia di coppia con quella all’interno della vostra famigliola, armonizzando aspetti anche difficili da mettere in opera.

In questo periodo poi, di certo avete molta voglia di aprirvi agli altri e di condividere sentimenti ed emozioni: le stelle vi predisporranno ad uno stato d'animo positivo, il che attirerà eventi molto favorevoli. Nel lavoro, sarà impossibile che una buona percentuale di voi non sia coinvolto in un programma che piace. Qualcuno potrebbe spianarvi la strada rendendo alcune questioni di facile portata.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 novembre.