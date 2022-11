L'Oroscopo della giornata di domenica 20 novembre prevede una Bilancia scherzosa e di buon umore grazie alla Luna e Venere, mentre Gemelli avrà bisogno di riscoprire se stesso. La vita sociale dei nativi Toro tornerà a brillare, mentre Saturno in Acquario aiuterà i nativi del segno al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 20 novembre.

Previsioni oroscopo domenica 20 novembre 2022 segno per segno

Ariete: anche se Venere vi darà manforte dal segno del Sagittario, in quest'ultima giornata della settimana dovrete fare i conti con la Luna in opposizione.

Cuori solitari o meno, il vostro romanticismo non sempre potrebbe essere efficace. Prima di lasciarvi andare ai sentimenti, dovrete dimostrare sincerità e particolare interesse verso la persona che amate. Molto bene il lavoro grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto, che vi guideranno verso risultati più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale un po' anonima nel corso di questa giornata di domenica. Nonostante sia un cielo migliore rispetto alle giornate precedenti, non sbilanciatevi più di tanto in amore, almeno per le prossime giornate. Per quanto riguarda il lavoro un pizzico di organizzazione in più sarà utile per voi per gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in Bilancia salverà questo weekend piuttosto difficile per voi sul fronte amoroso.

Venere in opposizione, infatti, non vi renderà così romantici. Di contro, l'astro argenteo porterà in voi buon senso, utile per vivere un rapporto stabile e riscoprire voi stessi. Nel lavoro alcuni progetti riuscirete a portarli avanti, mentre altri sarete costretti a metterli momentaneamente da parte. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale non molto appagante secondo l'oroscopo della giornata di domenica 20 novembre.

La Luna in quadratura potrebbe essere motivo di qualche discussione tra voi e il partner, magari su alcune vecchie discussioni non chiarite. Nel lavoro il sostegno di Giove si rivelerà importante per mettere insieme progetti interessanti. Voto - 6️⃣

Leone: si concluderà davvero bene la settimana per voi nativi del segno, con la speranza che la prossima sia altrettanto meglio.

In amore avrete la Luna e Venere al vostro servizio per vivere una relazione di coppia romantica ed affiatata. Se siete single si avvicina quello che per voi è il più bel periodo dell'anno, e vorrete sicuramente viverlo al meglio. In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi permetteranno di metterci impegno ed energie in quel che fate, anche se voi vorreste aspirare con tutto voi stessi a qualcosa di più. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di domenica che vedrà Venere in quadratura secondo l'oroscopo. Dovrete saper gestire questi movimenti astrali sfavorevoli e cercare di vivere un rapporto stabile con la vostra fiamma. Sul fronte lavorativo dovrete avere la forza e mentalità necessaria per portare a termine le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 6️⃣

Bilancia: ultima giornata della settimana davvero convincente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, godrete della buona posizione della Luna e di Venere. Single oppure no, sarete sempre scherzosi e di buon umore, e con un po' di fortuna, conquisterete facilmente il cuore della persona che amate. In ambito lavorativo potreste essere un po' sovraccarico, ma vi darete comunque da fare per portare a termine la mole di lavoro che avete. Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata tutto sommato piacevole per voi nativi del segno. In amore questo cielo non sarà così favorevole, ciò nonostante, con il giusto atteggiamento, potrete vivere una relazione di coppia stabile e appagante. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per provare a sviluppare quelle idee che avete lasciato in sospeso.

Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive per voi grazie al supporto della Luna e di Venere. Single oppure no, potrebbe essere il momento adatto per spingere sull'acceleratore e dare maggior enfasi alla vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi aiuterà a essere più ottimisti, e superare gli ostacoli con maggior impegno e concentrazione. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo non particolarmente convincente sotto il profilo amoroso per voi nativi del segno. La Luna in quadratura potrebbe rendervi la vita difficile tra voi e il partner. Assicuratevi di non essere la causa di spiacevoli discussioni con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora le idee ben chiare di come portare avanti i vostri progetti.

Non perdetevi d'animo e rimboccatevi le maniche. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale davvero ottima secondo l'oroscopo di domenica. La Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di prendervi cura della persona che amate con sentimento e passione, soprattutto se siete nati nella terza decade. Molto bene anche il lavoro, merito in particolare di Saturno nel segno e Marte in trigono che vi daranno tutto ciò che vi servirà per mettere a punto i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo poco convincente per voi sul fronte amoroso. Questo cielo non sarà così favorevole nei vostri confronti, rendendo di fatto difficile vivere una relazione romantica e appagante. Se siete single, meglio dedicarsi ad altri interessi per il momento. In ambito lavorativo avrete ancora qualche buona idea da sfruttare per i vostri progetti. Voto - 6️⃣